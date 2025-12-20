مفاوضات تشكيل الرئاسات.. طاولات مستديرة وحلقات مفرغة

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
نشرة أخبار السومرية
من
06:45 AM
الى
07:30 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
فرنسا.. إدانة طبيب تخدير بعد تسميمه 30 مريضا
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-550666-639018135935887889.jpg
مفاوضات تشكيل الرئاسات.. طاولات مستديرة وحلقات مفرغة
خاص السومرية
نقاشات البيوتات.. سباق بطيء مع التوقيتات الدستورية
2025-12-20 | 02:38
2025-12-20T02:38:32+00:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
https://embed.kwikmotion.com/embed/u8rojketvm76hhdhxpwaea?responsive=0&RelVideos=1&width=100&height=100&autoplay=0&ads_cust_params=%26platform%3dweb%26articleId%3d550666%26topic%3d%d8%ae%d8%a7%d8%b5+%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d9%85%d8%b1%d9%8a%d8%a9%26stopic%3d%d8%ae%d8%a7%d8%b5+%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d9%85%d8%b1%d9%8a%d8%a9%26pt%3darticle%26keywords%3d%26domain%3dalsumaria.tv%26episode%3d%26genre%3d%26season%3d%26show_id%3d%26show_name%3d&ads_ppid=53099dff-c594-43e7-a808-c8c9486f9164&InitAdsBeforePlayer=1
مفاوضات تشكيل الرئاسات.. طاولات مستديرة وحلقات مفرغة
65 شوهد
نقاشات البيوتات.. سباق بطيء مع التوقيتات الدستورية
منذ انتهاءِ الجولةِ الانتخابيةِ المهيّئةِ للبرلمانِ السادسِ في
العراق
، انخرطت القوى السياسيةُ في اجتماعاتِها داخل البيوتات المكوناتيةِ لمناقشةِ مناصبِ الرئاساتِ، في ظلِ ظروفٍ دوليةٍ واقليميةٍ ضاغطةٍ لا تسمحُ بالتهاونِ مع الوقتِ، وهذا ما ظهر بوضوحٍ في المواقفِ المكررةِ لمجلسِ القضاءِ الاعلى بشأنِ ضرورةِ الالتزامِ بالتوقيتاتِ الدستوريةِ، لكن عقربَ التوقيتاتِ بدأ يسيرُ اسرعَ من المفاوضاتِ على الطاولاتِ، ولا احدَ يدري ما اذا كانت القوى السياسيةُ ستنجو من لدغةِ العقاربِ الدستوريةِ ام لا.
حماس بلا نتائج.. تعددت الجلسات والرأي واحد
سبق الاطارُ التنسيقي بصفتِه البيتَ الشيعي الجامع، البيوتاتِ المكوناتيةَ الاخرى باجتماعاتِ الطاولةِ الواحدةِ بعد جولةِ صراعٍ انتخابيٍ حاد، ومنذ اعلانِ نتائجِ الانتخاباتِ عقد الاطارُ خمسَ جلساتٍ حتى الان، تبعه المجلسُ السياسي الوطني الذي تأسس بصفتِه البيتَ السني والذي عقد منذ اعلانِ نتائجِ الانتخاباتِ اربعَ جلساتٍ حتى الان، تبعهم البيتُ الكردي بجلسةٍ واحدة، لكنها جلسةٌ كانت ضمن سياقِ الجلساتِ السابقةِ المتعلقةِ بتشكيلِ حكومةِ إقليمِ
كردستان
المتأخرةِ منذ عامٍ، وليس للنقاشِ بمنصبِ رئيسِ الجمهورية الذي يعتقدُ انه مرتبطٌ أساسا بنقاشاتِ تشكيلِ حكومةِ كردستان بالدرجةِ الأساس.
سباق التفاوض.. دخول المفاوضات كالخروج منها
كانت هذه الجلساتُ والنقاشاتُ بلا نتائجَ او مخرجاتٍ واضحةٍ، وكان الدخولُ لهذه الاجتماعاتِ يشبهُ الخروجَ منها، حيث تدخلُ القوى السياسيةُ برؤيةٍ معينةٍ وتخرجُ كلُ واحدةٍ منها بنفسِ رؤيتِها التي دخلت بها دون تأثيرٍ واضحٍ للمفاوضات، على الرغمِ من البشرى التي تطلقُها القوى السياسيةُ بعد كلِ اجتماعٍ حول تحقيقِ تقدمٍ في المباحثاتِ، لكن عموما كان انعدامُ الخروجِ بنتائجَ حاسمةٍ وواضحةٍ من داخلِ هذه الاجتماعاتِ مبررا، باعتبار ان نتائجَ الانتخاباتِ لم يصادقْ عليها بعد بشكلٍ نهائيٍ من قبلِ المحكمةِ الاتحاديةِ العليا، لكن هذا المبررَ سقط بعد ان صادقت المحكمةُ على النتائجِ بالفعل، وعقد كلُ بيتٍ مكوناتي اجتماعا واحدا على الاقلِ عقب المصادقةِ، لكن اجتماعاتِ ما بعد المصادقةِ لم تختلفْ عما قبلها.
