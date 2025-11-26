معلومات عن "عشرات الحالات".. دعوات للتحقق من عدد "الفائزين المزيفين" بالبرلمان الجديد على طريقة "اللواء الوهمي"

يقول النائب السابق المستقل ان قضية اللواء الوهمي يذكرنا بعمليات بيع وشراء الاصوات العلني قرب مراكز الاقتراع ، وكيف صعد عشرات المرشحين بهذه العملية تحت الانظار وبعلم الجميع.من جانبه، يؤكد عضو دولة القانون وفي سياق الحديث عن هذه القضية في تصريح متلفز ان "هناك الكثير غيره وليس شخصا واحدا عمل هذه الطريقة".وفي ذات السياق، تناقلت حالات أخرى لتأسيس الوية وهمية في الحشد من بينها حالة في ، حيث فاز احد المرشحين الجدد للانتخابات وتبين انه اتبع نفس الطريقة، وسط مطالبات للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالتدقيق في المرشحين الفائزين.تقود هذه المعطيات الى التساؤلات عن عدد المرشحين الفائزين "فوزا مستحقا وحقيقيا" وعدد الفائزين بـ"الاحتيال والكذب"، و يكشف عن تحدٍ كبير وأزمة أخلاقية وقانونية كبيرة، حول عدم وجود قانون لملاحقة الفائز عن كيفية حصوله على الأصوات والاكتفاء بالتدقيق ما قبل الترشيح عما اذا كان "بعثيا" او لديه قضية جنائية او لديه حسن سيرة وسلوك ام لا، دون البحث بطريقة فوزه وكيفية حصوله على الأصوات.لا تقتصر القصة على تشكيل لواء وهمي، بل ان هذه العملية تشبه تماما شراء الأصوات باموال، او ابتزاز منتسبين برواتبهم ووظائفهم واجبارهم على التصويت لمرشح او حزب معين وجلب 5 الى 10 بطاقات أخرى للتصويت وبخلافه سيفقدون مصدر رزقهم ووظائفهم.وكل هذا يقود الى ان عشرات المرشحين بل ربما ان الغالبية العظمى للنواب الفائزين الجدد صعدوا بطريقة الاحتيال او بفوز "ملوث وغير شرعي"، فوز مشبوه يجعل من البرلمان المقبل مكون من "مقاعد احتيالية"، يشكل فيه المحتالون وابطال الرشاوى وابتزاز الناخبين، الطيف الأعظم داخل هذا المجلس.لذلك، تتصاعد الدعوات لمفوضية الانتخابات والقضاء لاجراء مراجعات حقيقية للكشف عن عدد النواب الفائزين الجدد الذين صعدوا الى البرلمان بهذه الطريقة وبطرق أخرى من خلال الاحتيال و"الأصوات القسرية" التي تعتبر غير شرعية لانها لا تمثل الإرادة الحقيقية للناخبين لانهم اضطروا وتم اجبارهم او ترغيبهم بشراء أصواتهم، وليس لرؤيتهم الحقيقية وثقتهم بهؤلاء المرشحين والأحزاب الفائزة، بحسب مراقبين.