خطوة استراتيجية لتطوير قطاع النقل الجوي.. شراكة عالمية وشروط اقلها مفيد للعراق

يأتي هذا المشروع في وقت تتجه فيه إلى اعتماد نهج الشراكات الاستثمارية مع المتخصصة، سعياً لتطوير البنى التحتية الحيوية وتحسين دون تحميل العامة أعباء مالية إضافية.ويعدّ واجهة الجوية ورمز سيادته، إلا أن تحديات السنوات الماضية من تراجع في مستوى الخدمات والبنى التحتية والإدارة التشغيلية، فرضت الحاجة إلى تأهيل شامل وإدارة مهنية حديثة تعيد للمطار مكانته الإقليمية والدولية.ومن خلال التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، واستقطاب شركات عالمية رائدة في إدارة وتشغيل المطارات، يمثل هذا المشروع نموذجاً متقدماً في الاستثمار المستدام القائم على الشفافية والمردود الاقتصادي العالي للدولة، وبما يضمن تحقيق تنمية اقتصادية حقيقية وفرص عمل واسعة، ويسهم في تعزيز موقع العراق كمحور مهم في حركة النقل الجوي الإقليمي والدولي.وفي وقت سابق، أقرّ في جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء، 28 تشرين الأول 2025، مشروع تأهيل وتطوير وتشغيل الدولي بالشراكة مع مشغّل عالمي من القطاع الخاص، وذلك استجابةً للحاجة الماسّة إلى تطوير الخدمات في المطار ومواءمتها مع المعايير الدولية في مجالي سلامة وأمن ، ولضمان عودة شركات الطيران الدولية وتشجيع الاستثمار في قطاع النقل الجوي العراقي.ونظراً لتراجع مستوى الخدمات في مطار بغداد الدولي، وضعف البنية التحتية والإدارية، ارتأت الحكومة العراقية ضرورة الاستعانة بمشغّل عالمي متخصص لتأهيل وتشغيل المطار، وبما يضمن تطويره دون تحميل الخزينة العامة أي أعباء مالية إضافية.وفي هذا السياق، تم التعاقد مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وهي الذراع الاستشارية للبنك الدولي، لتتولى مهمة إعداد الكراس الاستثماري للمطار واستقطاب شركات عالمية متخصصة في إدارة وتشغيل المطارات.مراحل الإحالة والتقييمعدد الائتلافات المتقدمة: 14 ائتلافاً دولياً من مختلف الجنسيات، وبعد التقييم الأولي، استُبعدت 4 ائتلافات لعدم توافر الخبرة والكفاءة المالية، وفي المرحلة الثانية: تم تأهيل 10 ائتلافات، تقلصت لاحقاً إلى 5 ثم إلى 3 بعد انسحاب بعض المتنافسين واندماج آخرين.، لتصبح الائتلافات الثلاثة المؤهلة النهائية: (أولا ائتلاف CAAP وائتلاف ASYAD ، وائتلاف ERG International UK: مع شركتي Terminal Yapi وERG Insaat.وفي 19 تشرين الأول 2025، جرى فتح العطاءات المالية للائتلافين المتأهلين: ائتلاف CAAP: قدّم عرضاً يمنح الخزينة المركزية 43.05% من الإيرادات الكلية سنوياً، وائتلاف ASYAD: عرض حصة قدرها 38.05% من الإيرادات الكلية، وعليه، تم اختيار ائتلاف CAAP للفوز بالعقد كونه قدّم أفضل عرض مالي وفني.التزامات المستثمر (CAAP)بموجب العقد الاستثماري، تلتزم شركة CAAP، ببناء صالة حديثة للمسافرين بسعة أولية (9 ملايين مسافر سنوياً) قابلة للتوسع إلى (15 مليون)، مع تأهيل مدارج الطائرات وساحات الوقوف وطرق الدرج، ونصب 15 جسراً لإركاب المسافرين، وتشييد لسلطة الطيران المدني، فضلاً عن إنشاء صالة حديثة لكبار الشخصيات (VIP)، وبناء مرآب سيارات حديث، وإعادة تأهيل مبنى الشحن الجوي، وتحديث منظومة الإطفاء وفق المعايير الدولية (تصنيف 9)، وبناء منظومات متكاملة للمياه والنفايات، وإدارة وتشغيل المطار بمعايير دولية لتحفيز الحركة الجوية، وتحمل رواتب موظفي المطار وتدريبهم وتطوير مهاراتهم، خلق فرص عمل جديدة بمعدل 1000 وظيفة لكل مليون مسافر إضافي، مع الاستثمار بمبلغ 764 مليون دولار أمريكي دون أي كلفة على الحكومة العراقية.أهمية المشروعيمثل هذا المشروع أول عقد استثماري من نوعه في قطاع منذ عام 2006 من حيث العائد المالي للخزينة والشفافية في الإحالة، بخلاف مشاريع استثمار مطارات (النجف، ، كركوك) التي لم تحقق أي إيرادات للخزينة، يُتوقع أن يوفر هذا المشروع دخلاً ثابتاً وفرص عمل واسعة ويساهم في تحسين صورة العراق في قطاع النقل الجوي العالمي.ومن أبرز المطارات التي تديرها (CAAP): "مطار إيزيزا الدولي – (الأرجنتين)، مطار برازيليا – ، مطار – أرمينيا، مطارا بيزا وفلورنسا – ، مطار غواراكيل – الإكوادور، مطار مونتيفيديو – الأوروغواي)".وحصلت المطارات التي تديرها الشركة على جوائز مجلس المطارات الدولي (ACI) لتميّزها في تجربة المسافرين والإدارة المستدامة، ونالت الشركة تقديراً دولياً للشفافية المالية والأداء المستدام ضمن الشركات المدرجة في الأسواق الناشئة.ويمثل مشروع تأهيل وتطوير وتشغيل مطار بغداد الدولي خطوة استراتيجية نحو تحسين البنية التحتية للنقل الجوي في العراق، وتعزيز ثقة المستثمرين العالميين بالبيئة الاستثمارية العراقية. كما يُتوقع أن ينعكس إيجاباً على ، وخلق فرص العمل، وتحسين الخدمات اللوجستية والسياحية، ليصبح مطار بغداد الدولي واجهة تليق بسمعة العراق ومكانته الإقليمية.