LIVE
سياسة العراق 2025.. حرب التسريبات ومصافحة ترامب واستبدال السلاح بالمقاعد

خاص السومرية

2026-01-03 | 10:17
Alsumaria Tv
سياسة العراق 2025.. حرب التسريبات ومصافحة ترامب واستبدال السلاح بالمقاعد

74 شوهد

رحلة سياسة 2025.. محطات توقف كثيرة رغم الكسل البرلماني

عند الذهابِ في رحلةٍ سريعةٍ لاستعراضِ الملفِ السياسي في العراقِ خلال الفين وخمسةٍ وعشرين ، فلا يمكنُ لهذه الرحلةِ ان تكونَ سريعة ً بالطبع، بل رحلةٌ طويلةٌ ومتعبةٌ لكثرةِ المحطاتِ التي تضطرُ للتوقفِ عندها، على الرغمِ من انه كان عامَ الكسلِ السياسي والبرلماني، فمجلسُ النوابِ دخل في غيبوبةِ العملِ التشريعي والرقابي باستعدادٍ مبكرٍ للانتخاباتِ التي جاءت في نهايةِ العامِ اساسًا. 
 
صناعة الجدل.. البرلمان اشعل المشهد بالاحوال والعفو رغم الكسل
سيطر الكسلُ على اداءِ البرلمان خلال الفين وخمسةٍ وعشرين حتى انه لم يعقدْ سوى خمسٍ وعشرين جلسةً واقر احدَ عشرَ قانونا، في الوقتِ الذي من المفترضِ ان يعقدَ البرلمانُ اربعا وستين جلسةً في السنةِ التشريعيةِ الواحدة، لكن رغم حالةِ الكسلِ هذه، الا ان البرلمان الذي كان قد بدأ العامَ برئيسِ برلمانٍ جديدٍ عقب ازمةِ البحثِ عن بديلِ الحلبوسي، كان قد بدأ العامَ ايضًا بتشريعِ سلةِ القوانينِ الجدليةِ التي سيطرت على النقاشِ العامِ لاشهرٍ طويلةٍ، متمثلةٍ بقانونِ الاحوالِ الشخصيةِ وقانونِ العفوِ العام وكذلك قانونِ اعادةِ العقاراتِ المصادرةِ بقراراتِ مجلسِ قيادةِ الثورة ولاسيما في كركوك، وكانت هذه القوانينُ واحدةً من ابرزِ احداثِ الفينه وخمسة وعشرين .

صورة الموسم.. السوداني امام الشرع في الدوحة
سيطرت سلةُ القوانينِ الجدليةِ على النقاشِ العامِ طويلا، لكن لم تمضِ سوى ثلاثةِ اشهرٍ حتى اهتز المشهدُ السياسي والشعبي بما هو غيرُ متوقعٍ، عندما التقى رئيسُ الوزراءِ محمد شياع السوداني بالرئيسِ السوري احمد الشرع بزيارةٍ سريةٍ الى الدوحة، كان تسريبُ الصورةِ للزيارةِ غيرِ المعلنةِ ربما مقصودا من قبلِ الدوحة، وعموما لم يقفْ تأثيرُ الزيارةِ على الصورةِ وفعلِ الزيارةِ فحسب، بل امتد تأثيرُها على المشهدِ السياسي وما سيحصلُ بعد ذلك من فرزِ المعسكراتِ بين السوداني وبعضِ قوى الاطار، بل أصبحت هذه الصورةُ جزءا من النقاشِ حول حظوظ السوداني بالولايةِ الثانية.

