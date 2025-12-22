"تصبيرة امطار" لبعض المناطق غدًا.. لكن رأس السنة "مثقل" بالمفاجآت وبغداد موعودة بالثلوج البيضاء

وبحسب خرائط الطقس فإن بعض مناطق البلاد قد تتأثر بحالة مطرية محدودة ناتجة عن عبور تيارات باردة ورطبة في طبقات الجو العليا خلال مساء الثلاثاء على الاربعاء، حيث تساهم التيارات بتهيئة أجواء غير مستقرة بشكل خفيف، من دون دعم واضح من الطبقات السطحية.ومن المتوقع ان تكون الأمطار خفيفة إلى معتدلة الشدة وعلى فترات متقطعة، ومع ذلك ممكن تؤدي إلى تراكمات محلية محدودة خصوصاً في المناطق التي تتعرض لتأثير مباشر للتيارات العليا أو عند تكرار الهطول خلال فترة قصيرة ويشمل الهطول مناطق ، ، شمال شرق ، وديالى، بينما تبقى باقي المناطق ضمن نطاق تأثير ضعيف أو بدون أمطار تذكر.وتميل درجات الحرارة للانخفاض بشكل طفيف خاصة أثناء الليل وساعات الصباح، نتيجة اندفاع الهواء البارد في الطبقات العليا، مع أجواء شتوية مستقرة نسبياً نهاراً، وتكاثر للسحب على فترات مع نشاط خفيف للرياح، من دون مؤشرات على تطرف أو شدة بالحالة الجوية.بالمقابل تشير بعض بيانات الطقس الى "تحديث تاريخي" فوفقا لآخر تحديثات الموديل الأوروبي، تشير الخرائط الجوية إلى دخول البلاد في "فترة خصيبة" وتراكمات مطرية شاملة حيث تكون المناطق الشمالية والانبار والشرقية ضمن نطاق أمطار غزيرة جداً تتجاوز 100-150 ملم، مما يعزز فرص الثلوج الكثيفة، اما المناطق الوسطى بما فيها بغداد فتشير التوقعات الى أمطار تتراوح بين 20-50 ملم، وهي كميات أكثر من ممتازة بحسب المختصين، فيما تحصل المناطق الغربية والجنوبية والبادية والفرات الأوسط على هطولات جيدة.وتشير التحديثات إلى احتمال اندفاع منخفض قطبي عميق جداً نهاية الشهر وبداية ، مع تعمق البرودة لمستويات قياسية تؤدي لاحتمالية تساقط الثلوج في مناطق لم تعتد على هذا المشهد، وعلى رأسها العاصمة بغداد ومحافظات الوسط.