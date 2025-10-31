ترشح رجال أعمال للانتخابات.. واجهة للأحزاب أم خطوة إيجابية لدعم الاقتصاد؟

جدل بشأن ترشح رجال أعمال للانتخابات... مختصون: مشاركة الكفاءات الاقتصادية أمر إيجابي شرط ألا يكونوا واجهات للأحزاب



في مشهد انتخابي تتداخل فيه المصالح الاقتصادية والسياسية، يخوض عشرات رجال الأعمال والتجار غمار الانتخابات البرلمانية المقبلة وعن دوافع دخولهم المعترك يرى اقتصاديون انها خطوة إيجابية لدعم وصياغة تشريعات تشجع الاستثمار، شريطة ألا يكونوا واجهات لأحزاب سياسية .