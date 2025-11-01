التشويش الغامض.. هل زيارة اسماعيل قاآني وراء "تعطيل" الخرائط ببغداد؟-عاجل

بدأ الامر بإعلان قبل حوالي أسبوع تشغيل موجات تشويش لحين الانتهاء من العملية الانتخابية وذلك لحماية الانتخابات من الطائرات المسيرة، وبعد ذلك بدأ المواطنون وسائقو سيارات الأجرة وسائقو التوصيل يرصدون خللا كبيرا بتطبيقات الخرائط ولاسيما تطبيق "ويز".وعقب مرور أسبوع على الامر وتصاعد التساؤلات والشكاوى والغضب الشعبي من الخطوة، لم تفصح الجهات الرسمية عن أي اعلان رسمي او موقف يوضح ما يجري بالضبط، حتى أصدرت بيانا بشكل متأخر نافية مسؤوليتها عن التشويش الذي طال الخرائط، الامر الذي فتح باب التساؤلات اكثر عن مصدر التشويش واسبابه.وبفعل عودة الخرائط للعمل بشكل واضح خلال اليومين الماضيين، يبدو ان الربط مع اعلان وان التشويش هدفه حماية الانتخابات "مبرر غير صحيح"، فلماذا عادت الخرائط للعمل ولايزال موعد الانتخابات لم يأتِ ولم تنتهِ العملية الانتخابية؟.وبتتبع وربط الاحداث، والمعلومات المتوفرة، ربما يمكن التوصل الى سيناريو اخر حول سبب التشويش، فعلى سبيل المثال قالت صفحات مختصة ولاسيما صفحة "ويز"، ان مصدر التشويش ليس من بل من ، فيما المحت بالإضافة الى بعض المختصين الى ان التشويش مصدره " في شارع حيفا".بالتزامن مع حدوث التشويش، كان قائد قااني في زيارة الى ، وهي اول زيارة منذ حرب الـ12 يومًا، وعلى ما يبدو ان التشويش من السفارة الإيرانية جاء بفعل إجراءات امنية واحترازية لحماية قااني من أي استهداف محتمل، خصوصا وانه بعد حرب الـ12 يوما اصبح قاآني وجميع القيادات الإيرانية أهدافا مطلوبة ولا وجود لخطوط حمراء لاستهدافها، بعد تجاوز جميع الخطوط الحمراء بين وتل ابيب من جهة، وطهران من جهة أخرى.وما يعزز هذه الفرضية اكثر، ما كشفته صحيفة " انترناشيونال"، حيث نقلت عن مصادر مطلعة قولها، ان "هناك "فيتو" أميركي-إسرائيلي غير معلن، ضد زيارات قائد ، التابع للحرس الثوري الإيراني، ، إلى ".وتشير التقارير إلى أن "قاآني يُعد هدفًا استخباراتيًا ذا أولوية بالنسبة للولايات المتحدة وإسرائيل"، بحسب الصحيفة.وفي المقابل، أكد قادة في الإطار التنسيقي أن "وجود قاآني في العراق لا يخضع لأي خطوط حمراء أو محظورات".وكانت تقارير مماثلة قد كشف عن ان التشويش يتعلق بمعلومات عن استهدافات محتملة، وان التشويش تم بفرض من قبل بعض الفصائل، الامر الذي يزيد من تعزيز هذه الفرضية.