أكثر من 570 مرشحا يتنافسون على مقاعد البصرة

مراقبون: توظيف المال السياسي وتمزيق صور المرشحين تشويه للانتخابات ونزاهتها.

يتنافس في أكثر من خمسمئةٍ وسبعين مرشحا بينهم مئة وخمس وستون امرأة على خمسة وعشرين مقعدا نيابيا لتمثيل المحافظة في الجديد. وبالتزامن مع ذلك عد مراقبون لجوء بعض المرشحين إلى استخدام النفوذ والمال السياسي فضلا عن تمزيق صور المرشحين محاولات لتشويه العملية الانتخابية والتأثير على نزاهتها. التفاصيل في تقريرِ أعلاه.