مفاوضات تشكيل الحكومة بدأت.. حزب بارزاني يكشف عن زيارة مرتقبة للسوداني إلى كردستان
خاص السومرية
2025-11-14 | 11:49
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
739 شوهد
كشف عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفا محمد، اليوم الجمعة، عن مفاوضات تشكيل
الحكومة العراقية
الجديدة، بعد 3 أيام فقط على انتهاء عملية التصويت في الانتخابات العراقية.
وقال محمد لـ
السومرية نيوز
، إن "الحزب بدأ بإجراء اتصالات مكثفة عقب إعلان النتائج الأولية للانتخابات، والتي حصل فيها على أكثر من مليون و100 ألف صوت، ليحلّ في المرتبة الأولى داخل
إقليم كردستان
والثانية على مستوى
العراق
"، مبيناً أن "هذه الاتصالات تجري بهدف التمهيد لعملية تشكيل الحكومة المقبلة".
وكشف محمد أن "يوم الثلاثاء المقبل سيشهد زيارة
رئيس الوزراء
محمد شياع السوداني
إلى مدينتي
دهوك
وأربيل، حيث من المقرر أن يلتقي رئيس
حكومة الإقليم مسرور بارزاني
، في إطار المشاورات المتعلقة بتشكيل الحكومة والمرحلة السياسية المقبلة".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