مؤشرات متضاربة.. القوى تظهر التوافق وتبطن الانغلاق
وخلافا للاجواءِ العامةِ التي توحي بتوقفِ المفاوضاتِ عند عتبةِ الرؤيةِ الاولى وبوادرِ الانغلاقِ، خرج اجتماعُ القوى السنيةُ بدعوةٍ لانعقادِ البرلمانِ قبل الخامسِ والعشرين من الشهرِ الحالي، اي قبل خمسةِ ايامٍ اساسا من انتهاءِ الموعدِ الدستوري المتاحِ لانعقادِ الجلسةِ، وهي اشارةٌ واضحةٌ على ان القوى السنيةَ جاهزةٌ لتمريرِ مرشحِها لرئاسةِ البرلمان، وكذلك خرج الاطارُ التنسيقي بدعوةٍ مماثلةٍ لعقدِ الجلسةِ الاولى للبرلمانِ باسرعِ وقتٍ، لكن خلافا لهذا الحماسِ السياسي، اختار رئيسُ الجمهورية تحديدَ انعقادِ الجلسةِ الأولى للبرلمانِ الجديدِ في آخرِ يومٍ للمدةِ الدستوريةِ يومَ التاسعِ والعشرين من
ديسمبر
الجاري، وعموما هناك عشرةُ ايامٍ للبيتِ السني لحسمِ رئيسِ البرلمان، واربعون يوما للبيتِ الكردي لحسمِ رئاسةِ الجمهورية، فيما لايزالُ هناك خمسة ٌ وخمسون يوما امام البيتِ الشيعي لحسمِ رئاسةِ الوزراء.
بوادر الانغلاق... الجميع متمسك بترشيح نفسه ولا "ايثار" للاخر
وبين التوقيتاتِ الدستوريةِ هذه التي تمتدُ بالمجملِ لتسعين يوما قادمةً، يحملُ الاطارُ التنسيقي تسعةَ اسماءٍ مرشحةٍ لمنصبِ رئاسةِ الوزراءِ يُقال انها تقلصت الى ستةِ اسماء، وعموما يتمتعُ كلُ واحدٍ منهم بالحظوظ نفسِها مع تمسكِ كلِ طرفٍ بمرشحِه، اما على صعيدِ البيتِ السني فتتضاربُ الارقامُ بين اسمين الى اربعةِ اسماءٍ مرشحةٍ لمنصبِ رئاسةِ البرلمانِ، بلا جديةٍ واضحةٍ لاسماءٍ بديلةٍ في حالِ حدث انسدادٌ سياسي، اما رئاسةُ الجمهوريةِ فمن المتوقعِ ان تكونَ اصعبَ المراحلِ واكثرَها تعقيدا مع تمسكِ كلِ طرفٍ كرديٍ بحقِه في المنصب، خصوصا وان القوى الكردية لم تنجحْ بتشكيلِ حكومةِ كردستان رغم مرورِ عامٍ على الانتخاباتِ، واعتادت ترحيلَ الازمةِ والمطاولةِ معها.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
لغة الأرقام تحكم مفاوضات تشكيل الحكومة
00:00 | 2025-11-16
مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة انطلقت
01:31 | 2025-11-15
مفاوضات تشكيل الحكومة... مشهد حافل بالتعقيدات
02:18 | 2025-11-14
صحيفة: الاطار التنسيقي خول المالكي لإدارة مفاوضات تسمية الرئاسات الثلاث
07:50 | 2025-11-22
سياسة
خاص السومرية
بالفيديو
السومرية
العراق
تشكيل الحكومة
العقارب
كردستان
ديسمبر
الجدي
توريت
عقار
عون
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
لا امطار حتى الاثنين.. موجة برد تقسو على العراقيين والحرارة 4 مئوية
محليات
33.2%
00:41 | 2025-12-19
لا امطار حتى الاثنين.. موجة برد تقسو على العراقيين والحرارة 4 مئوية
00:41 | 2025-12-19
الفيفا يلغي مباراة الامارات والسعودية في كأس العرب
رياضة
27.81%
09:53 | 2025-12-18
الفيفا يلغي مباراة الامارات والسعودية في كأس العرب
09:53 | 2025-12-18
القبض على قاتل "العقيد زيد عادل" في كركوك
أمن
19.65%
09:13 | 2025-12-19
القبض على قاتل "العقيد زيد عادل" في كركوك
09:13 | 2025-12-19
اغتيال "عقيد كركوك".. الداخلية تفكك شيفرة الجريمة وهذا ما كشفته التحقيقات
أمن
19.34%
10:21 | 2025-12-19
اغتيال "عقيد كركوك".. الداخلية تفكك شيفرة الجريمة وهذا ما كشفته التحقيقات
10:21 | 2025-12-19
المزيد
أحدث الحلقات
Biotic
اضطراب النوم عند الشباب - م٤ Biotic - الحلقة ٣٣ | الموسم 4
15:00 | 2025-12-19
Biotic
اضطراب النوم عند الشباب - م٤ Biotic - الحلقة ٣٣ | الموسم 4
15:00 | 2025-12-19
حصاد السومرية
عراق بلا بعثة الأمم المتحدة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٧ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-19
حصاد السومرية
عراق بلا بعثة الأمم المتحدة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٧ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-19
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-19
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-19
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 19-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-19
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 19-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-19
الهوا الك
مواطن فقد الامان ببلده ويطالب باللجوء السياسي!- الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٧ | الموسم 10
10:30 | 2025-12-19
الهوا الك
مواطن فقد الامان ببلده ويطالب باللجوء السياسي!- الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٧ | الموسم 10
