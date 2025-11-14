مفاوضات تشكيل الحكومة بدأت.. حزب بارزاني يكشف عن زيارة مرتقبة للسوداني إلى كردستان

وقال محمد لـ ، إن "الحزب بدأ بإجراء اتصالات مكثفة عقب إعلان النتائج الأولية للانتخابات، والتي حصل فيها على أكثر من مليون و100 ألف صوت، ليحلّ في المرتبة الأولى داخل والثانية على مستوى "، مبيناً أن "هذه الاتصالات تجري بهدف التمهيد لعملية تشكيل الحكومة المقبلة".وكشف محمد أن "يوم الثلاثاء المقبل سيشهد زيارة إلى مدينتي وأربيل، حيث من المقرر أن يلتقي رئيس ، في إطار المشاورات المتعلقة بتشكيل الحكومة والمرحلة السياسية المقبلة".