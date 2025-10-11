الصفحة الرئيسية
التالي
مايك السومرية
من
08:30 AM
الى
09:30 AM
LIVE
مونديال 2026.. رقم قياسي للمنتخبات العربية المتأهلة
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
ما يفقده البرميل سيعيده سعر الصرف.. نظرة على الوضع المالي وفرصة تغيير سعر الدولار
خاص السومرية
2025-10-11 | 03:45
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
2,670 شوهد
السومرية
نيوز-اقتصاد
بالرغم من ان الانتخابات تسيطر على الأجواء السياسية والشعبية، يفرض الملف المالي نفسه بقوة على المشهد، لكن غياب المعلومات وتضارب المؤشرات يجعل من صوت الملف واطئًا، فالواقع يشير الى تأخر الرواتب احيانًا لكنها مستمرة، والاعمال الاستثمارية في الشوارع مستمرة، لكن بالمقابل يقول نواب وسياسيون ان هناك ازمة مالية خفية ستظهر بوضوح في الحكومة المقبلة.
تصريحات نيابية اشارت الى ان "تضخم الانفاق التشغيلي والعجز عن توفير الأموال مقابلها قد يؤدي الى قطع الرواتب"، لكن هذه النتيجة الحتمية مؤجلة لحين الانتهاء من الانتخابات.
مقابل هذه التصريحات تبرز تطمينات حكومية بأن الرواتب مؤمنة بالكامل، وتعد أولوية لدى
الحكومة العراقية
، ومصطلح أولوية تعني ان الحكومة ستخصص أي أموال تحصل عليها للرواتب حتى لو اضطرت لقطع كل الانفاق الاستثماري والتشغيلي الاخر من بينها إيقاف الانفاق على الكهرباء على سبيل المثال.
لكن التوصل الى حقيقة الوضع المالي يحتاج الى مراجعة الأرقام، وعند استبعاد جميع الانفاق على الاستثمارات او البنى التحتية الجارية، والتركيز على النفقات الجارية التشغيلية فقط، نجد ان
العراق
يحتاج اكثر من 9 تريليون دينار شهريًا لتغطية هذه النفقات من بينها الرواتب، أي ما يعادل 300 مليار دينار يوميًا.
هذه الـ300 مليار دينار، وبمستوى تصدير نفط يبلغ 3.5 مليون برميل يوميًا، هذا يعني ان سعر برميل النفط يجب ان لا ينخفض عن 85 الف دينار، أي ما يعادل 65 دولار للبرميل.
أسعار النفط بالفعل تراوحت عند هذا المستوى طوال الأسابيع والاشهر القليلة الماضية، ما يجعل أموال الرواتب مستمرة ومؤمنة، لكن المشاريع الاستثمارية أجبرت الحكومة على الاقتراض الداخلي من المصارف، وهذه أولى مؤشرات الازمات.
لكن مع اعلان اتفاق
غزة
ووقف اطلاق النار، انخفضت أسعار النفط الى حوالي 62 دولارا للبرميل وهو ادنى سعر منذ نيسان 2025 واذار 2021، وبمعدل التصدير الحالي، فهذا يعني انه اقل بـ3 دولارات عن السعر المطلوب لسد النفقات التشغيلية البالغة 65 دولارا للبرميل.
فقد سعر النفط حوالي 5 دولارات من سعره مع وقف حرب غزة، ومع وقف حرب أوكرانيا اذا تحقق، فانه قد يفقد 5 دولارات أخرى، ليكون سعر البرميل 58 دولارا للبرميل.
واذا استقرت النفقات التشغيلية للعراق على مستواها الحالي، البالغ 300 مليار دينار يوميًا، أي ما يتطلب 85 الف دينار للبرميل، فهذا المبلغ لن يتحقق من الـ58 دولارا للبرميل الا بتغيير أسعار صرف الدولار، وعند تحويل الـ58 دولارا الى 85 الف دينار، يعني ان سعر الدولار الواحد يجب ان يكون 1460 دينارا، هذا لوزارة المالية، أي السعر الذي تبيعه به المالية للبنك المركزي الدولار، اما من البنك المركزي للمصارف سيكون 1470، ومن المصارف للمستهلكين سيكون 1480 دينارا لكل دولار.
