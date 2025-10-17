الحملات الانتخابية... شعارات من دون خطط واليات

الحملات الانتخابية... شعارات ووعود يتجرد مضمونها من آليات وخطط التنفيذ



مع قرب موعد اجراء الانتخابات البرلمانية تهيمن على المشهد الشعارات والوعود مشكلة عناوين كبيرة لكنها تتجرد من تفاصيل وآليات تنفيذها. حيث ينكرر المشهد ليرافق كل عملية انتخابية.



ماذا قال المواطنون للسومرية في هذا التقرير؟