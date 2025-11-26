الصفحة الرئيسية
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-548109-638997471075472517.jpg
قراءة رقمية تحسم الجدل المتجدد شهريًا.. هل ارتفعت او انخفضت حالات الطلاق بعد تشريع الأحوال الجعفرية?
خاص السومرية
2025-11-26 | 04:43
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
536 شوهد
السومرية
نيوز-خاص
منذ تصويت
مجلس النواب العراقي
على قانون الأحوال الشخصية الجديد في مطلع العام الحالي 2025، ومن ثم التصويت على مدونة الأحوال الجعفرية لاحقا في اب الماضي، يتجدد الجدل شهريا حول ارتفاع او انخفاض حالات الطلاق بعد تشريع المدونة الجعفرية، حيث ان مناصري المدونة كانوا يقولون ان المدونة ستخفض حالات الطلاق، بينما معارضو المدونة كانوا يقولون انها سترفع حالات الطلاق.
واليوم، وبعد مرور اكثر من 10 اشهر على تشريع قانون الأحوال الشخصية الجديد، ومرور شهران على التصويت على المدونة، تجري
السومرية نيوز
مقارنة ودراسة بالأرقام عن اتجاهات معدلات الطلاق وما اذا كانت ارتفعت او انخفضت، ولأن الاحصائيات الشهرية تتأثر بعدد أيام الشهر بين 30 او 31 او 28 يوما، تقوم
السومرية
بمقارنة المعدل اليومي على أساس سنة كاملة وليس على أساس شهر، خصوصا وان الأشهر تتأثر بالمناسبات الدينية مثل شهر محرم وصفر وايام رمضان، جميعها قد تتأثر بعدد حالات الزواج والطلاق، لذلك سيتم الاعتماد على المعدل اليومي لطلاق على أساس سنة كاملة.
ومنذ التصويت على القانون في شهر يناير 2025 أي مع بداية العام الحالي وجه
مجلس القضاء الأعلى
كافة المحاكم بتطبيق قانون الأحوال الشخصية وكذلك
قانون العفو العام
حينها، وبدأ المحامون بالفعل باخذ قضايا عديدة لتحويل عقود الزواج وقضايا الحضانة والزواج والطلاق وفق القانون الجديد، وفي أواخر اب تم التصويت على مدونة الأحوال الجعفرية، ما يعني ان القانون الجديد تم تطبيقه فعلا، وحتى قبل التصويت على المدونة، حيث كانت المحاكم تفاتح الوقف الشيعي لاخذ رأيه في بعض الاحكام لحين التصويت على المدونة.
وعموما، ستقارن السومرية بيانات الطلاق للاشهر العشرة الأولى لهذا العام حيث تتوفر البيانات لغاية تشرين الأول الماضي لعدم انتهاء الشهر الحالي بعد، مقارنة ببيانات الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي 2024 أي قبل تطبيق القانون الجديد.
تظهر البيانات ان معدل الطلاق اليومي للعام الحالي 2025 جاءت بواقع: شهر كانون الثاني 208 حالة يوميا، شباط 228 حالة يوميا، اذار 160 حالة طلاق يوميا، نيسان 188 حالة طلاق يوميا، آيار 200 حالة يوميا، حزيران 162 حالة يوميا، تموز 222 حالة يوميا، اب 207 حالة يوميا، أيلول 216 حالة يوميا، تشرين الأول 240 حالة يوميا، وبذلك يكون المعدل اليومي للاشهر الـ10 الأولى يبلغ 203.1 حالة طلاق يوميا.
اما في 2024 العام الماضي أي قبل تطبيق قانون الأحوال الشخصية الجعفرية، كان المعدل اليومي لحالات الطلاق كالاتي: كانون الثاني 240 حالة يوميا، شباط 218، اذار 200، نيسان 184، أيار 215، حزيران 154، تموز 204، اب 180، أيلول 212، تشرين الأول 223، وبذلك يكون المعدل اليومي للطلاق للعام الماضي يبلغ 203 حالة يوميا.
يتضح ان معدل الطلاق اليومي متساوٍ جدا قبل تطبيق القانون كان 203 حالة طلاق يوميا كمعدل يومي على طوال السنة، وفي العام الحالي بعد تطبيق القانون يبلغ 203.1 أي اكثر بنسبة ضئيلة جدا لا تحتمل الذكر اساسًا، ما يثبت ان القانون لم يغير من معدل حالات الطلاق، كما انه من المحتمل ان يؤثر على المدى البعيد سواء بزيادة الطلاق او نقصانه.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
عدد حالات الطلاق
قانون الاحوال الشخصية
الطلاق في العراق
مجلس النواب العراقي
مجلس القضاء الأعلى
قانون العفو العام
القضاء الأعلى
السومرية نيوز
مجلس النواب
مجلس القضاء
قانون العفو
