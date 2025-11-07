الصفحة الرئيسية
سوريا.. اعتقال متورط بارتكاب انتهاكات في حمص
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-546255-638980989923228871.jpg
فساد في العقود... وإقالة مديرِ عامِ الصحة عباس التميمي من منصبِه!
خاص السومرية
فساد في العقود يطيح بمدير صحة البصرة... مجلس المحافظة يقيل عباس التميمي من منصبه بعد امتناعه عن حضور جلسة استجوابه
2025-11-07 | 02:50
2025-11-07T02:50:48+00:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
https://embed.kwikmotion.com/embed/ofe4w25hdkttduvz3bitq?responsive=0&RelVideos=1&width=100&height=100&autoplay=0&ads_cust_params=%26platform%3dweb%26articleId%3d546255%26topic%3d%d8%ae%d8%a7%d8%b5+%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d9%85%d8%b1%d9%8a%d8%a9%26stopic%3d%d8%ae%d8%a7%d8%b5+%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d9%85%d8%b1%d9%8a%d8%a9%26pt%3darticle%26keywords%3d%26domain%3dalsumaria.tv%26episode%3d%26genre%3d%26season%3d%26show_id%3d%26show_name%3d&ads_ppid=156c324e-071e-4778-a58e-3bf9fbc23121&InitAdsBeforePlayer=1
فساد في العقود... وإقالة مديرِ عامِ الصحة عباس التميمي من منصبِه!
المصدر:
السومرية
257 شوهد
فساد في العقود يطيح بمدير
صحة البصرة
... مجلس المحافظة يقيل
عباس التميمي
من منصبه بعد امتناعه عن حضور جلسة استجوابه
دفعت شبهاتُ الفسادِ وهدرِ المالِ العام في عقودِ المستشفياتِ مجلسَ محافظةِ
البصرة
الى إقالةِ مديرِ عامِ
الصحة
عباس التميمي
من منصبِه بعد امتناعِه عن حضورِ جلسةِ استجوابِه رغمَ تبليغِه رسميا بالحضور. وقال مسؤولون لمراسلِ
السومرية
إن الملفاتِ المحالةَ إلى هيئةِ النزاهةِ تتعلقُ بعقودٍ أبرمت خلال السنواتِ الماضيةِ وتسببت بخسائرَ ماليةٍ كبيرةٍ للبصرة، فيما طالب ناشطون ومراقبون بإبعادِ المنصبِ عن المحاصصةِ السياسية
المراسل
علي البطاط
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
سياسة
محليات
خاص السومرية
بالفيديو
البصرة
السومرية
العراق
مديرِ عامِ الصحة
عباس التميمي
صحة البصرة
التميمي
مجلس ال
النزا
الصحة
+A
-A
