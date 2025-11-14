مفاوضات تشكيل الحكومة... مشهد حافل بالتعقيدات

مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة

قيادات سياسية للسومرية : المشهد المقبل لا يخلو من التعقيدات والمشاورات تتطلب مرونة



تستعدُ القوى السياسية ُ العراقية ُ لخوضِ مفاوضاتٍ مبكرةٍ لتشكيلِ الحكومةِ المقبلةِ بعد أن أفرزت نتائجُ الانتخاباتِ موازينَ جديدة. وأفادت قيادات ٌ سياسية ٌ للسومرية بأن المشهدَ المقبلَ لا يخلو من التعقيداتِ وأن المشاوراتِ تتطلبُ قدرا عاليا من المرونةِ والتفاهمِ بين القوى الفائزةِ لتجنبِ تكرارِ أزماتِ التأخيرِ التي رافقت تشكيلَ الحكوماتِ السابقة