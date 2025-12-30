تحالف تصميم يصادر سلطة مجلس البصرة.. فيديو

مواطنون وناشطون يدعون لتدخل اتحادي وقضائي لإعادة استقلال قرارات المجلس.

عدَ بصريون انصياع لما يريده تحالفُ تصميم برئاسة المحافظ ، تقييدا لدور المجلس واستقلال قراره وسماحا للسلطة التنفيذية بالتفرد بإدارة شؤون المحافظة. ودعا مواطنون وناشطون التقاهم مراسل والقضاء إلى التدخل لإعادة الاعتبار لدور مجلس المحافظة وضمان استقلال السلطة التشريعية المحلية بعيدا عن هيمنة رئيس ... المزيد في التقرير اعلاه.