خطوة استراتيجية لتطوير قطاع النقل الجوي.. شراكة عالمية وشروط اقلها مفيد للعراق

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
انتشال جثث 18 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

خطوة استراتيجية لتطوير قطاع النقل الجوي.. شراكة عالمية وشروط اقلها مفيد للعراق

خاص السومرية

2025-10-28 | 14:15
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
خطوة استراتيجية لتطوير قطاع النقل الجوي.. شراكة عالمية وشروط اقلها مفيد للعراق
91 شوهد

يشكّل مشروع تأهيل وتطوير وتشغيل مطار بغداد الدولي بالشراكة مع مشغّل عالمي من القطاع الخاص، نقلة نوعية في مسار تطوير قطاع النقل الجوي العراقي، وخطوة استراتيجية تهدف إلى إعادة بناء ثقة المجتمع الدولي بقدرات العراق على إدارة وتشغيل مرافقه الحيوية وفق المعايير العالمية.

يأتي هذا المشروع في وقت تتجه فيه الحكومة العراقية إلى اعتماد نهج الشراكات الاستثمارية مع الشركات العالمية المتخصصة، سعياً لتطوير البنى التحتية الحيوية وتحسين الخدمات العامة دون تحميل الخزينة العامة أعباء مالية إضافية.

ويعدّ مطار بغداد الدولي واجهة العراق الجوية ورمز سيادته، إلا أن تحديات السنوات الماضية من تراجع في مستوى الخدمات والبنى التحتية والإدارة التشغيلية، فرضت الحاجة إلى تأهيل شامل وإدارة مهنية حديثة تعيد للمطار مكانته الإقليمية والدولية.

ومن خلال التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، واستقطاب شركات عالمية رائدة في إدارة وتشغيل المطارات، يمثل هذا المشروع نموذجاً متقدماً في الاستثمار المستدام القائم على الشفافية والمردود الاقتصادي العالي للدولة، وبما يضمن تحقيق تنمية اقتصادية حقيقية وفرص عمل واسعة، ويسهم في تعزيز موقع العراق كمحور مهم في حركة النقل الجوي الإقليمي والدولي.


وفي وقت سابق، أقرّ مجلس الوزراء العراقي في جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء، 28 تشرين الأول 2025، مشروع تأهيل وتطوير وتشغيل مطار بغداد الدولي بالشراكة مع مشغّل عالمي من القطاع الخاص، وذلك استجابةً للحاجة الماسّة إلى تطوير الخدمات في المطار ومواءمتها مع المعايير الدولية في مجالي سلامة وأمن الطيران المدني، ولضمان عودة شركات الطيران الدولية وتشجيع الاستثمار في قطاع النقل الجوي العراقي.

ونظراً لتراجع مستوى الخدمات في مطار بغداد الدولي، وضعف البنية التحتية والإدارية، ارتأت الحكومة العراقية ضرورة الاستعانة بمشغّل عالمي متخصص لتأهيل وتشغيل المطار، وبما يضمن تطويره دون تحميل الخزينة العامة أي أعباء مالية إضافية.

وفي هذا السياق، تم التعاقد مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وهي الذراع الاستشارية للبنك الدولي، لتتولى مهمة إعداد الكراس الاستثماري للمطار واستقطاب شركات عالمية متخصصة في إدارة وتشغيل المطارات.

مراحل الإحالة والتقييم
عدد الائتلافات المتقدمة: 14 ائتلافاً دولياً من مختلف الجنسيات، وبعد التقييم الأولي، استُبعدت 4 ائتلافات لعدم توافر الخبرة والكفاءة المالية، وفي المرحلة الثانية: تم تأهيل 10 ائتلافات، تقلصت لاحقاً إلى 5 ثم إلى 3 بعد انسحاب بعض المتنافسين واندماج آخرين.، لتصبح الائتلافات الثلاثة المؤهلة النهائية: (أولا ائتلاف CAAP وائتلاف ASYAD ، وائتلاف ERG International UK: مع شركتي Terminal Yapi وERG Insaat.
وفي 19 تشرين الأول 2025، جرى فتح العطاءات المالية للائتلافين المتأهلين: ائتلاف CAAP: قدّم عرضاً يمنح الخزينة المركزية 43.05% من الإيرادات الكلية سنوياً، وائتلاف ASYAD: عرض حصة قدرها 38.05% من الإيرادات الكلية، وعليه، تم اختيار ائتلاف CAAP للفوز بالعقد كونه قدّم أفضل عرض مالي وفني.

التزامات المستثمر (CAAP)
بموجب العقد الاستثماري، تلتزم شركة CAAP، ببناء صالة حديثة للمسافرين بسعة أولية (9 ملايين مسافر سنوياً) قابلة للتوسع إلى (15 مليون)، مع تأهيل مدارج الطائرات وساحات الوقوف وطرق الدرج، ونصب 15 جسراً لإركاب المسافرين، وتشييد مبنى جديد لسلطة الطيران المدني، فضلاً عن إنشاء صالة حديثة لكبار الشخصيات (VIP)، وبناء مرآب سيارات حديث، وإعادة تأهيل مبنى الشحن الجوي، وتحديث منظومة الإطفاء وفق المعايير الدولية (تصنيف 9)، وبناء منظومات متكاملة للمياه والنفايات، وإدارة وتشغيل المطار بمعايير دولية لتحفيز الحركة الجوية، وتحمل رواتب موظفي المطار وتدريبهم وتطوير مهاراتهم، خلق فرص عمل جديدة بمعدل 1000 وظيفة لكل مليون مسافر إضافي، مع الاستثمار بمبلغ 764 مليون دولار أمريكي دون أي كلفة على الحكومة العراقية.


أهمية المشروع
يمثل هذا المشروع أول عقد استثماري من نوعه في قطاع الطيران العراقي منذ عام 2006 من حيث العائد المالي للخزينة والشفافية في الإحالة، بخلاف مشاريع استثمار مطارات (النجف، كربلاء، كركوك) التي لم تحقق أي إيرادات للخزينة، يُتوقع أن يوفر هذا المشروع دخلاً ثابتاً وفرص عمل واسعة ويساهم في تحسين صورة العراق في قطاع النقل الجوي العالمي.

ومن أبرز المطارات التي تديرها (CAAP): "مطار إيزيزا الدولي – بوينس آيرس (الأرجنتين)، مطار برازيليا – البرازيل، مطار يريفان – أرمينيا، مطارا بيزا وفلورنسا – إيطاليا، مطار غواراكيل – الإكوادور، مطار مونتيفيديو – الأوروغواي)".

وحصلت المطارات التي تديرها الشركة على جوائز مجلس المطارات الدولي (ACI) لتميّزها في تجربة المسافرين والإدارة المستدامة، ونالت الشركة تقديراً دولياً للشفافية المالية والأداء المستدام ضمن الشركات المدرجة في الأسواق الناشئة.

ويمثل مشروع تأهيل وتطوير وتشغيل مطار بغداد الدولي خطوة استراتيجية نحو تحسين البنية التحتية للنقل الجوي في العراق، وتعزيز ثقة المستثمرين العالميين بالبيئة الاستثمارية العراقية. كما يُتوقع أن ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني، وخلق فرص العمل، وتحسين الخدمات اللوجستية والسياحية، ليصبح مطار بغداد الدولي واجهة تليق بسمعة العراق ومكانته الإقليمية.
>> تابع قناة السومرية على  منصةX 
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv

