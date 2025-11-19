الصفحة الرئيسية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-547428-638991376514223646.jpg
اليوم العالمي لضحايا الطرق.. العراق الـ32 عالميًا و3 الاف عراقي يموت سنويًا بحوادث مرورية
خاص السومرية
2025-11-19 | 03:25
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
193 شوهد
السومرية نيوز
مر قبل 3 ايام، اليوم العالمي لاحياء ذكرى ضحايا المرور على الطرق، حيث تحتفل
الأمم المتحدة
في الـ16 من
نوفمبر
من كل عام بهذا اليوم، لتسليط الضوء اكثر على حجم الضحايا والارواح المفقودة نتيجة الإهمال والاخطاء.
تقول
منظمة الصحة
العالمية، ان التصادمات المرورية على الطرق والإصابات تعد مشكلة خطيرة في الشرق الأوسط تحديدا، حيث ان 11% من الوفيات السنوية التي تسببها الإصابات الناجمة عن تصادمات الطرق في العالم، تحدث في الشرق الأوسط تحديدا، كما ان التصادمات المرورية على الطرق هي السبب الأول لوفاة الشباب في الإقليم.
وتشير المنظمة الى ان 70% تقريبًا من الوفيات تحدث بين صفوف من تقل أعمارهم عن 45 عامًا.
وتتبعت
السومرية نيوز
البيانات المتعلقة بحوادث الطرق في
العراق
وضحاياها، في الوقت الذي تقول
مديرية المرور العامة
ان الحوادث في عام 2025 انخفضت بحوالي 50% مقارنة بالعام الماضي، وهو تطور كبير جدا اذا كان حقيقيا حيث لم يتم كشف التقارير النهائية للعام الحالي بعد.
لكن البيانات تشير الى ان عدد الحوادث في العام الماضي 2024 بلغ اكثر من 11700 حادث مروري، و 18% منها كانت حوادث "مميتة".
عدد الوفيات في الحوادث المرورية لعام 2024 بلغ اكثر من 2700 حادث، اما الإصابات فبلغت اكثر من 11900 حادث مروري.
ويعتبر عدد الحوادث لعام 2024 هو الأعلى منذ 15 عاما وفقا للارقام المتوفرة حتى عام 2010، لكن ربما ان عدد الحوادث هو الأعلى تاريخيا.
لكن عدد الوفيات كان اكبر في 2022 و2023 و2012 وتجاوزت الـ3 الاف حالة وفاة.
عالميا، يأتي العراق بالمرتبة 32 عالميا بالوفيات بحوادث الطرق حيث يموت حوالي 22 شخصا من كل 100 الف شخص عراقي سنويا بحوادث الطرق.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
العراق
حوادث المرور
اليوم العالمي لضحايا الطرق
مديرية المرور العامة
الأمم المتحدة
مديرية المرور
السومرية نيوز
منظمة الصحة
سومرية نيوز
السومرية
