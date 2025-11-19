Alsumaria Tv
اليوم العالمي لضحايا الطرق.. العراق الـ32 عالميًا و3 الاف عراقي يموت سنويًا بحوادث مرورية

خاص السومرية

2025-11-19 | 03:25
اليوم العالمي لضحايا الطرق.. العراق الـ32 عالميًا و3 الاف عراقي يموت سنويًا بحوادث مرورية
السومرية نيوز

مر قبل 3 ايام، اليوم العالمي لاحياء ذكرى ضحايا المرور على الطرق، حيث تحتفل الأمم المتحدة في الـ16 من نوفمبر من كل عام بهذا اليوم، لتسليط الضوء اكثر على حجم الضحايا والارواح المفقودة نتيجة الإهمال والاخطاء.


تقول منظمة الصحة العالمية، ان التصادمات المرورية على الطرق والإصابات تعد مشكلة خطيرة في الشرق الأوسط تحديدا، حيث ان 11% من الوفيات السنوية التي تسببها الإصابات الناجمة عن تصادمات الطرق في العالم، تحدث في الشرق الأوسط تحديدا، كما ان التصادمات المرورية على الطرق هي السبب الأول لوفاة الشباب في الإقليم.

وتشير المنظمة الى ان 70% تقريبًا من الوفيات تحدث بين صفوف من تقل أعمارهم عن 45 عامًا.

وتتبعت السومرية نيوز البيانات المتعلقة بحوادث الطرق في العراق وضحاياها، في الوقت الذي تقول مديرية المرور العامة ان الحوادث في عام 2025 انخفضت بحوالي 50% مقارنة بالعام الماضي، وهو تطور كبير جدا اذا كان حقيقيا حيث لم يتم كشف التقارير النهائية للعام الحالي بعد.

لكن البيانات تشير الى ان عدد الحوادث في العام الماضي 2024 بلغ اكثر من 11700 حادث مروري، و 18% منها كانت حوادث "مميتة".

عدد الوفيات في الحوادث المرورية لعام 2024 بلغ اكثر من 2700 حادث، اما الإصابات فبلغت اكثر من 11900 حادث مروري.

ويعتبر عدد الحوادث لعام 2024 هو الأعلى منذ 15 عاما وفقا للارقام المتوفرة حتى عام 2010، لكن ربما ان عدد الحوادث هو الأعلى تاريخيا.

لكن عدد الوفيات كان اكبر في 2022 و2023 و2012 وتجاوزت الـ3 الاف حالة وفاة.

عالميا، يأتي العراق بالمرتبة 32 عالميا بالوفيات بحوادث الطرق حيث يموت حوالي 22 شخصا من كل 100 الف شخص عراقي سنويا بحوادث الطرق.


>> تابع قناة السومرية على  منصةX 
أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
السوق العربي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦٠ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-19
Play
السوق العربي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦٠ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-19
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
تأجيل حلم الزواج في العراق - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٧ | الموسم 7
15:00 | 2025-11-18
Play
تأجيل حلم الزواج في العراق - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٧ | الموسم 7
15:00 | 2025-11-18
من الأخير
Play
من الأخير
الإطار يقاوم خلافاته بإعلان الكتلة الأكبر- من الأخير م٢ - حلقة ٨٧ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-18
Play
الإطار يقاوم خلافاته بإعلان الكتلة الأكبر- من الأخير م٢ - حلقة ٨٧ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-18
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-18
Play
نشرة ١٨ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-18
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 18-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-18
Play
العراق في دقيقة 18-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-18
Live Talk
Play
Live Talk
عراقيون يرفضون الغرامات المرورية المرتفعة - Live Talk - الحلقة ١٦٢ | 2025
10:30 | 2025-11-18
Play
عراقيون يرفضون الغرامات المرورية المرتفعة - Live Talk - الحلقة ١٦٢ | 2025
10:30 | 2025-11-18
عشرين
Play
عشرين
جدوى المشاركة والمقاطعة .. جدل لا ينتهي حتى بعد الانتخابات! - عشرين م٤ - الحلقة ٤١ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-15
Play
جدوى المشاركة والمقاطعة .. جدل لا ينتهي حتى بعد الانتخابات! - عشرين م٤ - الحلقة ٤١ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-15
رحال
Play
رحال
النعمانية سلّة العراق الاقتصادية! - رحال م٦ - الحلقة ٢٢ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-15
Play
النعمانية سلّة العراق الاقتصادية! - رحال م٦ - الحلقة ٢٢ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-15
Biotic
Play
Biotic
أسباب آلام الرقبة وعلاجها - م٤ Biotic - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
15:15 | 2025-11-14
Play
أسباب آلام الرقبة وعلاجها - م٤ Biotic - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
15:15 | 2025-11-14
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
العراقيون ينتخبون الاستمرارية - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٢ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-14
Play
العراقيون ينتخبون الاستمرارية - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٢ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-14
شهر ساخن بالطعون و"التآمر" المتبادل.. استبعادات متوقعة وتغييرات قد تطال النتائج وتشعل الأجواء السياسية
02:09 | 2025-11-19
رسائل من اجتماع قادة الاطار التنسيقي.. فيديو
15:31 | 2025-11-18
احتجاجات امام مديرية المرور العامة ضد الغرامات.. فيديو
15:27 | 2025-11-18
برلمان 2025 خال من التيارات المدنية.. فيديو
15:56 | 2025-11-16
سكة القضاء لنظام دستوري.. مقال استباقي لتجاوز "فخ 2022"
04:00 | 2025-11-16
الأمطار تختبر جاهزية الاستعدادات البلدية في بغداد
01:00 | 2025-11-16

ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
