في ليلة الانتخابات، شهدت هجوما مسلحا على مكتب انتخابي بعد شجار بين من جهة، وافراد من حزب ، وادى الاشتباك الى مقتل عنصرين امنيين، واصابة 2 اخرين.وفي ، تسبب السلاح العشائري بالهجوم على مركز انتخابي واغلاقه، بعد اعتقال احد افراد العشيرة من المطلوبين من قبل القوات الأمنية ما دفع عشيرته للهجوم على مركز انتخابي بالسلاح واغلاق المركز.في الدغارة، تم تسجيل هجوم على مركز انتخابي ومقتل منتسب امني، وكذلك الامر في قضاء الكفل، فيما تم تسجيل شجار عنيف في بعد اغلاق مركز انتخابي.واليوم، نعت احد ضباطها الذين فارقوا الحياة بعد رقوده بالمستشفى لايام عقب ان تلقى رصاصة في رأسه واصابة ضابط اخر ومنتسب، نتيجة هجوم مسلح من قبل انصار مرشح عن بدر في طوزخرماتو بمحافظة مركز انتخابي.وتنسف هذه الحوادث القول بان العملية الانتخابية كانت "آمنة" بل تثبت انها كانت عملية محكوم عليها بـ"السلاح والمال"، كما يصف مراقبون، كما ان عدم التعامل بمصداقية من قبل السلطات والحديث عن انتخابات امنة ومحاولة التغطية على حقيقة ما حصل يقوض الثقة، ويثير الشكوك حول نزاهة العملية الانتخابية بالمجمل.