Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
فرنسا.. إدانة طبيب تخدير بعد تسميمه 30 مريضا
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

عراق بلا بعثة.. الأمم المتحدة تسلّم العراقيين لحاكميهم

خاص السومرية

2025-12-20 | 03:17 2025-12-20T03:17:56+00:00
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram

عراق بلا بعثة.. الأمم المتحدة تسلّم العراقيين لحاكميهم

89 شوهد

تحوّل العقدين.. العراق يحكم نفسه في 2005 ويدير شؤونه بلا مساعدة اممية في 2025


لم يتبقَ سوى أيامٍ لانتهاءِ العامِ الحالي الذي شكل مرحلة ً تحولية ً للعراقِ باختتامِ العقدِ الثاني منذ اولِ انتخاباتٍ بدأ بعدها العراقُ بإدارةِ نفسِه بنفسِه عامَ الفين وخمسةٍ ، بعد ان بقي تحت الإدارةِ الامريكيةِ لعامين وتحت مجلسِ حكمٍ انتقالي، منذ سقوطِ النظامِ عامَ الفين وثلاثةٍ ولغايةِ الفين وخمسةٍ ، واليومَ وبعد عشرين عاما اجرى العراقُ انتخاباتِه السادسةَ وكثيرا ما يتمُ تشبيهَ العامِ الحالي بعامِ الفين وخمسةٍ في عمليةِ تصفير ٍ لمشهدِ الحكمِ والنظامِ في العراق، وكأن مرحلة ً جديدة ً بدأت وكلُ العقدين الماضيين كانا بمثابةِ مرحلةٍ انتقالية.

عراق بلا بعثة.. الأمم المتحدة ستغيب لأول مرة منذ 35 عاما
مع انتهاءِ هذا العام، سيبدأُ العراقُ عاما جديدا بلا بعثةٍ امميةٍ، فالاممُ المتحدة كانت متواجدة ً على ارضِ العراقِ بصفتِها السياسيةِ منذ عامِ الفين وثلاثةٍ ورافقت النظامَ الجديدَ والعمليةَ السياسيةَ منذ انطلاقِها، لكن بمغادرةِ البعثةِ الأمميةِ بطلبٍ من العراقِ لن يكونَ هو الأولُ منذ اثنين وعشرين عاما، بل أن العراقَ سيكونُ بلا بعثةٍ امميةٍ مراقبةٍ لأولِ مرةٍ منذ خمسةٍ وثلاثين عاما، فالتواجدُ الاممي بالعراق كان قد بدأ منذ عامِ الفٍ وتسعِمئةٍ وواحدٍ وتسعين بعد حربِ الخليجِ الثانية، مع فارقٍ كبيرٍ في المهام، فالأممُ المتحدة كانت قبلَ عامِ ِ الفين وثلاثةٍ موجودةً في العراقِ بنحوِ ثلاثِمئةِ موظفٍ، لكن تواجدَهم كان من خلالِ لجنةِ الأممِ المتحدة للمراقبةِ والتحققِ والتفتيشِ والوكالةِ الدوليةِ للطاقةِ الذريةِ ومكتبِ برنامجِ "النفط مقابل الغذاء" وبعثةِ الأممِ المتحدة للمراقبةِ بين العراقِ والكويت، وبين الفٍ وتسعِمئةٍ وواحدٍ وتسعين وحتى الفين وثلاثةٍ بقيت البعثةُ بلجانِها المختلفةِ لمدة اثني عشر عاما بمهامَّ اشبهَ بالمراقبِ الذي لا يثقُ بالنظامِ السياسي القائم، وغادرت البعثةُ العراقَ حينَها قبل بدءِ الحربِ في أواخرِ اذار الفين وثلاثةٍ .

