أوساط سياسية ومراقبون: رفض شعبي واسع لتولي شخصية متورطة بتهريب النفط رئاسة البرلمان

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
منخفض جوي قوي يضرب غزة.. خيام النازحين تتطاير
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

أوساط سياسية ومراقبون: رفض شعبي واسع لتولي شخصية متورطة بتهريب النفط رئاسة البرلمان

خاص السومرية

2025-12-28 | 05:29
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
أوساط سياسية ومراقبون: رفض شعبي واسع لتولي شخصية متورطة بتهريب النفط رئاسة البرلمان
3,613 شوهد

السومرية نيوز - محلي
تتصاعد في الأوساط السياسية والشعبية موجة رفض وغضب متزايدة إزاء تداول اسم شخصية نيابية مثيرة للجدل لتولي رئاسة مجلس النواب، في ظل اتهامات متداولة تتعلق بالفساد وتهريب النفط واستغلال المنصب النيابي لأغراض شخصية، ما يضع المؤسسة التشريعية أمام اختبار جديد لسمعتها ودورها الرقابي.

وبحسب مراقبين للشأن السياسي، فإن الشخصية المطروحة سبق أن ارتبط اسمها، خلال دورات برلمانية سابقة، بملفات وُصفت بالحساسة، تتعلق بعمليات تهريب النفط والابتزاز السياسي، فضلاً عن استغلال النفوذ البرلماني للتغطية على شبكات تهريب يُشتبه بارتباطها بمصالح اقتصادية غير مشروعة.
وتؤكد مصادر مطلعة أن "هذه الاتهامات ليست وليدة اللحظة، بل جرى تداولها في تقارير رقابية وشكاوى غير محسومة، إلا أن غياب الحسم القضائي، وضعف المتابعة البرلمانية في فترات سابقة، سمحا باستمرار الجدل دون محاسبة واضحة، الأمر الذي زاد من حالة الشك وفقدان الثقة".
غضب شعبي وتحذيرات من تكرار التجربة
على الصعيد الشعبي، عبّر ناشطون ومدونون عبر منصات التواصل الاجتماعي عن رفضهم القاطع لتولي أي شخصية "محاطة بشبهات فساد" موقعاً سيادياً بحجم رئاسة مجلس النواب، معتبرين أن ذلك يمثل "إهانة لإرادة الناخبين وتكريساً لثقافة الإفلات من العقاب".
ويرى ناشطون أن "تمرير مثل هذه الشخصيات سيعمّق الفجوة بين الشارع والمؤسسات الدستورية، ويقوّض أي حديث رسمي عن الإصلاح أو محاربة الفساد، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية والخدمية الصعبة التي يعيشها المواطنون".
مخاوف على صورة البرلمان
من جهتها، تحذر أوساط سياسية من أن "الإصرار على طرح أسماء مثيرة للجدل لرئاسة السلطة التشريعية قد ينعكس سلباً على صورة مجلس النواب داخلياً وخارجياً، ويضعف دوره الرقابي والتشريعي، لا سيما في ملفات حيوية مثل مكافحة الفساد، وحماية الثروات الوطنية، وفي مقدمتها النفط".
ويشير مراقبون إلى أن "رئاسة البرلمان لا تُعد منصباً إدارياً فحسب، بل تمثل واجهة سياسية وأخلاقية للدولة، ما يستوجب اختيار شخصية تحظى بقبول واسع وسجل نظيف، بعيداً عن الاتهامات أو الشبهات".
وفي خضم هذا الجدل، تتعالى الأصوات المطالِبة "بفتح تحقيقات جدية وشفافة في جميع الاتهامات المتعلقة بملفات تهريب النفط والابتزاز، وعدم الاكتفاء بتبادل الاتهامات السياسية"، مؤكدين أن "الحسم القضائي هو الطريق الوحيد لإنهاء الجدل، سواء بإدانة المتورطين أو تبرئة من لم تثبت بحقهم أدلة".
ويرى مختصون أن "المرحلة الحالية تتطلب قرارات شجاعة تعيد الاعتبار للمؤسسات الدستورية، وتضع حداً لتدوير الوجوه المتهمة، إذا ما أرادت القوى السياسية استعادة ثقة الشارع وقطع الطريق أمام تصاعد الغضب الشعبي".
وبينما تستمر المفاوضات السياسية بشأن المناصب العليا، يبقى الشارع مترقباً لما ستؤول إليه الأمور، وسط تساؤلات جوهرية هل ستأخذ القوى السياسية رسائل الرفض الشعبي على محمل الجد؟ أم أن منطق الصفقات والتوافقات سيطغى مرة أخرى على مطالب الإصلاح والمحاسبة؟
>> تابع قناة السومرية على  منصةX 
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv

أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
ساحة الوثبة بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٨٧ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-28
Play
ساحة الوثبة بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٨٧ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-28
عشرين
Play
عشرين
برلمان سابق وحكومة تصريف .. ملفات تغلق وأخرى تفتح! - عشرين م٤ - الحلقة ٤٨ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-27
Play
برلمان سابق وحكومة تصريف .. ملفات تغلق وأخرى تفتح! - عشرين م٤ - الحلقة ٤٨ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-27
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 27-12-2025 | 2025
13:00 | 2025-12-27
Play
العراق في دقيقة 27-12-2025 | 2025
13:00 | 2025-12-27
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٧ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-27
Play
نشرة ٢٧ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-27
Biotic
Play
Biotic
هرمونات النساء - م٤ Biotic - الحلقة ٣٤ | الموسم 4
14:30 | 2025-12-26
Play
هرمونات النساء - م٤ Biotic - الحلقة ٣٤ | الموسم 4
14:30 | 2025-12-26
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
عقدة الرئاسة.. خشية من جولات برلمانية متعبة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٨ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-26
Play
عقدة الرئاسة.. خشية من جولات برلمانية متعبة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٨ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-26
الهوا الك
Play
الهوا الك
بين أنياب الظلم الاجتماعي وظلال الرعاية الاجتماعية! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٨ | الموسم 9
10:30 | 2025-12-26
Play
بين أنياب الظلم الاجتماعي وظلال الرعاية الاجتماعية! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٨ | الموسم 9
10:30 | 2025-12-26
هنادي وليان
Play
هنادي وليان
”الصندوق الاسود للعلاقة بين دورتكِ الشهرية وهورموناتك - هنادي وليان - الحلقة ١٦ | 2025
14:15 | 2025-12-25
Play
”الصندوق الاسود للعلاقة بين دورتكِ الشهرية وهورموناتك - هنادي وليان - الحلقة ١٦ | 2025
14:15 | 2025-12-25
Celebrity
Play
Celebrity
الممثل تميم التميمي - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
14:00 | 2025-12-25
Play
الممثل تميم التميمي - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
14:00 | 2025-12-25
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
عام 2026 سنة النهضة والعمران | 2026
13:30 | 2025-12-25
Play
عام 2026 سنة النهضة والعمران | 2026
13:30 | 2025-12-25
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
Play
ناس وناس
ساحة الوثبة بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٨٧ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-28
Play
ساحة الوثبة بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٨٧ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-28
عشرين
Play
عشرين
برلمان سابق وحكومة تصريف .. ملفات تغلق وأخرى تفتح! - عشرين م٤ - الحلقة ٤٨ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-27
Play
برلمان سابق وحكومة تصريف .. ملفات تغلق وأخرى تفتح! - عشرين م٤ - الحلقة ٤٨ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-27
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 27-12-2025 | 2025
13:00 | 2025-12-27
Play
العراق في دقيقة 27-12-2025 | 2025
13:00 | 2025-12-27
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٧ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-27
Play
نشرة ٢٧ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-27
Biotic
Play
Biotic
هرمونات النساء - م٤ Biotic - الحلقة ٣٤ | الموسم 4
14:30 | 2025-12-26
Play
هرمونات النساء - م٤ Biotic - الحلقة ٣٤ | الموسم 4
14:30 | 2025-12-26
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
عقدة الرئاسة.. خشية من جولات برلمانية متعبة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٨ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-26
Play
عقدة الرئاسة.. خشية من جولات برلمانية متعبة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٨ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-26
الهوا الك
Play
الهوا الك
بين أنياب الظلم الاجتماعي وظلال الرعاية الاجتماعية! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٨ | الموسم 9
10:30 | 2025-12-26
Play
بين أنياب الظلم الاجتماعي وظلال الرعاية الاجتماعية! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٨ | الموسم 9
10:30 | 2025-12-26
هنادي وليان
Play
هنادي وليان
”الصندوق الاسود للعلاقة بين دورتكِ الشهرية وهورموناتك - هنادي وليان - الحلقة ١٦ | 2025
14:15 | 2025-12-25
Play
”الصندوق الاسود للعلاقة بين دورتكِ الشهرية وهورموناتك - هنادي وليان - الحلقة ١٦ | 2025
14:15 | 2025-12-25
Celebrity
Play
Celebrity
الممثل تميم التميمي - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
14:00 | 2025-12-25
Play
الممثل تميم التميمي - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
14:00 | 2025-12-25
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
عام 2026 سنة النهضة والعمران | 2026
13:30 | 2025-12-25
Play
عام 2026 سنة النهضة والعمران | 2026
13:30 | 2025-12-25

اخترنا لك
ماذا يحمل 28 كانون الأول لمواليد برج لأسد والميزان والدلو؟
06:48 | 2025-12-28
شوارع في بغداد لم يتم إكساؤها منذ 40 سنة
16:00 | 2025-12-27
الإطار التنسيقي أمام مهمة عسيرة وانقسامات بين القادة
15:25 | 2025-12-27
من الدرس والتخدير وصولاً للعثور عليها.. مصدر يروي لـ السومرية قصة اختطاف "اسلام"
13:13 | 2025-12-26
"الانسداد السياسي" بات اعلانا صريحا.. اكتشاف آخر مواقف حسم رئاسة الحكومة بقراءة للزيارات الثنائية الأخيرة
01:48 | 2025-12-26
أعياد الميلاد ترسخ حالة التعايش بين العراقيين.. فيديو
15:32 | 2025-12-25

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.