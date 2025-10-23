الصفحة الرئيسية
إيران تكشف عن سببين وراء عدم مشاركتها في قمة شرم الشيخ
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
"الأوردرات" تحكم حضور النواب.. برلمانية تكشف تدهور أداء البرلمان وإضعاف دور المشرع
خاص السومرية
2025-10-23 | 15:30
المصدر:
السومرية نيوز
167 شوهد
أكدت
عضو لجنة الخدمات
البرلمانية، النائب مهدية
اللامي
، اليوم الخميس، أن أداء البرلمان يعاني تدهورًا ملحوظًا، فيما اشارت إلى أن حضور النواب للجلسات بات مرتبطًا بـ "الأوردرات" التي تصدر من رؤساء الكتل السياسية.
وقالت
اللامي
، خلال حديثها لبرنامج (علنًا)، الذي تبثه فضائية
السومرية
، إن "أداء البرلمان يعاني تدهورًا ملحوظًا"، مشيرة إلى أن "حضور النواب للجلسات بات مرتبطًا بـ "الأوردرات" التي تصدر من رؤساء الكتل السياسية، ما أدى إلى ممارسات غير جادة مثل رفع الأيدي لتسجيل الحضور بطريقة تشبه التعامل مع طلاب الابتدائية".
وأوضحت، أن "3 جهات تتحمل ما وصل اليه البرلمان الأولى النائب الذي تخلى عن تكليفه الوطني والشرعي والرقابي والثانية رئاسة البرلمان لأنها اضعفت الدور التشريعي، والثالثة هي المحاصصة السياسية والتي تتحمل الجانب الأكبر"، مردفة أن "تسنم
محمود المشهداني
منصب الرئاسة كانت نقطة تحول غير إيجابية على المجلس".
وأضافت أن "المؤسستين التشريعية والتنفيذية قامت بإضعاف دور النائب خلافا لما أقره الدستور"، لافتة إلى أن "النائب أصبح ينتظر على أبواب الوزير لساعتين وأكثر من أجل تقديم الطلبات".
وتابعت اللامي أن "انعدام التخصيصات المالية جعل دوائر الدولة تعيش في حالة سبات مما انعكس بشكل سلبي على المشاريع وتقديم الخدمات".
وأكملت، أن "صناديق الاقتراع هي من ستقرر او ترسم شكل الحكومة الجديدة او الخارطة السياسية القادمة"، مردفة ان "حجم التحديات جعلت الانتخابات المقبلة تكون هي المفصلية للنظام السياسي برمته، والشرعية موجودة حتى وان شارك بها 10% من المواطنين لأنه لم يتم تحديد نسب للشرعية".
وبينت، أن "بعض الكتل السياسية ورغم التحذيرات لا زالت تعمل على شراء البطاقات الانتخابية ووصل سعرها في بعض المناطق الى 250 ألف دينار"، مستدركة، أنه "نحن مع
المفوضية العليا للانتخابات
في الحد من هذه الظواهر اللاشرعية".
وأوضحت، أنه "لدينا مشاريع مندثرة ومتلكئة منذ الحكومات السابقة مثل مياه
الكرامة
ومشاريع الصرف الصحي في
محافظة النجف
، فضلاً عن المشاريع الأخرى الخدمية والتربوية ومعالجة البطالة والاستثمار".
البرلمان يعقد جلسة جديدة بحضور 167 نائبا
08:38 | 2025-08-27
البرلمان يعقد جلسة بحضور 169 نائباً
08:16 | 2025-08-26
مشرعون أمريكيون يدعون لإغلاق ميزة في "إنستغرام"
13:23 | 2025-08-09
الشمري في ذكرى إبادة الإيزيديين: أبوابنا مشرعة لجميع الضحايا ونحرص على مساندتهم
08:39 | 2025-08-03
سياسة
خاص السومرية
البرلمان
الانتخابات
الضعف التشريعي
الوزراء
الاوردرات
الاحزاب
المخاصصة
المفوضية العليا للانتخابات
عضو لجنة الخدمات
محمود المشهداني
المفوضية العليا
محمود المشهدان
لجنة الخدمات
محافظة النجف
المفوضية ال
ترامب يبعث برسالة جديدة الى العراق
دوليات
45.86%
11:19 | 2025-10-22
ترامب يبعث برسالة جديدة الى العراق
11:19 | 2025-10-22
بعد موجة الارتفاع.. انهيار أسعار الذهب في الأسواق العراقية اليوم
اقتصاد
26.35%
04:42 | 2025-10-22
بعد موجة الارتفاع.. انهيار أسعار الذهب في الأسواق العراقية اليوم
04:42 | 2025-10-22
عمليات بغداد تكشف أسماء المتورطين بحادثة اغتيال صفاء المشهداني
أمن
15.21%
08:05 | 2025-10-22
عمليات بغداد تكشف أسماء المتورطين بحادثة اغتيال صفاء المشهداني
08:05 | 2025-10-22
قد تكون لأبن السماوة "حسين الجياشي".. العثور على جثة غريق في دجلة
محليات
12.58%
11:40 | 2025-10-23
قد تكون لأبن السماوة "حسين الجياشي".. العثور على جثة غريق في دجلة
11:40 | 2025-10-23
علناً
السيولة المالية وتأمين الرواتب - علناً م٤ - الحلقة ٢٢ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-23
علناً
السيولة المالية وتأمين الرواتب - علناً م٤ - الحلقة ٢٢ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-23
Celebrity
الموزع الموسيقي مصطفى جوني - Celebrity م٤ - الحلقة ٢٧ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-23
Celebrity
الموزع الموسيقي مصطفى جوني - Celebrity م٤ - الحلقة ٢٧ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-23
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٥ الى ٣١ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-10-23
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٥ الى ٣١ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-10-23