أحدث الحلقات
من الأخير
Play
من الأخير
وزارة التربية.. صراع قبل الأوان - من الأخير م٢ - حلقة ٨٠ | الموسم 2
15:00 | 2025-10-28
Play
وزارة التربية.. صراع قبل الأوان - من الأخير م٢ - حلقة ٨٠ | الموسم 2
15:00 | 2025-10-28
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 28-10-2025 | 2025
13:30 | 2025-10-28
Play
العراق في دقيقة 28-10-2025 | 2025
13:30 | 2025-10-28
Live Talk
Play
Live Talk
حملة لزرع ثمانية ملايين شجرة في العراق - Live Talk - الحلقة ١٤٨ | 2025
11:30 | 2025-10-28
Play
حملة لزرع ثمانية ملايين شجرة في العراق - Live Talk - الحلقة ١٤٨ | 2025
11:30 | 2025-10-28
ناس وناس
Play
ناس وناس
الفضل بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٦ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-28
Play
الفضل بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٦ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-28
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٧ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-10-27
Play
نشرة ٢٧ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-10-27
عشرين
Play
عشرين
كردستان .. انتخابات على وقع الاعتقالات! - عشرين م٤ - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-25
Play
كردستان .. انتخابات على وقع الاعتقالات! - عشرين م٤ - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-25
رحال
Play
رحال
زيتون قرية الفاضلية... حكاية تروي الطبيعة عبر أشجارها العتيقة! - رحال م٦ - الحلقة ١٩ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-25
Play
زيتون قرية الفاضلية... حكاية تروي الطبيعة عبر أشجارها العتيقة! - رحال م٦ - الحلقة ١٩ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-25
Biotic
Play
Biotic
نوبات القلب عند النساء - م٤ Biotic - الحلقة ٢٥ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-24
Play
نوبات القلب عند النساء - م٤ Biotic - الحلقة ٢٥ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-24
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
مبعوث خاص واتصال.. جديد النظرة الأميركية للعراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٩ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-24
Play
مبعوث خاص واتصال.. جديد النظرة الأميركية للعراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٩ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-24
الهوا الك
Play
الهوا الك
قصص من واقعنا.. ومطالب تبحث عن حل - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٩ | الموسم 10
08:30 | 2025-10-24
Play
قصص من واقعنا.. ومطالب تبحث عن حل - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٩ | الموسم 10
08:30 | 2025-10-24
الأكثر مشاهدة
من الأخير
Play
من الأخير
وزارة التربية.. صراع قبل الأوان - من الأخير م٢ - حلقة ٨٠ | الموسم 2
15:00 | 2025-10-28
Play
وزارة التربية.. صراع قبل الأوان - من الأخير م٢ - حلقة ٨٠ | الموسم 2
15:00 | 2025-10-28
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 28-10-2025 | 2025
13:30 | 2025-10-28
Play
العراق في دقيقة 28-10-2025 | 2025
13:30 | 2025-10-28
Live Talk
Play
Live Talk
حملة لزرع ثمانية ملايين شجرة في العراق - Live Talk - الحلقة ١٤٨ | 2025
11:30 | 2025-10-28
Play
حملة لزرع ثمانية ملايين شجرة في العراق - Live Talk - الحلقة ١٤٨ | 2025
11:30 | 2025-10-28
ناس وناس
Play
ناس وناس
الفضل بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٦ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-28
Play
الفضل بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٦ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-28
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٧ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-10-27
Play
نشرة ٢٧ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-10-27
عشرين
Play
عشرين
كردستان .. انتخابات على وقع الاعتقالات! - عشرين م٤ - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-25
Play
كردستان .. انتخابات على وقع الاعتقالات! - عشرين م٤ - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-25
رحال
Play
رحال
زيتون قرية الفاضلية... حكاية تروي الطبيعة عبر أشجارها العتيقة! - رحال م٦ - الحلقة ١٩ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-25
Play
زيتون قرية الفاضلية... حكاية تروي الطبيعة عبر أشجارها العتيقة! - رحال م٦ - الحلقة ١٩ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-25
Biotic
Play
Biotic
نوبات القلب عند النساء - م٤ Biotic - الحلقة ٢٥ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-24
Play
نوبات القلب عند النساء - م٤ Biotic - الحلقة ٢٥ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-24
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
مبعوث خاص واتصال.. جديد النظرة الأميركية للعراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٩ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-24
Play
مبعوث خاص واتصال.. جديد النظرة الأميركية للعراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٩ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-24
الهوا الك
Play
الهوا الك
قصص من واقعنا.. ومطالب تبحث عن حل - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٩ | الموسم 10
08:30 | 2025-10-24
Play
قصص من واقعنا.. ومطالب تبحث عن حل - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٩ | الموسم 10
08:30 | 2025-10-24

اخترنا لك
تشويش على تطبيقات تحديد المواقعِ... وإرباك لأصحاب سيارات الأجرة!
04:13 | 2025-10-28
تحول في منظومة الرعاية الصحية العراقية... علاج جديد يستهدف أمراض الرئة والمجاري التنفسية!
03:55 | 2025-10-27
عامُ المعجزات يفتح أبواب الثراء للعقرب.. لكن "مربع بلوتو" يُهدّد الجميع!
01:00 | 2025-10-25
"الأوردرات" تحكم حضور النواب.. برلمانية تكشف تدهور أداء البرلمان وإضعاف دور المشرع
15:30 | 2025-10-23
الجامعات مركز الضغط والتغيير في الانتخابات
04:00 | 2025-10-21
أزمة الكهرباء تتحول لدعاية انتخابية مكشوفة
03:00 | 2025-10-21

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.