التعرفة الجمركية الجديدة... تجار سيارات يدعون لإعادة النظر بشمول السيارات الهجينة ومنحها معاملة تفضيلية

دعوة للتريث بتطبيق التعرفة الكمركية الجديدة... تجار سيارات يناشدون بتمديد موعد التنفيذ 3-6 أشهر بدلا من مطلع 2026



طلبت مجموعة ٌ من تجارِ السياراتِ من رئيسِ الوزراءِ تمديدَ موعدِ تنفيذِ قرارِ مجلسِ الوزراءِ الخاصِ بتطبيقِ التعرفةِ الكمركية للسلعِ والبضائعِ ومنها المركباتُ المقررِ تطبيقُه ابتداء من مطلعِ العامِ المقبل. وحمل الطلبُ الموجهُ الى دعوة ً لتمديدِ العملِ بالتعرفةِ الكمركيةِ السابقةِ لمدةٍ لاتقلُّ عن ثلاثةِ الى ستةِ أشهرٍ او استثناءِ المركباتِ التي تم التعاقدُ على شرائِها وشحنِها مسبقا قبل تاريخِ بدءِ تطبيقِ القرارِ في الاولِ من كانونِ الثاني المقبل. ودعا التجارُ ايضا الى إعادةِ النظرِ بقرارِ شمولِ السياراتِ الهجينةِ بالتعرفةِ الكمركيةِ ومنحِها معاملة ً تفضيلية ً عن باقي المركباتِ تشجيعا لاستخدامِها وتقليلا للتلوثِ في المدنِ العراقية.