وردا على تصريحات المتحدث باسم الخارجية الإيراني بقائي بوصف الانتخابات العراقية بانها مصيرية وطهران ترفض التدخل الأجنبي بها، أصدرت بيانا رفضت من خلاله تصريحات بقائي ووصفتها بـ"المستفزة".لكن الأكثر غرابة، صدور موقف متضارب من قبل وكيل ، حيث صرح لوكالة الانباء العراقية الحكومية وهو يشيد بتصريحات المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، معتبره "إيجابيا".وقال في تصريح نقلته ، إن "تصريح الناطق باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي كان إيجابياً، حيث أشاد بالأجواء السياسية والانتخابية في ، وأكد أن موقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية واضح، إذ تعدّ الانتخابات العراقية شأناً داخلياً، كما أعرب عن أمله بمشاركة الشعب العراقي في هذه العملية التي تحدد مستقبل البلاد السياسي".وأضاف أن "بقائي أكد أن أي نتيجة للانتخابات لن تغيّر من مستوى العلاقات الجيدة والإيجابية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية العراق، كما شدد على أن استقرار العراق يمثل مصلحة لاستقرار المنطقة، وينطوي على نتائج إيجابية تعود بالنفع على الجميع"، معرباً عن شكره للجمهورية الإسلامية على هذا الموقف الإيجابي تجاه العراق.ويأتي هذا الموقف كرد صريح ومضاد ضد موقف بيان وزارة الخارجية ذاتها، وسط اعتقاد بان قوى سياسية كانت "غاضبة" من بيان وزارة الخارجية الذي قد يعتبروه انه يمثل وزير الخارجية حصرًا، او يمثل موقف ، فيما تدخل اراء قوى سياسية مضادة لهذه الرؤية، على خط وزارة الخارجية لاصدار موقف مضاد عبر وكيل الوزارة.