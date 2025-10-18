الدليمي يكشف تفاصيل حول اغتيال صفاء المشهداني: "صراع سني - سني"

وأكد في حديث لبرنامج عشرين الذي تبثه فضائية ، أن رفض طلبا من تقدم لرفع دعوى قضائية ضده، لافتاً إلى أن "أطرافًا سنية" سعت لإزاحة المشهداني بسبب شعبيته الكبيرة.وفيما أشار إلى أن الجهات التي تروج لتجريف الطارمية قد تكون متورطة في حادثة اغتياله. كما اتهم الدليمي بعض السياسيين باستغلال اسم العتبات للاستيلاء على أراضي السنة.وحذر من أن "جهات تدفع مليون دينار لكل ناخب مقابل عدم المشاركة في الانتخابات". مشيداً بدور في تأمين .وفي سياق آخر، تحدث الدليمي عن الوضع داخل تحالف الحسم، مؤكدا أن القرار أصبح خاضعا بشكل أكبر لحزب تقدم، معتقداً بأن "لن يكون واحد ".