الامم المتحدة في العراق.. رقابة اممية منذ 1991 ومساعدة سياسية بعد 2003
بعد المغادرةِ الأولى مع بدءِ الحرب، عادت البعثةُ الأمميةُ الى العراقِ بعد اربعةِ اشهرٍ من الحربِ وتحديدا في اب الفين وثلاثةٍ، لكنها جاءت بصيغةٍ جديدةٍ، ليست بصيغةِ المراقبِ الذي لا يثقُ بالنظامِ السياسي، بل بصيغةِ المساعِد، ووفقا لقرارِ الأممِ المتحدة حينها تشكلت بعثةُ الأممِ المتحدة لمساعدةِ العراقِ، وبدأت اعمالُها منذ اب الفين وثلاثةٍ وكانت صبغةُ البعثةِ صبغة ً سياسية ً، بمهامَّ محددةٍ تتعلقُ بشكلٍ أساسيٍ بتقديمِ المشورةِ والدعمِ والمساعدةِ إلى حكومةِ وشعبِ العراقِ بشأنِ تعزيزِ الحوارِ السياسي الشامل والمصالحةِ الوطنيةِ والمجتمعيةِ، والمساعدةِ في العمليةِ الانتخابيةِ والحوارِ الإقليمي بين العراقِ وجيرانِه وتعزيزِ حمايةِ حقوقِ الإنسان والإصلاحِ القضائي والقانوني، وبعد مرورِ اثنين وعشرين عاما، يستعدُ ستُمئةٍ وخمسون موظفا من موظفي الأممِ المتحدة لانهاءِ أعمالِهم في العراق، منهم نحو مئتين وخمسين موظفا اجنبيا وقرابةُ اربعِمئةِ موظفٍ عراقي، لكن هذه المغادرةَ لاتشبهُ مغادرةَ البعثةِ في اذار الفين وثلاثةٍ عندما بدأت الحربُ على العراق
.
مغادرة معنوية.. اليونامي لن تراقب الانتخابات والمسار السياسي وستبقى الوكالات التنموية
البعثةُ الحاليةُ ستغادرُ بصفتِها السياسيةِ، فهذه المهامُ يبدو ان العراقَ لن يحتاجَها بعد الان، لكن ستبقى وكالاتُ الأممِ المتحدةِ الطبيعيةِ المتواجدةِ في جميعِ البلدانِ مثل اليونيسيف واليونسكو وغيرِها من الوكالاتِ التنمويةِ التي تتواجدُ في كلِ البلدان، وليس البعثةَ السياسيةَ الاستثنائيةَ المتواجدةَ في العراق منذ الفين وثلاثةٍ ، ومغادرةُ البعثةِ الان تعني بشكلٍ واضحٍ ان العراقَ اصبح بلدا قائما بذاتِه ومتصالحا مع سلطاتِه الحاكمةِ والقوى السياسيةِ الحالية، بعد ان طلبت الحكومةُ العراقيةُ مغادرةَ البعثةِ لعدمِ الحاجةِ اليها بعد الان، فالتواصلُ الإقليمي والسياسي الداخلي بات العراقُ يقومُ به بذاتِه وعلاقتُه جيدةٌ مع الجميعِ ولا يحتاجُ لمساعدةِ الأممِ المتحدة بذلك، وبهذه الصيغةِ يعني ان الأممَ المتحدة باتت تقرُّ باستقرارِ العمليةِ السياسيةِ في العراقِ وستقومُ بتسليمِ الشعب بيدِ القوى السياسيةِ وهي "مطمئنة ٌ"، وان النظامَ السياسي الجديدَ اصبح امرا واقعا او يمكنُ التعايشُ بين الشعبِ وقادتِه.

العراق بلد طبيعي.. اليونامي "مطمئنة" على العراقيين بيد حكّامهم
هذا التصورُ يبدو واضحا في كلماتِ الوداع التي اطلقها ممثلُ الأممِ المتحدة في العراق محمد الحسان وحتى كلماتِ الأمينِ العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي هبط في العراقِ للاحتفالِ بانهاءِ مهمةِ البعثةِ الأمميةِ في العراقِ بنجاحٍ كما يقولُ، فالبعثةُ تقولُ ان الأوانَ قد حانَ لكي يأخذَ العراقيون الأمورَ بأيديهم مثلَ الدولِ الأخرى، وواحدٌ من المؤشراتِ التي تستدلُ الأممُ المتحدة من خلالِها على استقرارِ العراقِ كبلدٍ لا يحتاجُ المساعدةَ الأمميةَ، هو وجودُ حريةِ الذهابِ الى صناديقِ الاقتراع، بل ان ممثلَ الأممِ المتحدة وصف العراقَ بانه مقبلٌ على "خطةِ مارشال عراقية" بدونِ فضلٍ من الخارجِ، في إشارةٍ الى خطةِ مارشال الامريكيةِ لمساعدةِ بناءِ أوروبا بعد الحربِ العالميةِ الثانية، كما أشار الى ان العراقَ مؤسسٌ للأممِ المتحدة ولا يرضى العراقيون باقلَّ من ذلك، وبينما اثنى ممثلُ الأممِ المتحدة على العراقيين، لكنه طالبهم بالابتعادِ عن الطائفيةِ وتعزيزِ الشعورِ بالمواطنةِ والهوية.


