طعون انتخابية بالجملة... ماذا يتوقع المختصون؟

الانتخابات التشريعية

الطعون الانتخابية ... التأثير المتوقع محدود ومطالبات بسرعة الحسم



تجاوز عددُ الطعونِ الانتخابيةِ حاجزَ الثمانِمئةٍ ليضعَ العملية َ السياسية َ أمام اختبار ٍ حرجٍ من شأنِه تأخيرُ المصادقةِ على النتائجِ وتشكيلِ الحكومةِ وانعقادِ مجلسِ النوابِ الجديد. وقال مختصون ومراقبون التقاهم مراسلُ إن هذا السيلَ من الطعونِ يتطلبُ حسما سريعا ودقيقا في آن ٍ واحد، مؤكدين أن تضخمَ الأرقامِ لا يعني بالضرورةِ تغييراتٍ عميقة ً في النتائجِ بقدرِ ما يكشفُ حجمَ التنافسِ والجدلِ الذي يحيطُ بالمشهدِ الانتخابي..