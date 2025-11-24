فضيحة انتخابية ضحيتها 1500 شاب... كمبيالات بقيمة 20 مليون وباجات مزيفة وإدخال شباب معسكرا تدريبيا!

شهادات تروي للسومرية قيام أحد النواب بإيهام مجموعة شباب بالتعيين في وباصدار باجات مزيفة وإدخال شباب معسكرا تدريبيا كما قام النائب بتوقيع الشباب على كمبيالة بقيمة 20 مليون لضمان أصواتهم



تلقت قناةُ مناشدة ً من مجموعةٍ تضمُ نحوَ ألفٍ وخمسِمئةِ شابٍ في قالوا إنهم وقعوا ضحية َ خداعٍ انتخابيٍ منظمٍ بعدما وعدهم أحدُ النوابِ بالتعيينِ على هيئةِ الحشدِ الشعبي مقابل انتخابِه. وقال عددٌ منهم لمراسلِ السومرية إنهم استلموا باجاتٍ ودخلوا دورة ً تدريبية ً تبين لاحقا أنها مزيفة ٌ قبل أن يكتشفوا أن أسماءَهم غيرُ مسجلةٍ أصلا لدى الهيئةِ، مشيرين الى أن النائب وقع الجميعَ على كمبيالةٍ بقيمةِ عشرين مليونَ دينارٍ لضمانِ أصواتِهم وأن هذه الكمبيالات تحولت بعد الانتخاباتِ إلى أداةِ تهديدٍ تمنعُهم من المطالبةِ بحقوقِهم أو كشفِ ما جرى لهم، وتتحفظُ السومرية على ذكرِ اسمِ النائبِ لاعتباراتٍ قانونيةٍ والتزاما بضوابطِ النشر