10:30 | 2025-12-19
أسرار الفلك
عام 2026 سنة النهضة والعمران | 2026
03:15 | 2025-12-19
أسرار الفلك
عام 2026 سنة النهضة والعمران | 2026
03:15 | 2025-12-19
علناً
امكانية عقد الجلسة الاولى لمجلس النواب - علناً م٤ - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
15:00 | 2025-12-18
علناً
امكانية عقد الجلسة الاولى لمجلس النواب - علناً م٤ - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
15:00 | 2025-12-18
هنادي وليان
البشرة السليمة في التغذية السليمة - هنادي وليان - الحلقة ١٥ | 2025
14:30 | 2025-12-18
هنادي وليان
البشرة السليمة في التغذية السليمة - هنادي وليان - الحلقة ١٥ | 2025
14:30 | 2025-12-18
Celebrity
الممثلة العراقية محبة - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
14:00 | 2025-12-18
Celebrity
الممثلة العراقية محبة - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
14:00 | 2025-12-18
Live Talk
الصحة المستدامة تبدأ من التغذية وتنتهي بأسلوب حياة متوازن - Live Talk - الحلقة ١٨٤ | 2025
10:30 | 2025-12-18
Live Talk
الصحة المستدامة تبدأ من التغذية وتنتهي بأسلوب حياة متوازن - Live Talk - الحلقة ١٨٤ | 2025
10:30 | 2025-12-18
الأكثر مشاهدة
Biotic
اضطراب النوم عند الشباب - م٤ Biotic - الحلقة ٣٣ | الموسم 4
15:00 | 2025-12-19
Biotic
اضطراب النوم عند الشباب - م٤ Biotic - الحلقة ٣٣ | الموسم 4
15:00 | 2025-12-19
حصاد السومرية
عراق بلا بعثة الأمم المتحدة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٧ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-19
حصاد السومرية
عراق بلا بعثة الأمم المتحدة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٧ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-19
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-19
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-19
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 19-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-19
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 19-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-19
الهوا الك
مواطن فقد الامان ببلده ويطالب باللجوء السياسي!- الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٧ | الموسم 10
10:30 | 2025-12-19
الهوا الك
مواطن فقد الامان ببلده ويطالب باللجوء السياسي!- الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٧ | الموسم 10
10:30 | 2025-12-19
أسرار الفلك
عام 2026 سنة النهضة والعمران | 2026
03:15 | 2025-12-19
أسرار الفلك
عام 2026 سنة النهضة والعمران | 2026
03:15 | 2025-12-19
لقطات
دورية اخذتي يكولون انت متسول واني جنت يم الطبيب 🤦🏽♂️ | ناس وناس
17:00 | 2025-12-18
لقطات
دورية اخذتي يكولون انت متسول واني جنت يم الطبيب 🤦🏽♂️ | ناس وناس
17:00 | 2025-12-18
علناً
امكانية عقد الجلسة الاولى لمجلس النواب - علناً م٤ - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
15:00 | 2025-12-18
علناً
امكانية عقد الجلسة الاولى لمجلس النواب - علناً م٤ - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
15:00 | 2025-12-18
هنادي وليان
البشرة السليمة في التغذية السليمة - هنادي وليان - الحلقة ١٥ | 2025
14:30 | 2025-12-18
هنادي وليان
البشرة السليمة في التغذية السليمة - هنادي وليان - الحلقة ١٥ | 2025
14:30 | 2025-12-18
Celebrity
الممثلة العراقية محبة - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
14:00 | 2025-12-18
Celebrity
الممثلة العراقية محبة - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
14:00 | 2025-12-18
اخترنا لك
في عصر حصر السلاح.. أسلحة المنازل تفوز بالمطاولة
03:28 | 2025-12-20
القرار المؤجل.. تخفيض الرواتب "يوسوس" للقرار السياسي
03:23 | 2025-12-20
عراق بلا بعثة.. الأمم المتحدة تسلّم العراقيين لحاكميهم
03:17 | 2025-12-20
عقارب التوقيتات الدستورية "تلدغ" القوى السياسية
02:47 | 2025-12-20
مواقف متتالية خلال ساعات.. ماذا وراء "الإعلان الجماعي" لـ4 زعماء وقادة فصائل عن ضرورة "حصر السلاح"؟
01:06 | 2025-12-20
بعد اسر عراقي بصفوف الجيش الروسي.. أوكرانيا توجه رسالة للحكومة العراقية عبر السومرية
03:46 | 2025-12-19
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.