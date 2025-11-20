مزاعم كاذبة تنتشر على السوشيال.. السومرية تنفي ما نسب لها بشأن تصريحات للسوداني حول سلم الرواتب

وتداولت منصات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي منشورا نسبته للسومرية نيوز، عن مفاده "السوداني: لا نستطيع الان إعطاء 150 مقطوعة لموظفي التربية هناك سلم رواتب موحد لجميع الموظفين قيد الدراسة".وكذلك تداولت تلك المنصات منشورا آخر جاء فيه "السوداني: تطبيق سلم الرواتب سيكون جاهزا في عام 2050".وتؤكد أن هذه المنشورات مزورة ولم يتم نشرها على الموقع الرسمي لها، أو منصات التواصل الاجتماعي الرسمية التابعة لها، فيما تحتفظ بحقها القانوني في ملاحقة الصفحات التي نشرت وروجت لهذه المنشورات المزورة باسم .