تحالفات تحت الضغط ومفاوضات معقدة.. فيديو

مراقبون: المفاوضات تتجاوز تشكيل الحكومة وتمتد لإعادة توزيع النفوذ داخل المؤسسات

أوجدت المصادقة على نتائج الانتخابات واقعا سياسيا جديدا فتح باب مفاوضات معقدة لا تتوقف عند تشكيل الحكومة بل تمتد إلى إعادة توزيع النفوذ داخل مؤسسات الدولة. وقال مراقبون لمراسل إن هذا المسار يكشف صراعا مبكرا على موازين القوة وقد يعيد رسم التحالفات ويحدد اتجاه الاستقرار في المرحلة المقبلة.. التفاصيلُ في التقرير اعلاه.