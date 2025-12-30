الحلبوسي لـ السومرية: انتخاب الرئيس ونائبيه تم ضمن السقف الدستوري المحدد

وقال لـ ، إن "الخطوة الأولى كانت هي انتخاب رئيس ونائبيه، وتم تأدية اليمين الدستورية وانتخاب الرئيس والنائبين ضمن السقف الدستوري المحدد، ولم تكن هنالك مشاكل وانما اختلاف في وجهات النظر بما يتعلق بموقع النائب الثاني لرئيس البرلمان".وتابع، أن "التنافس الديمقراطي طبيعي جداً، ومضينا بآلية ديمقراطية صحيحة وإرادة النواب الممثلين عن إرادة قواهم السياسية".وأكمل، أنه "نسعى الى حفظ الاستحقاقات الدستورية وتمثيل مكونات الشعب العراقي بالكامل وكلها ضمن سقف الدستور والقوانين النافذة والالتزام بالتوقيتات".وقدم الحلبوسي شكره الى "دور في حفظ السياقات الدستورية ومراعاة الجوانب القانونية على طيلة المسير، ابتداءً من انطلاق الانتخابات وصولاً الى انتخاب والمساهمة في اكمال هيكلة المؤسسة التشريعية".