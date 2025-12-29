تفكيك تفاصيل الوثائق.. ما حقيقة إعادة ادراج الخنجر والكلداني في قائمة عقوبات الخزانة الامريكية؟

انتشرت في مواقع التواصل ووسائل الاعلام وثائق تثبت ادراج الخنجر والكلداني في قائمة عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، وغالبا ما تحول الامر كحرب ردٍ بين وسائل الاعلام والمنصات المقربة من الطرفين.استشهد العديد من متناقلي الوثائق بان القرار جديد بسبب ظهور تاريخ تحديث اسفل الوثيقة 23 الجاري.لكن الحقيقة، ان الخنجر والكلداني، تم ادراجهما في قائمة العقوبات التي تشمل تجميد اصولهم المالية في وحظر التعامل معهما منذ عام 2019، حيث أدرج الخنجر على قائمة العقوبات في ديسمبر 2019 بتهمة رشوة مسؤولين حكوميين وممارسة الفساد على حساب الشعب العراقي، وليس لارتباطه بداعش كما تم تداوله خلال الساعات الماضية.اما فتم ادراجه على القائمة في تموز 2019 وكانت التهمة حينها بانه مسؤول عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان أو متواطئًا فيها، أو شارك فيها بشكل مباشر أو غير مباشر.اما الوثائق المنتشرة حديثا، فهي عبارة عن لائحة بحث تتعلق بقوائم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، حيث يمكن كتابة اسم أي شخصية معاقبة وتظهر حينها معلوماته كاملة في أي وقت، اما فيما يخص التاريخ اسفل الوثيقة فهو اخر تحديث جرى على القائمة، حيث يظهر هذا التاريخ حتى عند فتح اللوحة قبل كتابة اسم أي شخص.