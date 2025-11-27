الصفحة الرئيسية
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
علناً
من
06:30 PM
الى
07:30 PM
LIVE
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-548258-638998651313565262.jpeg
الاعمار والتنمية: هناك "اريحية" داخل الإطار التنسيقي للتجديد للسوداني
خاص السومرية
2025-11-27 | 14:15
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
435 شوهد
أكد المتحدث باسم الاعمار والتنمية
فراس المسلماوي
، اليوم الخميس، عدم وجود فيتو على
رئيس الوزراء
محمد شياع السوداني
بشأن التجديد، والولاية الثانية تنتظر إقرار قوى الإطار، فيما أشار الى ان هناك اريحية داخل الإطار التنسيقي للتجديد له.
وقال المسلماوي في حديث لبرنامج "علناً"، الذي تبثه فضائية
السومرية
، إن "ارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات تعبر عن رضا الشعب بالحكومة وما قدمته خلال السنوات الثلاث الماضية"، مبيناً أن "نتائج الانتخابات كانت رضية للجميع ولم نشهد أي اعتراضات مثلما حصل في الانتخابات السابقة".
وأكمل، أنه "لا وجود لأي (فيتو)على منح الولاية الثانية لرئيس الوزراء
محمد شياع السوداني
"، مؤكداً أن "ما يُتداول عبر المنصات والمحللين لا يعكس الواقع السياسي بدقة".
وبين، أن "الإطار الان منشغل في أمور دستورية وهي اليه اختيار
رئيس الوزراء
والكابينة الوزارية والمنهاج الوزاري ومن الضروري ان يكون هناك أكثر من خيار لكي تكون الرؤية أوسع"، مردفاً أنه "ليس من مصلحة الإطار التنسيقي اضعاف رئيس الوزراء ال ذي يعتبر اعلى سلطة في البلد".
وتابع، أن "
السوداني
هو مرشح ائتلاف الإعمار والتنمية لرئاسة الوزراء"، مشيراً إلى أنه "من حق القوى السياسية الأخرى تقديم مرشحيها والتنافس وفق البرامج المقدَّمة لإدارة الحكومة المقبلة".
وأضاف أن "هناك أريحية داخل الإطار التنسيقي بشأن تجديد الولاية للسوداني"، لافتاً إلى أن "الإطار سيكون حريصاً على احترام إرادة الناخب وصوته المعبر عنه عبر صناديق الاقتراع".
وكشف المسلماوي أن "طرح رئيس ائتلاف دولة القانون
نوري المالكي
كمرشح لرئاسة الوزراء يأتي في إطار الحفاظ على التوازن داخل الساحة السياسية، إضافة إلى غياب شخصيات تمتلك الكفاءة اللازمة وفق وصفه".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