وهذا الخيار، بات مطروحا فعلا في الاروقة السياسية كما يعتقد، بل وبدأ العديد من الخبراء الاقتصاديين يتحدثون عنه، فتغيير سعر الصرف سيمنح
خزينة الدولة
نصف مليار دينار يوميًا.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
سعر جديد لصرف الدولار في بغداد واربيل
09:34 | 2025-09-10
تعليق رسمي على سعر صرف الدولار والحوالات الخارجية
10:53 | 2025-09-28
10 أسباب وراء انخفاض سعر الدولار مقابل الدينار العراقي
07:02 | 2025-07-28
النزيف مستمر.. سعر جديد للدولار في بغداد
09:16 | 2025-09-13
خاص السومرية
اقتصاد
اسعار الصرف
دولار العراق
الحكومة العراقية
السومرية نيوز
وزارة المالية
خزينة الدولة
سومرية نيوز
السومرية
العراق
مشاري
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
المنتخب السعودي يتلقى ضربة قبل مواجهة العراق
رياضة
31.45%
04:40 | 2025-10-11
المنتخب السعودي يتلقى ضربة قبل مواجهة العراق
04:40 | 2025-10-11
ماذا يقصد النائب الأمريكي جو ويلسون بتدوينته عن مصرف الرافدين ومنظمة بدر؟
دوليات
27.92%
01:35 | 2025-10-10
ماذا يقصد النائب الأمريكي جو ويلسون بتدوينته عن مصرف الرافدين ومنظمة بدر؟
01:35 | 2025-10-10
جيسيكا طويل تمشي على قدميها لأول مرة بعد 10 سنوات.. صرخات وخطوات
فن وثقافة
21.92%
10:39 | 2025-10-09
جيسيكا طويل تمشي على قدميها لأول مرة بعد 10 سنوات.. صرخات وخطوات
10:39 | 2025-10-09
عطلة لهذه الفئة لمدة 7 أيام بدءا من الأربعاء
محليات
18.71%
06:18 | 2025-10-11
عطلة لهذه الفئة لمدة 7 أيام بدءا من الأربعاء
06:18 | 2025-10-11
الأكثر مشاهدة
Biotic
الكبد الدهني، السكري، نقص الحديد - م٤ Biotic - الحلقة ٢٣ | الموسم 4
15:30 | 2025-10-10
Biotic
الكبد الدهني، السكري، نقص الحديد - م٤ Biotic - الحلقة ٢٣ | الموسم 4
15:30 | 2025-10-10
حصاد السومرية
الصدر يعود... لا للعملية السياسية بل عليها - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٧ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-10
حصاد السومرية
الصدر يعود... لا للعملية السياسية بل عليها - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٧ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-10
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-10
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-10
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 10-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-10
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 10-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-10
علناً
مشاريع الخصخصة وملف الخدمات - علناً م٤ - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
16:00 | 2025-10-09
علناً
مشاريع الخصخصة وملف الخدمات - علناً م٤ - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
16:00 | 2025-10-09
هنادي وليان
العناية بالبشرة عند الرجال - هنادي وليان - الحلقة ٥ | 2025
15:10 | 2025-10-09
هنادي وليان
العناية بالبشرة عند الرجال - هنادي وليان - الحلقة ٥ | 2025
15:10 | 2025-10-09
Celebrity
الشاعر الشعبي ادهم عادل - Celebrity م٤ - ٢٥ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-09
Celebrity
الشاعر الشعبي ادهم عادل - Celebrity م٤ - ٢٥ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-09
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١١ الى ١٧ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-10-09
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١١ الى ١٧ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-10-09
Live Talk
الألعاب الإلكترونية بين التسلية والتأثير النفسي - Live Talk - الحلقة ١٣٥ | 2025
10:30 | 2025-10-09
Live Talk
الألعاب الإلكترونية بين التسلية والتأثير النفسي - Live Talk - الحلقة ١٣٥ | 2025
10:30 | 2025-10-09
ناس وناس
سوق إبن الحمزة، محافظة كربلاء - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-09
ناس وناس
سوق إبن الحمزة، محافظة كربلاء - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-09
تكفي لـ 400 مستشفى ورواتب نصف عام.. 40 تريليون إنفاق الدعاية الانتخابية ستتحول لـ"سكراب ووجبات طعام"
04:15 | 2025-10-11
"الزهرة في الميزان": أسبوع الحب، المال، والشهرة.. وهذه الأبراج هي الأكثر حظًا!
01:00 | 2025-10-11
تنافس انتخابي محموم بين المرشحين.. شعارات دون برامج!
05:59 | 2025-10-10
الصادقون: لا نسعى للوصول الى رئاسة الوزراء وهذا سبب استبعاد مرشحينا
16:01 | 2025-10-09
الصادقون: ملف الكهرباء شائك ومعقد وفيه تداعيات كبيرة وصلت للتدخلات الخارجية
15:30 | 2025-10-09
بعد تقرير السومرية.. صاحب أرض في الدورة يثبت ملكيته بالوثائق!
04:46 | 2025-10-08
