عراق بلا بعثة.. الأمم المتحدة تسلّم العراقيين لحاكميهم

لم يتبقَ سوى أيامٍ لانتهاءِ العامِ الحالي الذي شكل مرحلة ً تحولية ً للعراقِ باختتامِ العقدِ الثاني منذ اولِ انتخاباتٍ بدأ العراقُ بإدارةِ نفسِه بنفسِه عامَ الفين وخمسةٍ ، بعد ان بقي تحت الإدارةِ الامريكيةِ لعامين وتحت مجلسِ حكمٍ انتقالي، منذ سقوطِ النظامِ عامَ الفين وثلاثةٍ ولغايةِ الفين وخمسةٍ ، واليومَ وبعد عشرين عاما اجرى العراقُ انتخاباتِه السادسةَ وكثيرا ما يتمُ تشبيهَ العامِ الحالي بعامِ الفين وخمسةٍ في عمليةِ تصفير ٍ لمشهدِ الحكمِ والنظامِ في ، وكأن مرحلة ً جديدة ً بدأت وكلُ العقدين الماضيين كانا بمثابةِ مرحلةٍ انتقالية.مع انتهاءِ هذا العام، سيبدأُ العراقُ عاما جديدا بلا بعثةٍ امميةٍ، فالاممُ المتحدة كانت متواجدة ً على ارضِ العراقِ بصفتِها السياسيةِ منذ عامِ الفين وثلاثةٍ ورافقت النظامَ الجديدَ والعمليةَ السياسيةَ منذ انطلاقِها، لكن بمغادرةِ البعثةِ الأمميةِ بطلبٍ من العراقِ لن يكونَ هو الأولُ منذ اثنين وعشرين عاما، بل أن العراقَ سيكونُ بلا بعثةٍ امميةٍ مراقبةٍ لأولِ مرةٍ منذ خمسةٍ وثلاثين عاما، فالتواجدُ الاممي بالعراق كان قد بدأ منذ عامِ الفٍ وتسعِمئةٍ وواحدٍ وتسعين بعد حربِ الخليجِ الثانية، مع فارقٍ كبيرٍ في المهام، فالأممُ المتحدة كانت قبلَ عامِ ِ الفين وثلاثةٍ موجودةً في العراقِ بنحوِ ثلاثِمئةِ موظفٍ، لكن تواجدَهم كان من خلالِ لجنةِ الأممِ المتحدة للمراقبةِ والتحققِ والتفتيشِ والوكالةِ الدوليةِ للطاقةِ الذريةِ ومكتبِ برنامجِ "النفط مقابل الغذاء" وبعثةِ الأممِ المتحدة للمراقبةِ بين العراقِ والكويت، وبين الفٍ وتسعِمئةٍ وواحدٍ وتسعين وحتى الفين وثلاثةٍ بقيت البعثةُ بلجانِها المختلفةِ لمدة اثني عشر عاما بمهامَّ اشبهَ بالمراقبِ الذي لا يثقُ بالنظامِ السياسي القائم، وغادرت البعثةُ العراقَ حينَها قبل بدءِ الحربِ في أواخرِ اذار الفين وثلاثةٍ .بعد المغادرةِ الأولى مع بدءِ الحرب، عادت البعثةُ الأمميةُ الى العراقِ بعد اربعةِ اشهرٍ من الحربِ وتحديدا في اب الفين وثلاثةٍ، لكنها جاءت بصيغةٍ جديدةٍ، ليست بصيغةِ المراقبِ الذي لا يثقُ بالنظامِ السياسي، بل بصيغةِ المساعِد، ووفقا لقرارِ الأممِ المتحدة حينها تشكلت بعثةُ الأممِ المتحدة لمساعدةِ العراقِ، وبدأت اعمالُها منذ اب الفين وثلاثةٍ وكانت صبغةُ البعثةِ صبغة ً سياسية ً، بمهامَّ محددةٍ تتعلقُ بشكلٍ أساسيٍ بتقديمِ المشورةِ والدعمِ والمساعدةِ إلى حكومةِ وشعبِ العراقِ بشأنِ تعزيزِ الحوارِ السياسي الشامل والمصالحةِ الوطنيةِ والمجتمعيةِ، والمساعدةِ في العمليةِ الانتخابيةِ والحوارِ الإقليمي بين العراقِ وجيرانِه وتعزيزِ حمايةِ حقوقِ الإنسان والإصلاحِ القضائي والقانوني، وبعد مرورِ اثنين وعشرين عاما، يستعدُ ستُمئةٍ وخمسون موظفا من موظفي الأممِ المتحدة لانهاءِ أعمالِهم في العراق، منهم نحو مئتين وخمسين موظفا اجنبيا وقرابةُ اربعِمئةِ موظفٍ عراقي، لكن هذه المغادرةَ لاتشبهُ مغادرةَ البعثةِ في اذار الفين وثلاثةٍ عندما بدأت الحربُ على العراقالبعثةُ الحاليةُ ستغادرُ بصفتِها السياسيةِ، فهذه المهامُ يبدو ان العراقَ لن يحتاجَها بعد الان، لكن ستبقى وكالاتُ الأممِ المتحدةِ الطبيعيةِ المتواجدةِ في جميعِ البلدانِ مثل اليونيسيف واليونسكو وغيرِها من الوكالاتِ التنمويةِ التي تتواجدُ في كلِ البلدان، وليس البعثةَ السياسيةَ الاستثنائيةَ المتواجدةَ في العراق منذ الفين وثلاثةٍ ، ومغادرةُ البعثةِ الان تعني بشكلٍ واضحٍ ان العراقَ اصبح بلدا قائما بذاتِه ومتصالحا مع سلطاتِه الحاكمةِ والقوى السياسيةِ الحالية، بعد ان طلبت الحكومةُ العراقيةُ مغادرةَ البعثةِ لعدمِ الحاجةِ اليها بعد الان، فالتواصلُ الإقليمي والسياسي الداخلي بات العراقُ يقومُ به بذاتِه وعلاقتُه جيدةٌ مع الجميعِ ولا يحتاجُ لمساعدةِ الأممِ المتحدة بذلك، وبهذه الصيغةِ يعني ان الأممَ المتحدة باتت تقرُّ باستقرارِ العمليةِ السياسيةِ في العراقِ وستقومُ بتسليمِ الشعب بيدِ القوى السياسيةِ وهي "مطمئنة ٌ"، وان النظامَ السياسي الجديدَ اصبح امرا واقعا او يمكنُ التعايشُ بين الشعبِ وقادتِه.هذا التصورُ يبدو واضحا في كلماتِ الوداع التي اطلقها ممثلُ الأممِ المتحدة في الحسان وحتى كلماتِ الأمينِ العام للأمم المتحدة الذي هبط في العراقِ للاحتفالِ بانهاءِ مهمةِ البعثةِ الأمميةِ في العراقِ بنجاحٍ كما يقولُ، فالبعثةُ تقولُ ان الأوانَ قد حانَ لكي يأخذَ العراقيون الأمورَ بأيديهم مثلَ الدولِ الأخرى، وواحدٌ من المؤشراتِ التي تستدلُ الأممُ المتحدة من خلالِها على استقرارِ العراقِ كبلدٍ لا يحتاجُ المساعدةَ الأمميةَ، هو وجودُ حريةِ الذهابِ الى صناديقِ الاقتراع، بل ان ممثلَ الأممِ المتحدة وصف العراقَ بانه مقبلٌ على "خطةِ عراقية" بدونِ فضلٍ من الخارجِ، في إشارةٍ الى خطةِ مارشال الامريكيةِ لمساعدةِ بناءِ أوروبا بعد الحربِ العالميةِ الثانية، كما أشار الى ان العراقَ مؤسسٌ للأممِ المتحدة ولا يرضى العراقيون باقلَّ من ذلك، وبينما اثنى ممثلُ الأممِ المتحدة على العراقيين، لكنه طالبهم بالابتعادِ عن الطائفيةِ وتعزيزِ الشعورِ بالمواطنةِ والهوية.