>> تابع قناة السومرية على  منصةX 

سياسة

خاص السومرية

بالفيديو

الأمم المتحدة

السومرية

العراق

اليونامي

أنطونيو غوتيريش

العراق محمد

بات العراق

الخليج

مارشال

الكويت

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv

أحدث الحلقات
Biotic
Play
Biotic
اضطراب النوم عند الشباب - م٤ Biotic - الحلقة ٣٣ | الموسم 4
15:00 | 2025-12-19
Play
اضطراب النوم عند الشباب - م٤ Biotic - الحلقة ٣٣ | الموسم 4
15:00 | 2025-12-19
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
عراق بلا بعثة الأمم المتحدة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٧ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-19
Play
عراق بلا بعثة الأمم المتحدة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٧ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-19
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-19
Play
نشرة ١٩ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-19
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 19-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-19
Play
العراق في دقيقة 19-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-19
الهوا الك
Play
الهوا الك
مواطن فقد الامان ببلده ويطالب باللجوء السياسي!- الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٧ | الموسم 10
10:30 | 2025-12-19
Play
مواطن فقد الامان ببلده ويطالب باللجوء السياسي!- الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٧ | الموسم 10
10:30 | 2025-12-19
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
عام 2026 سنة النهضة والعمران | 2026
03:15 | 2025-12-19
Play
عام 2026 سنة النهضة والعمران | 2026
03:15 | 2025-12-19
علناً
Play
علناً
امكانية عقد الجلسة الاولى لمجلس النواب - علناً م٤ - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
15:00 | 2025-12-18
Play
امكانية عقد الجلسة الاولى لمجلس النواب - علناً م٤ - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
15:00 | 2025-12-18
هنادي وليان
Play
هنادي وليان
البشرة السليمة في التغذية السليمة - هنادي وليان - الحلقة ١٥ | 2025
14:30 | 2025-12-18
Play
البشرة السليمة في التغذية السليمة - هنادي وليان - الحلقة ١٥ | 2025
14:30 | 2025-12-18
Celebrity
Play
Celebrity
الممثلة العراقية محبة - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
14:00 | 2025-12-18
Play
الممثلة العراقية محبة - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
14:00 | 2025-12-18
Live Talk
Play
Live Talk
‏الصحة المستدامة تبدأ من التغذية وتنتهي بأسلوب حياة متوازن - Live Talk - الحلقة ١٨٤ | 2025
10:30 | 2025-12-18
Play
‏الصحة المستدامة تبدأ من التغذية وتنتهي بأسلوب حياة متوازن - Live Talk - الحلقة ١٨٤ | 2025
10:30 | 2025-12-18
الأكثر مشاهدة
Biotic
Play
Biotic
اضطراب النوم عند الشباب - م٤ Biotic - الحلقة ٣٣ | الموسم 4
15:00 | 2025-12-19
Play
اضطراب النوم عند الشباب - م٤ Biotic - الحلقة ٣٣ | الموسم 4
15:00 | 2025-12-19
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
عراق بلا بعثة الأمم المتحدة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٧ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-19
Play
عراق بلا بعثة الأمم المتحدة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٧ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-19
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-19
Play
نشرة ١٩ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-19
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 19-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-19
Play
العراق في دقيقة 19-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-19
الهوا الك
Play
الهوا الك
مواطن فقد الامان ببلده ويطالب باللجوء السياسي!- الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٧ | الموسم 10
10:30 | 2025-12-19
Play
مواطن فقد الامان ببلده ويطالب باللجوء السياسي!- الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٧ | الموسم 10
10:30 | 2025-12-19
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
عام 2026 سنة النهضة والعمران | 2026
03:15 | 2025-12-19
Play
عام 2026 سنة النهضة والعمران | 2026
03:15 | 2025-12-19
لقطات
Play
لقطات
دورية اخذتي يكولون انت متسول واني جنت يم الطبيب 🤦🏽‍♂️ | ناس وناس
17:00 | 2025-12-18
Play
دورية اخذتي يكولون انت متسول واني جنت يم الطبيب 🤦🏽‍♂️ | ناس وناس
17:00 | 2025-12-18
علناً
Play
علناً
امكانية عقد الجلسة الاولى لمجلس النواب - علناً م٤ - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
15:00 | 2025-12-18
Play
امكانية عقد الجلسة الاولى لمجلس النواب - علناً م٤ - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
15:00 | 2025-12-18
هنادي وليان
Play
هنادي وليان
البشرة السليمة في التغذية السليمة - هنادي وليان - الحلقة ١٥ | 2025
14:30 | 2025-12-18
Play
البشرة السليمة في التغذية السليمة - هنادي وليان - الحلقة ١٥ | 2025
14:30 | 2025-12-18
Celebrity
Play
Celebrity
الممثلة العراقية محبة - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
14:00 | 2025-12-18
Play
الممثلة العراقية محبة - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
14:00 | 2025-12-18

اخترنا لك
في عصر حصر السلاح.. أسلحة المنازل تفوز بالمطاولة
03:28 | 2025-12-20
القرار المؤجل.. تخفيض الرواتب "يوسوس" للقرار السياسي
03:23 | 2025-12-20
عقارب التوقيتات الدستورية "تلدغ" القوى السياسية
02:47 | 2025-12-20
مفاوضات تشكيل الرئاسات.. طاولات مستديرة وحلقات مفرغة
02:38 | 2025-12-20
مواقف متتالية خلال ساعات.. ماذا وراء "الإعلان الجماعي" لـ4 زعماء وقادة فصائل عن ضرورة "حصر السلاح"؟
01:06 | 2025-12-20
بعد اسر عراقي بصفوف الجيش الروسي.. أوكرانيا توجه رسالة للحكومة العراقية عبر السومرية
03:46 | 2025-12-19

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.