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٣ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-23
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٣ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-23
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 23-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-23
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 23-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-23
Live Talk
تأثير السباحة الشتوية على الصحة - Live Talk - الحلقة ١٤٥ | 2025
10:30 | 2025-10-23
Live Talk
تأثير السباحة الشتوية على الصحة - Live Talk - الحلقة ١٤٥ | 2025
10:30 | 2025-10-23
ناس وناس
حافظ القاضي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-23
ناس وناس
حافظ القاضي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-23
مايك السومرية
النائب بيدء خضر السلمان - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٨ | season 1
16:00 | 2025-10-22
مايك السومرية
النائب بيدء خضر السلمان - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٨ | season 1
16:00 | 2025-10-22
صباحكم أحلى مع سلمى
ضيف البرنامج الشاعر فلاح السوداني 22-10-2025 | 2025
02:30 | 2025-10-22
صباحكم أحلى مع سلمى
ضيف البرنامج الشاعر فلاح السوداني 22-10-2025 | 2025
02:30 | 2025-10-22
طل الصباح
الأبراج - شراح أسوي؟ 22-10-2025 | 2025
00:30 | 2025-10-22
طل الصباح
الأبراج - شراح أسوي؟ 22-10-2025 | 2025
00:30 | 2025-10-22
علناً
السيولة المالية وتأمين الرواتب - علناً م٤ - الحلقة ٢٢ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-23
علناً
السيولة المالية وتأمين الرواتب - علناً م٤ - الحلقة ٢٢ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-23
Celebrity
الموزع الموسيقي مصطفى جوني - Celebrity م٤ - الحلقة ٢٧ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-23
Celebrity
الموزع الموسيقي مصطفى جوني - Celebrity م٤ - الحلقة ٢٧ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-23
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٥ الى ٣١ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-10-23
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٥ الى ٣١ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-10-23
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٣ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-23
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٣ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-23
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 23-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-23
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 23-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-23
Live Talk
تأثير السباحة الشتوية على الصحة - Live Talk - الحلقة ١٤٥ | 2025
10:30 | 2025-10-23
Live Talk
تأثير السباحة الشتوية على الصحة - Live Talk - الحلقة ١٤٥ | 2025
10:30 | 2025-10-23
ناس وناس
حافظ القاضي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-23
ناس وناس
حافظ القاضي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-23
مايك السومرية
النائب بيدء خضر السلمان - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٨ | season 1
16:00 | 2025-10-22
مايك السومرية
النائب بيدء خضر السلمان - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٨ | season 1
16:00 | 2025-10-22
صباحكم أحلى مع سلمى
ضيف البرنامج الشاعر فلاح السوداني 22-10-2025 | 2025
02:30 | 2025-10-22
صباحكم أحلى مع سلمى
ضيف البرنامج الشاعر فلاح السوداني 22-10-2025 | 2025
02:30 | 2025-10-22
طل الصباح
الأبراج - شراح أسوي؟ 22-10-2025 | 2025
00:30 | 2025-10-22
طل الصباح
الأبراج - شراح أسوي؟ 22-10-2025 | 2025
00:30 | 2025-10-22
الجامعات مركز الضغط والتغيير في الانتخابات
04:00 | 2025-10-21
أزمة الكهرباء تتحول لدعاية انتخابية مكشوفة
03:00 | 2025-10-21
إيرادات المياه اقل مما يشرب العراقيون بـ20%: 9 ملايين عراقي قد لن يحصلوا على "قطرة واحدة"
03:32 | 2025-10-20
اختيار سافيا مبعوثا خاصا للعراق.. ما هو "الملف الخاص" الذي يخطط له ترامب؟
03:02 | 2025-10-20
تصاعد العنف الانتخابي بعد حادثة الطارمية.. هل "يهاجم" المرشحون مكاتبهم بحثًا عن "التعاطف الشعبي"؟
05:40 | 2025-10-19
قيادي في العزم: صفاء المشهداني كان يسعى لمكافحة الفساد وأوقف سرقات الطارمية
18:32 | 2025-10-18
