المجلس السياسي الوطني يدعو رئيس الجمهورية لتحديد موعد جلسة البرلمان الأولى

حسم استحقاق المكون السني... الوطني يدعو رئيس الجمهورية لتحديد موعد جلسة البرلمان الأولى



وبدأ قادة المكون السني إجراءات جدية لحسم ملف رئاسة البرلمان عبر تقديم مرشحيه رسميا قبل نهاية العالم الحالي.. ومن المقرر أن يعقد الوطني اجتماعا رابعا خلال الأيام المقبلة للإعلان عن رؤيته في تشكيل الحكومة بعد اجتماعه الثالث الذي رسم ملامح أولية لوجهته..