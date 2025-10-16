الصفحة الرئيسية
بدر النيابية تطالب بتدخل عاجل بشأن الوحدات السكنية.. أسعار مبالغة ولا تخدم الفقير
خاص السومرية
2025-10-16 | 16:02
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
435 شوهد
أكدت النائب عن
كتلة بدر البرلمانية
، وعضو
لجنة الخدمات
النيابية،
مديحة الموسوي
، اليوم الخميس، أن أسعار الوحدات السكنية في
بغداد
تصل إلى نصف مليون دولار، فيما اشارت الى ان المجمعات لم تبن الى الفقراء.
وقالت
الموسوي
في حديثٍ لبرنامج (علناً)، الذي يعرض على شاشة
السومرية
، إنه "الكل مسائل عن الخدمات على اعتبار الجميع مشارك في الحكومات المتعاقبة من 2003 الى الان"، مشيرة الى ان "الخلافات في الإطار التنسيقي على منصب
رئيس الوزراء
طبيعية وموجودة ولا يمكن ان يمرر الا بالتوافق".
وبينت، أن "جميع القوى والأحزاب السياسية لا يمكنها التأثير على جمهور التيار الصدري أو استقطابهم لصالح أي جهة أخرى، باستثناء حالات فردية محدودة على مستوى الأشخاص فقط".
وأشارت، إلى أن "الوحدات السكنية في المجمعات الجديدة ببغداد أصبحت حكراً على أصحاب الأموال والمستثمرين".
واوضحت، أن "أسعار الوحدات السكنية تتراوح بين 400 إلى 500 ألف دولار للوحدة السكنية الواحدة، وهو ما يجعلها بعيدة تماماً عن متناول المواطن الفقير".
وأردفت، أن "المواطن البسيط لا يملك هذه المبالغ الطائلة، ما يستدعي تدخلاً حكومياً جاداً لوضع حلول سكنية واقعية تتناسب مع قدرات ذوي الدخل المحدود وتخفف من أزمة السكن المتفاقمة في العاصمة".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
الخارجية العراقية تطالب بـ"اعتراف دولي" بالابادة الايزيدية-عاجل
04:13 | 2025-08-03
