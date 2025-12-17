لماذا البطاقات الموحدة اكثر من سكان العراق؟.. الداخلية توضح للسومرية ملابسات الـ49 مليونا

وقال ميري في حديث للسومرية نيوز، ان العدد البالغ 49 مليون بطاقة موحدة أصدرتها لا يعني انه الإصدار لأول مرة"، مشيرا الى ان الإصدار لأول مرة شمل 43 مليون بطاقة، اما الـ6 ملايين بطاقة المتبقية تمثل الإصدار للمرة الثانية سواء بدل ضائع او للزواجات، حيث يتم اصدار بطاقة جديدة للمتزوجين بدلا من بطاقاتهم الوطنية السابقة لمنحهم رقم عائلي مستقل عن عوائلهم".وفي وقت سابق من اليوم اكدت وزارة الداخلية في مؤتمر صحفي لاستعراض اعمال الوزارة في مختلف الملفات، اصدار 49 مليون بطاقة وطنية منذ انطلاق المشروع، الامر الذي فتح باب التساؤلات عن سبب تجاوز الرقم عدد سكان البالغ 46 مليون بطاقة.