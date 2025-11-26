معلومات عن "عشرات الحالات".. دعوات للتحقق من عدد "الفائزين المزيفين" بالبرلمان الجديد على طريقة "اللواء الوهمي"

الصفحة الرئيسية
2025-11-26 | 03:12
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
631 شوهد
السومرية
نيوز-امن
لا تهدأ قصة فضيحة "اللواء الوهمي" الذي اسسه احد المرشحين للانتخابات ليتمكن من الفوز بمقعد بـ10 الاف صوت قبل ان تستبعده المفوضية، فالنقاش دائر بشكل كبير عن ان الفعل الذي مارسه المرشح يعد جريمة ومن الغريب ان تقتصر العقوبة على استبعاده من الفوز وحجب اصواته فقط، فيما يفتح النقاش اكثر عن وجود عشرات المرشحين الفائزين في الدورة البرلمانية المقبلة بنفس الطريقة.
يقول النائب السابق المستقل
رائد المالكي
ان قضية اللواء الوهمي يذكرنا بعمليات بيع وشراء الاصوات العلني قرب مراكز الاقتراع ، وكيف صعد عشرات المرشحين بهذه العملية تحت الانظار وبعلم الجميع.
من جانبه، يؤكد عضو دولة القانون
ضياء الناصري
وفي سياق الحديث عن هذه القضية في تصريح متلفز ان "هناك الكثير غيره وليس شخصا واحدا عمل هذه الطريقة".
وفي ذات السياق، تناقلت
وسائل التواصل الاجتماعي
حالات أخرى لتأسيس الوية وهمية في الحشد من بينها حالة في
محافظة ذي قار
، حيث فاز احد المرشحين الجدد للانتخابات وتبين انه اتبع نفس الطريقة، وسط مطالبات للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالتدقيق في المرشحين الفائزين.
تقود هذه المعطيات الى التساؤلات عن عدد المرشحين الفائزين "فوزا مستحقا وحقيقيا" وعدد الفائزين بـ"الاحتيال والكذب"، و يكشف عن تحدٍ كبير وأزمة أخلاقية وقانونية كبيرة، حول عدم وجود قانون لملاحقة الفائز عن كيفية حصوله على الأصوات والاكتفاء بالتدقيق ما قبل الترشيح عما اذا كان "بعثيا" او لديه قضية جنائية او لديه حسن سيرة وسلوك ام لا، دون البحث بطريقة فوزه وكيفية حصوله على الأصوات.
لا تقتصر القصة على تشكيل لواء وهمي، بل ان هذه العملية تشبه تماما شراء الأصوات باموال، او ابتزاز منتسبين برواتبهم ووظائفهم واجبارهم على التصويت لمرشح او حزب معين وجلب 5 الى 10 بطاقات أخرى للتصويت وبخلافه سيفقدون مصدر رزقهم ووظائفهم.
وكل هذا يقود الى ان عشرات المرشحين بل ربما ان الغالبية العظمى للنواب الفائزين الجدد صعدوا بطريقة الاحتيال او بفوز "ملوث وغير شرعي"، فوز مشبوه يجعل من البرلمان المقبل مكون من "مقاعد احتيالية"، يشكل فيه المحتالون وابطال الرشاوى وابتزاز الناخبين، الطيف الأعظم داخل هذا المجلس.
لذلك، تتصاعد الدعوات لمفوضية الانتخابات والقضاء لاجراء مراجعات حقيقية للكشف عن عدد النواب الفائزين الجدد الذين صعدوا الى البرلمان بهذه الطريقة وبطرق أخرى من خلال الاحتيال و"الأصوات القسرية" التي تعتبر غير شرعية لانها لا تمثل الإرادة الحقيقية للناخبين لانهم اضطروا وتم اجبارهم او ترغيبهم بشراء أصواتهم، وليس لرؤيتهم الحقيقية وثقتهم بهؤلاء المرشحين والأحزاب الفائزة، بحسب مراقبين.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
السامرائي يبحث مع الفائزين بالانتخابات من "العزم والتفوق" المرحلة التشريعية الجديدة
14:53 | 2025-11-14
قائمة الفائزين بجوائز الـ"كاف" للأفضل لعام 2025
15:15 | 2025-11-19
مع التوجه لحجب أصواته.. هل تتأثر أصوات ومقاعد بدر في بغداد بعد قضية مرشح "اللواء الوهمي"؟
04:21 | 2025-11-25
فرق اثارية ومئات السوريين يتوجهون لدرعا بعد معلومات عن اكتشاف "مغارة ذهب"
00:50 | 2025-11-23
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
تحديثات جوية.. ما سيحصل ليلة اليوم وصباح الغد
محليات
35.3%
10:05 | 2025-11-24
تحديثات جوية.. ما سيحصل ليلة اليوم وصباح الغد
10:05 | 2025-11-24
بسبب قرار سينفذ بعد 6 أيام.. مختص يكشف سبب ارتفاع سعر الدولار ويتوقع "شهرا مضطربا بالتهويل"
اقتصاد
32.32%
01:02 | 2025-11-25
بسبب قرار سينفذ بعد 6 أيام.. مختص يكشف سبب ارتفاع سعر الدولار ويتوقع "شهرا مضطربا بالتهويل"
01:02 | 2025-11-25
الدولار مستمر بالصعود رغم تطمينات البنك المركزي
اقتصاد
16.65%
08:49 | 2025-11-24
الدولار مستمر بالصعود رغم تطمينات البنك المركزي
08:49 | 2025-11-24
محافظ بغداد يعطل الدوام غداً الثلاثاء باستثناء الدوائر الخدمية
محليات
15.74%
07:31 | 2025-11-24
محافظ بغداد يعطل الدوام غداً الثلاثاء باستثناء الدوائر الخدمية
07:31 | 2025-11-24
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
بغداد ساحة الخلاني - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦٥ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-26
ناس وناس
بغداد ساحة الخلاني - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦٥ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-26
52 دقيقة
التأهيل في سجون العراق - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٨ | الموسم 7
15:00 | 2025-11-25
52 دقيقة
التأهيل في سجون العراق - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٨ | الموسم 7
15:00 | 2025-11-25
من الأخير
الإطار يبحث عن رئيس بلا طموح - من الأخير م٢ - حلقة ٩١ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-25
من الأخير
الإطار يبحث عن رئيس بلا طموح - من الأخير م٢ - حلقة ٩١ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-25
