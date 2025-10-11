ما يفقده البرميل سيعيده سعر الصرف.. نظرة على الوضع المالي وفرصة تغيير سعر الدولار

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
مونديال 2026.. رقم قياسي للمنتخبات العربية المتأهلة
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

ما يفقده البرميل سيعيده سعر الصرف.. نظرة على الوضع المالي وفرصة تغيير سعر الدولار

خاص السومرية

2025-10-11 | 03:45
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
ما يفقده البرميل سيعيده سعر الصرف.. نظرة على الوضع المالي وفرصة تغيير سعر الدولار
2,670 شوهد

السومرية نيوز-اقتصاد

بالرغم من ان الانتخابات تسيطر على الأجواء السياسية والشعبية، يفرض الملف المالي نفسه بقوة على المشهد، لكن غياب المعلومات وتضارب المؤشرات يجعل من صوت الملف واطئًا، فالواقع يشير الى تأخر الرواتب احيانًا لكنها مستمرة، والاعمال الاستثمارية في الشوارع مستمرة، لكن بالمقابل يقول نواب وسياسيون ان هناك ازمة مالية خفية ستظهر بوضوح في الحكومة المقبلة.


تصريحات نيابية اشارت الى ان "تضخم الانفاق التشغيلي والعجز عن توفير الأموال مقابلها قد يؤدي الى قطع الرواتب"، لكن هذه النتيجة الحتمية مؤجلة لحين الانتهاء من الانتخابات.

مقابل هذه التصريحات تبرز تطمينات حكومية بأن الرواتب مؤمنة بالكامل، وتعد أولوية لدى الحكومة العراقية، ومصطلح أولوية تعني ان الحكومة ستخصص أي أموال تحصل عليها للرواتب حتى لو اضطرت لقطع كل الانفاق الاستثماري والتشغيلي الاخر من بينها إيقاف الانفاق على الكهرباء على سبيل المثال.

لكن التوصل الى حقيقة الوضع المالي يحتاج الى مراجعة الأرقام، وعند استبعاد جميع الانفاق على الاستثمارات او البنى التحتية الجارية، والتركيز على النفقات الجارية التشغيلية فقط، نجد ان العراق يحتاج اكثر من 9 تريليون دينار شهريًا لتغطية هذه النفقات من بينها الرواتب، أي ما يعادل 300 مليار دينار يوميًا.

هذه الـ300 مليار دينار، وبمستوى تصدير نفط يبلغ 3.5 مليون برميل يوميًا، هذا يعني ان سعر برميل النفط يجب ان لا ينخفض عن 85 الف دينار، أي ما يعادل 65 دولار للبرميل.

أسعار النفط بالفعل تراوحت عند هذا المستوى طوال الأسابيع والاشهر القليلة الماضية، ما يجعل أموال الرواتب مستمرة ومؤمنة، لكن المشاريع الاستثمارية أجبرت الحكومة على الاقتراض الداخلي من المصارف، وهذه أولى مؤشرات الازمات.

لكن مع اعلان اتفاق غزة ووقف اطلاق النار، انخفضت أسعار النفط الى حوالي 62 دولارا للبرميل وهو ادنى سعر منذ نيسان 2025 واذار 2021، وبمعدل التصدير الحالي، فهذا يعني انه اقل بـ3 دولارات عن السعر المطلوب لسد النفقات التشغيلية البالغة 65 دولارا للبرميل.


فقد سعر النفط حوالي 5 دولارات من سعره مع وقف حرب غزة، ومع وقف حرب أوكرانيا اذا تحقق، فانه قد يفقد 5 دولارات أخرى، ليكون سعر البرميل 58 دولارا للبرميل.

واذا استقرت النفقات التشغيلية للعراق على مستواها الحالي، البالغ 300 مليار دينار يوميًا، أي ما يتطلب 85 الف دينار للبرميل، فهذا المبلغ لن يتحقق من الـ58 دولارا للبرميل الا بتغيير أسعار صرف الدولار، وعند تحويل الـ58 دولارا الى 85 الف دينار، يعني ان سعر الدولار الواحد يجب ان يكون 1460 دينارا، هذا لوزارة المالية، أي السعر الذي تبيعه به المالية للبنك المركزي الدولار، اما من البنك المركزي للمصارف سيكون 1470، ومن المصارف للمستهلكين سيكون 1480 دينارا لكل دولار.

