الاعمار والتنمية: هناك "اريحية" داخل الإطار التنسيقي للتجديد للسوداني

وقال المسلماوي في حديث لبرنامج "علناً"، الذي تبثه فضائية ، إن "ارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات تعبر عن رضا الشعب بالحكومة وما قدمته خلال السنوات الثلاث الماضية"، مبيناً أن "نتائج الانتخابات كانت رضية للجميع ولم نشهد أي اعتراضات مثلما حصل في الانتخابات السابقة".وأكمل، أنه "لا وجود لأي (فيتو)على منح الولاية الثانية لرئيس الوزراء "، مؤكداً أن "ما يُتداول عبر المنصات والمحللين لا يعكس الواقع السياسي بدقة".وبين، أن "الإطار الان منشغل في أمور دستورية وهي اليه اختيار والكابينة الوزارية والمنهاج الوزاري ومن الضروري ان يكون هناك أكثر من خيار لكي تكون الرؤية أوسع"، مردفاً أنه "ليس من مصلحة الإطار التنسيقي اضعاف رئيس الوزراء ال ذي يعتبر اعلى سلطة في البلد".وتابع، أن " هو مرشح ائتلاف الإعمار والتنمية لرئاسة الوزراء"، مشيراً إلى أنه "من حق القوى السياسية الأخرى تقديم مرشحيها والتنافس وفق البرامج المقدَّمة لإدارة الحكومة المقبلة".وأضاف أن "هناك أريحية داخل الإطار التنسيقي بشأن تجديد الولاية للسوداني"، لافتاً إلى أن "الإطار سيكون حريصاً على احترام إرادة الناخب وصوته المعبر عنه عبر صناديق الاقتراع".وكشف المسلماوي أن "طرح رئيس ائتلاف دولة القانون كمرشح لرئاسة الوزراء يأتي في إطار الحفاظ على التوازن داخل الساحة السياسية، إضافة إلى غياب شخصيات تمتلك الكفاءة اللازمة وفق وصفه".