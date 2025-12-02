لا رئيس سابقاً لإدارة البرلمان السادس.. فيديو

مصادر: الاطار حسم موقفه بمنع تولي أي منصب رئاسي خلال المرحلة المقبلة.

أفادت مصادر مقربة بأن الإطار التنسيقي حسم موقفه بمنع تولي أي منصب رئاسي خلال المرحلة المقبلة بعد أن شغل منصب رئيس في الدورة السابقة قبل إنهاء عضويته. وقال مراقبون لمراسل إن هذه الخطوة تحمل تداعيات سياسية واسعة قد تعيد رسم خريطة التوازنات السنية لكنها تهدف الى إعادة ضخ دماء جديدة في المواقع القيادية وإعادة ترتيب المشهد داخل المكون السني.. التفاصيل في الفيديو اعلاه.