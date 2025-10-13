الزرفي: على الجميع الاستجابة للمتغيرات بالمنطقة وترك السلاح والاتجاه للاقتصاد

الصفحة الرئيسية
