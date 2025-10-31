شاهد بنفسك.. "مقارنة مرعبة" لمستويات المياه في 3 خزانات عراقية الان مقارنة بالعام الماضي (صور)

وتظهر الصور التي تشمل ، بحيرة سد ، وخزان ، مشاهد "مفجعة" عن حجم تراجع مستويات الخزن المائي في ، حيث كان يبلغ 20 مليار متر مكعب العام الماضي، ليبلغ الان 4 مليارات متر مكعب فقط، نتيجة عدم تساقط الامطار في العراق ولا حتى في وفق المستويات المطلوبة لانعاش الخزين المائي وجريان الأنهر.وتظهر الصورة الأولى حجم التراجع الكبير في خزان بحيرة بين 28 أكتوبر 2024، و29 أكتوبر 2025 أي قبل 3 أيام من الان.