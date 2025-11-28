انتخابات 2025 فرضت تحولات جديدة... ومشهد سياسي مختلف "سنيا"!

مشهد سياسي مختلف "سنيا"

انتخابات 2025 فرضت تحولات جديدة أبرزها تشكيل الوطني

تحالف العزم خرج من انتخابات 2025 كقوة سياسية صاعدة فرضت نفسها بالأرقام

أعادت انتخاباتُ ألفين وخمسةٍ وعشرين رسمَ ملامحِ المشهدِ السني الذي انتهى بتشكيلِ المجلسِ السياسي الوطني كقوةٍ سياسيةٍ تضمُ جميعَ أحزابِ المكونِ وتمثلُه في تحديدِ خياراتِه المستقبلية.. مراسلُ رصد جملة َ تحولاتٍ أخرى أسهمت في تعزيزِ دورِ القوى السنيةِ في تشكيلِ الحكومةِ من بينِها صعودُ تحالفِ العزم إلى الواجهةِ ويفرضُ توازناتٍ جديدة ً يستعرضُها التقريرُ الآتي.