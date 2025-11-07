فساد في العقود... وإقالة مديرِ عامِ الصحة عباس التميمي من منصبِه!

فساد في العقود يطيح بمدير ... مجلس المحافظة يقيل من منصبه بعد امتناعه عن حضور جلسة استجوابه



دفعت شبهاتُ الفسادِ وهدرِ المالِ العام في عقودِ المستشفياتِ مجلسَ محافظةِ الى إقالةِ مديرِ عامِ من منصبِه بعد امتناعِه عن حضورِ جلسةِ استجوابِه رغمَ تبليغِه رسميا بالحضور. وقال مسؤولون لمراسلِ إن الملفاتِ المحالةَ إلى هيئةِ النزاهةِ تتعلقُ بعقودٍ أبرمت خلال السنواتِ الماضيةِ وتسببت بخسائرَ ماليةٍ كبيرةٍ للبصرة، فيما طالب ناشطون ومراقبون بإبعادِ المنصبِ عن المحاصصةِ السياسية