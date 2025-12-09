صراع سياسي على الوزارات الخدمية

مع دخول قضية تشكيل الحكومة مراحل حاسمة بدأت ملامح صراع من نوع آخر للاستحواذ على الوزارات الخدمية التي أصبحت لتمويل الأحزاب وحملاتها الدعائية والانتخابية.

تُفتح أبواب الوزارات الخدمية على صراع معلن بين القوى السياسية لتتحول من مؤسسات دولة إلى مفاصل نفوذ، لأنّها الأقرب لاحتياجات الناس، وطريق صوب اصواتهم الانتخابية، وهو مشهد تجلت صورته في الانتخابات الاخيرة حيث حملات الخدمات المفاجئة، وظهور الوزراء والمسؤولين بالميدان في سباق مكشوف نحو مغازلة المواطن عبر الخدمة قبل الاقتراع.

