الزرفي: على الجميع الاستجابة للمتغيرات بالمنطقة وترك السلاح والاتجاه للاقتصاد

وقال الزرفي في حديثة لبرنامج (من الاخير)، الذي تبثه فضائية ، إن "مواقف الداعمين لحماس تغيرت بعد 7 اكتوبر "، مشيراً الى انه "لم يعد ممكنا وجود قوى مسلحة بالقرب من الحدود الاسرائيلية".وتابع، ان "النظام السياسي العراقي بنى موقفه من قضية فلسطين على اسس عقائدية"، مبيناً ان " انهاء ملف جاء بعد حوارات طويلة في العديد من بلدان المنطقة".واكد، انه "على الجميع الاستجابة للمتغيرات في المنطقة والاتجاه الى الاهتمام بالاقتصاد"، مبينا ان "التهديدات الامنية الخارجية تحتاج توضيحاً علمياً وليس الى توظيف انتخابي".وأوضح، ان "امريكا ترغب بدمج في القوات الامنية، والعراق غير مدرك لخطورة العقوبات الامريكية في المستقبل".وبين ان "تحالف البديل وجهة نظر جديدة مبنية على الاقتصاد والخدمات وطرح فكرة التأمين الصحي للفئات الهشة"، مؤكدا ان "القطاع الخاص يمكن ان يحل مشكلة الكهرباء".وأكمل، انه "لسنا معادين للبيئة السياسية لكن لدينا وجهة نظر مختلفة، واستبعاد يشكك بمصداقية المفوضية".واضاف، ان "انسحاب القوى المدنية من الانتخابات يخلي الساحة السياسية للإطار ويهدد شرعيتها"، منوهاً انه "لانستطيع مجاراة القوى السياسية التي تعتمد على المال السياسي".واستطرد بالقول: " لا يمتلك فرصة للولاية الثانية وليس لديه حظوظ، والرئيس القادم سيكون ضمن الاتفاقات الشيعية الجديدة".