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 25-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-25
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 25-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-25
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٥ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-25
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٥ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-25
Live Talk
اهمية العلاج النفسي - Live Talk - الحلقة ١٦٧ | 2025
10:30 | 2025-11-25
Live Talk
اهمية العلاج النفسي - Live Talk - الحلقة ١٦٧ | 2025
10:30 | 2025-11-25
عشرين
لجان وشروط.. الاطار يؤطر رئاسة الوزراء - عشرين م٤ - الحلقة ٤٢ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-22
عشرين
لجان وشروط.. الاطار يؤطر رئاسة الوزراء - عشرين م٤ - الحلقة ٤٢ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-22
رحال
منطقة مهجورة.. السعدية في ديالى - رحال م٦ - الحلقة ٢٣ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-22
رحال
منطقة مهجورة.. السعدية في ديالى - رحال م٦ - الحلقة ٢٣ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-22
Biotic
المخاطر الخفية للسجائر الإلكترونية - م٤ Biotic - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-21
Biotic
المخاطر الخفية للسجائر الإلكترونية - م٤ Biotic - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-21
حصاد السومرية
طاولة الاطار تنتظر السوداني "عضوا" - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٣ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-21
حصاد السومرية
طاولة الاطار تنتظر السوداني "عضوا" - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٣ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-21
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
بغداد ساحة الخلاني - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦٥ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-26
ناس وناس
بغداد ساحة الخلاني - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦٥ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-26
52 دقيقة
التأهيل في سجون العراق - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٨ | الموسم 7
15:00 | 2025-11-25
52 دقيقة
التأهيل في سجون العراق - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٨ | الموسم 7
15:00 | 2025-11-25
من الأخير
الإطار يبحث عن رئيس بلا طموح - من الأخير م٢ - حلقة ٩١ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-25
من الأخير
الإطار يبحث عن رئيس بلا طموح - من الأخير م٢ - حلقة ٩١ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-25
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 25-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-25
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 25-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-25
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٥ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-25
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٥ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-25
Live Talk
اهمية العلاج النفسي - Live Talk - الحلقة ١٦٧ | 2025
10:30 | 2025-11-25
Live Talk
اهمية العلاج النفسي - Live Talk - الحلقة ١٦٧ | 2025
10:30 | 2025-11-25
عشرين
لجان وشروط.. الاطار يؤطر رئاسة الوزراء - عشرين م٤ - الحلقة ٤٢ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-22
عشرين
لجان وشروط.. الاطار يؤطر رئاسة الوزراء - عشرين م٤ - الحلقة ٤٢ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-22
رحال
منطقة مهجورة.. السعدية في ديالى - رحال م٦ - الحلقة ٢٣ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-22
رحال
منطقة مهجورة.. السعدية في ديالى - رحال م٦ - الحلقة ٢٣ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-22
Biotic
المخاطر الخفية للسجائر الإلكترونية - م٤ Biotic - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-21
Biotic
المخاطر الخفية للسجائر الإلكترونية - م٤ Biotic - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-21
حصاد السومرية
طاولة الاطار تنتظر السوداني "عضوا" - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٣ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-21
حصاد السومرية
طاولة الاطار تنتظر السوداني "عضوا" - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٣ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-21
اخترنا لك
قراءة رقمية تحسم الجدل المتجدد شهريًا.. هل ارتفعت او انخفضت حالات الطلاق بعد تشريع الأحوال الجعفرية؟
04:43 | 2025-11-26
مصانع غير نظامية تلوث سماء بغداد
15:26 | 2025-11-25
تحديات تواجه الحكومة الجديدة قبل تشكيلها
05:00 | 2025-11-25
القوى السنية تعلن تشكيل المجلس السياسي الوطني
04:30 | 2025-11-25
مع التوجه لحجب أصواته.. هل تتأثر أصوات ومقاعد بدر في بغداد بعد قضية مرشح "اللواء الوهمي"؟
04:21 | 2025-11-25
جدل بصري بشأن حفل للفنان محمد عبد الجبار
04:02 | 2025-11-25
