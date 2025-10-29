الإرباك من "تشويش خرائط بغداد" يتصاعد.. التفسيرات تدخل مساحات مريبة ولا إجابة واضحة حتى الان

وبدأ العديد من سائقي تطبيقات التاكسي وسائقي التوصيل وأصحاب العجلات يشكون من تعطل خدمات تطبيقات الخرائط حيث تظهر نقطة الوقوف في مكان غير الذي يتواجد فيه صاحب الهاتف، فضلا عن إعطاء مسارات سير عشوائية ومعقدة وغير منطقية.استنتج العديد من المراقبين ان الخلل المفاجئ الذي ضرب تطبيقات الخرائط مثل تطبيق "ويز"، جاء بعد اعلان تعطيل وتشويش خدمات "جي بي اس" الى مابعد الانتخابات، لمنع الطائرات المسيرة من التحليق في الأجواء، مؤكدة انه ستتم مصادرة واسقاط اية طائرة درون يتم تحليقها من قبل المواطنين.تسبب القرار بخسائر كبيرة لاصحاب تطبيقات التاكسي وسائقي التوصيل فضلا عن ارباك في حركة الشارع من قبل المواطنين الذي باتوا يعتمدون على تطبيق ويز بشكل كبير للتأكد من الطرق السالكة والمزدحمة قبل الذهاب باي مشوار، فضلا عن اعتماده كدليل سير لمن لا يعرف الطرق وكيف الوصول الى وجهته المطلوبة.ما زاد الامر غموضا، هو تضارب التفسيرات والتقارير التي تتحدث عن أسباب التشويش، فبينما كان الاعتقاد السائد ان الامر يتعلق بالانتخابات، لكن حتى هذا التفسير يحتاج الى تفسير فمراكز الانتخابات على سبيل المثال معروفة ولا تحتاج الى جي بي اس ربما للتوصل اليها في حال يريد احد استهدافها، كما ان التشويش حدث في فقط دون جميع المحافظات الأخرى بالرغم من ان المراكز الانتخابية موجودة في كل مكان، لكن على ما يبدو ان التشويش لم يأتِ خوفا من استهداف المراكز الانتخابية، بل اهداف أخرى.من المتوقع ان التشويش يهدف لحماية مركز المفوضية او بعض المراكز المتعلقة ببيانات الانتخابات، او لحماية اشخاص محددين من الاستهداف بالطائرات المسيرة، وهذا الامر الذي دفع لتداول التقارير لتفسير جديد يشير الى ان التشويش يتعلق بمخاوف من استهدافات أمريكية قد تطال الفصائل.ونقلت تقارير بالفعل معلومات عن مصادر بان التشويش جاء بضغط من بعض الفصائل خشية من عمليات استهداف محتملة، لكن تقارير أخرى تحدثت بطريقة معاكسة، بان التشويش جاء بضغط امريكي لاسباب امنية أيضا.لكن تبقى التساؤلات هل التشويش قادر على تعطيل أنظمة الخرائط لمسافات مرتفعة وهل قادر على تعطيل الخرائط للطائرات المسيرة الحربية ام فقط المسيرات الصغيرة التي تستخدم في التصوير او تهريب باحسن الأحوال؟، وهل يؤثر التشويش على خرائط الملاحة للطائرات المدنية العابرة في الأجواء العراقية؟.