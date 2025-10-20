اختيار سافيا مبعوثا خاصا للعراق.. ما هو "الملف الخاص" الذي يخطط له ترامب؟

وكلف مارك سافا وهو رجل اعمال مؤيد لحملة ترامب الرئاسية، كما انه يمتلك شركة لصناعة "الماريغوانا" او ما تعرف بـ"الحشيشة"، الامر الذي فتح سيل التساؤلات في عما اذا كانت هناك رمزية معينة بهذا الاختيار من قبل ترامب، او ما اذا كانت "إهانة" مقصودة، خصوصا مع استمرار عدم تعيين سفير امريكي حتى الان والاكتفاء بوجود قائم اعمال بالسفارة الامريكية ببغداد.وتعيين "مبعوث خاص"، هو تقليد لدى الدول العظمى، وتلجأ اليه للاهتمام بشأن او ملف دبلوماسي محدد يتجاوز تفرعات العلاقات الدبلوماسية ومساراتها المعقدة الأخرى، حيث يجري تعيين مبعوث خاص بغرض محادثات سلام في نزاع ما أو بهدف الوساطة في أزمة محددة.وقال ترامب في تدوينة تعليقا على تكليفه سافيا: "يسرني أن أعلن أن مارك سافايا سيشغل منصب إلى جمهورية العراق"، مضيفا: إن "فهم مارك العميق للعلاقات العراقية الأمريكية، وعلاقاته في المنطقة، سيساهمان في تعزيز مصالح الشعب الأمريكي".وسافيا هو عراقي مسيحي كلداني هاجرت عائلته الى منذ حرب في العراق، فيما تشير التقارير الى انه لعب دورا مهما في اطلاق سراح الإسرائيلية الروسية المختطفة في العراق اليزابيث تسوركوف.ويبقى السؤال هو "ما هو الملف الخاص" الذي يريد ترامب ان يتواصل به مع العراق بعيدا عن التعقيدات الدبلوماسية، ويحتاج الى "مبعوث خاص" لهذا الغرض؟، فيما تقفز الى الاذهان بهذه الاثناء تعليقات ترامب على "امتلاك العراق نفط كثير ولا يعرف ماذا يفعل به"، والتي اطلقها خلال قمة لاعلان إيقاف حرب ، وسط تساؤلات عما اذا كان هناك مشروع يريده ترامب من العراق يتعلق بالنفط لهذا ارسل مبعوثا "تجاريا" مثل سافيا.كما ان دور سافيا باطلاق سراح تسوركوف يبدو انه يمتلك علاقات مع "فصائل وجهات مسلحة في العراق" بطريقة او باخرى، ولهذا السبب تم اختياره كمبعوث خاص.