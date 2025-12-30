رئيس البرلمان لـ السومرية: سنعالج كافة الإخفاقات السابقة ونمضي بتشريع القوانين التي تخدم العراق وشعبه

وقال لـ ، إنه "اليوم تم البدء في الفقرة الأولى من اكمال المدد الدستورية وهو انتخاب ونائبيه، وتم خلال الجلسة فتح باب الترشيح الى منصب رئيس الجمهورية ولمدة 3 أيام وفق السياسات الدستورية المعمول بها".وتابع، أنه "نشكر على متابعة تنفيذ المدد الدستورية والقانونية بالتوقيتات المحددة"، مبيناً أنه "بالتعاون مع أعضاء ورؤساء الكتل سنقوم بمعالجة كافة الإخفاقات السابقة والتي حصلت في السنتين الماضيتين في عمر الحكومة السابقة والتي شملت بعض الإخفاقات والتقصير وايضاً غياب الدور الرقابي والتشريعي للأعضاء".وأشار الى انه "سيتم معالجة كافة المشاكل الموجودة وكل النواب الجدد هم الان في المجلس من اجل تنفيذ دورهم الرقابي والتشريعي"، مشيرا الى ان "هناك بعض القوانين الموجودة داخل ادراج مجلس النواب سيتم اخذ منها القوانين ذات الأولوية والتي تخدم انباء ومصالح الشعب العراقي والمضي في تشريعها".