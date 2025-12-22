Alsumaria Tv
"تصبيرة امطار" لبعض المناطق غدًا.. لكن رأس السنة "مثقل" بالمفاجآت وبغداد موعودة بالثلوج البيضاء

خاص السومرية

2025-12-22 | 00:24
&quot;تصبيرة امطار&quot; لبعض المناطق غدًا.. لكن رأس السنة &quot;مثقل&quot; بالمفاجآت وبغداد موعودة بالثلوج البيضاء
3,287 شوهد

السومرية نيوز-محليات

تشير خرائط الطقس الى موجة مطرية بسيطة قد تشهدها 4 محافظات فقط، خلال ساعات ليل الثلاثاء وفجر الأربعاء، لكن مفاجآت مذهلة قد تنتظر معظم مناطق العراق مع حلول ليلة رأس السنة الجديدة، من بينها إمكانية تساقط الثلوج واكتساء بغداد وبعض مناطق الوسط باللون الأبيض.



وبحسب خرائط الطقس فإن بعض مناطق البلاد قد تتأثر بحالة مطرية محدودة ناتجة عن عبور تيارات باردة ورطبة في طبقات الجو العليا خلال مساء الثلاثاء على الاربعاء، حيث تساهم التيارات بتهيئة أجواء غير مستقرة بشكل خفيف، من دون دعم واضح من الطبقات السطحية.

ومن المتوقع ان تكون الأمطار خفيفة إلى معتدلة الشدة وعلى فترات متقطعة، ومع ذلك ممكن تؤدي إلى تراكمات محلية محدودة خصوصاً في المناطق التي تتعرض لتأثير مباشر للتيارات العليا أو عند تكرار الهطول خلال فترة قصيرة ويشمل الهطول مناطق السليمانية، بغداد، شمال شرق الأنبار، وديالى، بينما تبقى باقي المناطق ضمن نطاق تأثير ضعيف أو بدون أمطار تذكر.

وتميل درجات الحرارة للانخفاض بشكل طفيف خاصة أثناء الليل وساعات الصباح، نتيجة اندفاع الهواء البارد في الطبقات العليا، مع أجواء شتوية مستقرة نسبياً نهاراً، وتكاثر للسحب على فترات مع نشاط خفيف للرياح، من دون مؤشرات على تطرف أو شدة بالحالة الجوية.


بالمقابل تشير بعض بيانات الطقس الى "تحديث تاريخي" فوفقا لآخر تحديثات الموديل الأوروبي، تشير الخرائط الجوية إلى دخول البلاد في "فترة خصيبة" وتراكمات مطرية شاملة حيث تكون المناطق الشمالية والانبار والشرقية ضمن نطاق أمطار غزيرة جداً تتجاوز 100-150 ملم، مما يعزز فرص الثلوج الكثيفة، اما المناطق الوسطى بما فيها بغداد فتشير التوقعات الى أمطار تتراوح بين 20-50 ملم، وهي كميات أكثر من ممتازة بحسب المختصين، فيما تحصل المناطق الغربية والجنوبية والبادية والفرات الأوسط على هطولات جيدة.

وتشير التحديثات إلى احتمال اندفاع منخفض قطبي عميق جداً نهاية الشهر وبداية السنة الجديدة، مع تعمق البرودة لمستويات قياسية تؤدي لاحتمالية تساقط الثلوج في مناطق لم تعتد على هذا المشهد، وعلى رأسها العاصمة بغداد ومحافظات الوسط.
>> تابع قناة السومرية على  منصةX 
ناس وناس
Play
ناس وناس
منطقة الزعفرانية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٨٣ | الموسم 8
15:00 | 2025-12-22
Play
منطقة الزعفرانية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٨٣ | الموسم 8
15:00 | 2025-12-22
من الأخير
Play
من الأخير
الكتـ ائب والنجـ باء ترفضان صك الدولة - من الأخير م٢ - حلقة ١٠٤ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-21
Play
الكتـ ائب والنجـ باء ترفضان صك الدولة - من الأخير م٢ - حلقة ١٠٤ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-21
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-21
Play
نشرة ٢١ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-21
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 21-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-21
Play
العراق في دقيقة 21-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-21
Live Talk
Play
Live Talk
رحلة صانع محتوى من الرافدين إلى ماليزيا - Live Talk - الحلقة ١٨٥ | 2025
10:30 | 2025-12-21
Play
رحلة صانع محتوى من الرافدين إلى ماليزيا - Live Talk - الحلقة ١٨٥ | 2025
10:30 | 2025-12-21
عشرين
Play
عشرين
اقليم البصرة .. موسم المطالبات والاعتراضات - عشرين م٤ - الحلقة ٤٦ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-20
Play
اقليم البصرة .. موسم المطالبات والاعتراضات - عشرين م٤ - الحلقة ٤٦ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-20
رحال
Play
رحال
بابل... بين القصور الملكية وتاريخ العشائر- رحال م٦ - الحلقة ٢٧ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-20
Play
بابل... بين القصور الملكية وتاريخ العشائر- رحال م٦ - الحلقة ٢٧ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-20
Biotic
Play
Biotic
اضطراب النوم عند الشباب - م٤ Biotic - الحلقة ٣٣ | الموسم 4
15:00 | 2025-12-19
Play
اضطراب النوم عند الشباب - م٤ Biotic - الحلقة ٣٣ | الموسم 4
15:00 | 2025-12-19
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
عراق بلا بعثة الأمم المتحدة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٧ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-19
Play
عراق بلا بعثة الأمم المتحدة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٧ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-19
الهوا الك
Play
الهوا الك
مواطن فقد الامان ببلده ويطالب باللجوء السياسي!- الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٧ | الموسم 10
10:30 | 2025-12-19
Play
مواطن فقد الامان ببلده ويطالب باللجوء السياسي!- الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٧ | الموسم 10
10:30 | 2025-12-19