وهذا الخيار، بات مطروحا فعلا في الاروقة السياسية كما يعتقد، بل وبدأ العديد من الخبراء الاقتصاديين يتحدثون عنه، فتغيير سعر الصرف سيمنح خزينة الدولة نصف مليار دينار يوميًا.
>> تابع قناة السومرية على  منصةX 
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv

أحدث الحلقات
Biotic
Play
Biotic
الكبد الدهني، السكري، نقص الحديد - م٤ Biotic - الحلقة ٢٣ | الموسم 4
15:30 | 2025-10-10
Play
الكبد الدهني، السكري، نقص الحديد - م٤ Biotic - الحلقة ٢٣ | الموسم 4
15:30 | 2025-10-10
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
الصدر يعود... لا للعملية السياسية بل عليها - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٧ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-10
Play
الصدر يعود... لا للعملية السياسية بل عليها - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٧ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-10
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-10
Play
نشرة ١٠ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-10
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 10-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-10
Play
العراق في دقيقة 10-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-10
علناً
Play
علناً
مشاريع الخصخصة وملف الخدمات - علناً م٤ - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
16:00 | 2025-10-09
Play
مشاريع الخصخصة وملف الخدمات - علناً م٤ - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
16:00 | 2025-10-09
هنادي وليان
Play
هنادي وليان
العناية بالبشرة عند الرجال - هنادي وليان - الحلقة ٥ | 2025
15:10 | 2025-10-09
Play
العناية بالبشرة عند الرجال - هنادي وليان - الحلقة ٥ | 2025
15:10 | 2025-10-09
Celebrity
Play
Celebrity
الشاعر الشعبي ادهم عادل - Celebrity م٤ - ٢٥ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-09
Play
الشاعر الشعبي ادهم عادل - Celebrity م٤ - ٢٥ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-09
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١١ الى ١٧ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-10-09
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١١ الى ١٧ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-10-09
Live Talk
Play
Live Talk
الألعاب الإلكترونية بين التسلية والتأثير النفسي - Live Talk - الحلقة ١٣٥ | 2025
10:30 | 2025-10-09
Play
الألعاب الإلكترونية بين التسلية والتأثير النفسي - Live Talk - الحلقة ١٣٥ | 2025
10:30 | 2025-10-09
ناس وناس
Play
ناس وناس
سوق إبن الحمزة، محافظة كربلاء - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-09
Play
سوق إبن الحمزة، محافظة كربلاء - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-09
الأكثر مشاهدة
Biotic
Play
Biotic
الكبد الدهني، السكري، نقص الحديد - م٤ Biotic - الحلقة ٢٣ | الموسم 4
15:30 | 2025-10-10
Play
الكبد الدهني، السكري، نقص الحديد - م٤ Biotic - الحلقة ٢٣ | الموسم 4
15:30 | 2025-10-10
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
الصدر يعود... لا للعملية السياسية بل عليها - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٧ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-10
Play
الصدر يعود... لا للعملية السياسية بل عليها - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٧ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-10
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-10
Play
نشرة ١٠ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-10
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 10-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-10
Play
العراق في دقيقة 10-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-10
علناً
Play
علناً
مشاريع الخصخصة وملف الخدمات - علناً م٤ - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
16:00 | 2025-10-09
Play
مشاريع الخصخصة وملف الخدمات - علناً م٤ - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
16:00 | 2025-10-09
هنادي وليان
Play
هنادي وليان
العناية بالبشرة عند الرجال - هنادي وليان - الحلقة ٥ | 2025
15:10 | 2025-10-09
Play
العناية بالبشرة عند الرجال - هنادي وليان - الحلقة ٥ | 2025
15:10 | 2025-10-09
Celebrity
Play
Celebrity
الشاعر الشعبي ادهم عادل - Celebrity م٤ - ٢٥ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-09
Play
الشاعر الشعبي ادهم عادل - Celebrity م٤ - ٢٥ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-09
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١١ الى ١٧ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-10-09
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١١ الى ١٧ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-10-09
Live Talk
Play
Live Talk
الألعاب الإلكترونية بين التسلية والتأثير النفسي - Live Talk - الحلقة ١٣٥ | 2025
10:30 | 2025-10-09
Play
الألعاب الإلكترونية بين التسلية والتأثير النفسي - Live Talk - الحلقة ١٣٥ | 2025
10:30 | 2025-10-09
ناس وناس
Play
ناس وناس
سوق إبن الحمزة، محافظة كربلاء - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-09
Play
سوق إبن الحمزة، محافظة كربلاء - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-09

اخترنا لك
تكفي لـ 400 مستشفى ورواتب نصف عام.. 40 تريليون إنفاق الدعاية الانتخابية ستتحول لـ"سكراب ووجبات طعام"
04:15 | 2025-10-11
"الزهرة في الميزان": أسبوع الحب، المال، والشهرة.. وهذه الأبراج هي الأكثر حظًا!
01:00 | 2025-10-11
تنافس انتخابي محموم بين المرشحين.. شعارات دون برامج!
05:59 | 2025-10-10
الصادقون: لا نسعى للوصول الى رئاسة الوزراء وهذا سبب استبعاد مرشحينا
16:01 | 2025-10-09
الصادقون: ملف الكهرباء شائك ومعقد وفيه تداعيات كبيرة وصلت للتدخلات الخارجية
15:30 | 2025-10-09
بعد تقرير السومرية.. صاحب أرض في الدورة يثبت ملكيته بالوثائق!
04:46 | 2025-10-08

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.