قمة بغداد.. الاحتضان الرابع في التاريخ والشرع "محظور" الحضور
بعد ذلك بنحوِ شهرٍ، انعقدت القمةُ العربيةُ في بغداد، وهو الانعقادُ الرابعُ للقمةِ في بغداد منذ سبعينياتِ القرنِ الماضي، حيث استضافت بغدادُ القمةَ في منتصفِ العامِ الحالي لأولِ مرةٍ منذ ثلاثةَ عشرَ عاما عندما استضافت بغدادُ القمةَ عامَ الفين واثني عشرَ ، لكن الرئيسَ السوري الشرع لم يحضرْ القمةَ بسببِ الضغطِ السياسي العراقي الداخلي المتصاعدِ تجاه رفضِ حضورِ الشرع، بينما كان اللقاءُ السري في الدوحة لا يزالُ يسيطرُ على الأجواء، لكن غيابَ الشرع عن قمةِ بغداد لم يكن "مجانيًا" فلقد اثر بوضوحٍ على مستوى حضورِ القادةِ العربِ الى القمة.

عام التسريبات.. التسريبات الصوتية تزيد الاشتعال السياسي ضد الحكومة
خطواتُ السوداني تجاه سوريا الجديدةِ واحمد الشرع، رفعت من منسوبِ الضغطِ السياسي والخصومةِ من قبلِ بعضِ الأحزابِ والتياراتِ تجاه حكومتِه وكانت التسريباتُ الصوتيةُ بمثابةِ الوقودِ المستمرِ الذي كان يسكبُ على نارِ التصعيدِ السياسي ضد السوداني، ولعل ليس من المصادفةِ ان جميعَ التسريباتِ الصوتيةِ كانت تستهدفُ وتُنسبُ الى شخصياتٍ مقربةٍ من السوداني او ضمن حكومتِه، وصولا الى تسريباتٍ منسوبة للسوداني ذاتِه، غير ان معظمَ التسريبات اما ثبتت فبركتُها او انها تم السكوتُ عنها بلا تحقيقٍ، خصوصا وان الأجواءَ العراقيةَ تبدو أصبحت بحالةِ "تطبيعٍ" مع التسريباتِ ولا تتسببُ بأيِ اثرٍ سياسيٍ بسببِ كثرتِها ففي عامِ الفين وخمسةٍ وعشرين وصلت التسريباتُ الى اكثرَ من ثلاثين تسريبا، ليكونَ عامَ "التسريباتِ الصوتيةِ" بامتياز.

قمة شرم الشيخ.. العراق "يتخرج بسلام" من الحرب والسوداني يصافح ترامب
مع تصاعدِ الضغطِ السياسي الداخلي، كانت هناك دعايةٌ إقليميةٌ وداخليةٌ حول رؤيةِ واشنطن تجاه العراق، وما تخبئُه له من خططٍ، مع تراجعِ العلاقاتِ وترديها بسببِ ملفِ الفصائلِ والسلاح، لكن في قمةِ شرم الشيخ، خطف السوداني مصافحةً من الرئيسِ الأمريكي دونالد ترامب بل واشادةٌ واضحةٌ أيضا، رفعت هذه الحادثةُ من رصيدِ السوداني الخارجي وازاح جزءا من غموضِ الرؤيةِ الامريكيةِ تجاه العراق، لكنها اشعلت المزيدَ من الحنقِ السياسي الداخلي ضده، واتهامِه بزيارةِ قمةٍ مخصصةٍ للتطبيع، وعموما كان الاتجاهُ السياسي ضد السوداني واحدا، ويهدفُ الى تصويرِ الحكومةِ بانها "ضد المحور" ومع التيارِ الغربي، وربما تكونُ الحكومةُ قد تحركت بهذا الاتجاهِ فعلا بل وعمقت الخطواتِ بهذا الاتجاه، لأن دون ذلك، كان العراقُ مرشحا لتلقي الضرباتِ، بل وان النظامَ السياسي سيكونُ على حافةِ الرحيل وفق بعضِ التحليلات، ولا سيما ان القمةَ قُرئت على انها "حفلُ تخرجِ العراقِ من المحنة"، فحربُ الاثني عشرَ يوما بين ايران والكيان التي سيطرت على مشهدِ الفين وخمسةٍ وعشرين بالكاملِ، كان من المعجزةِ ان ينجو العراقُ منها دون انخراطٍ، لكن بالفعلْ، سكتت البنادقُ والصواريخُ والمسيراتُ في العراق، واكتفى الجميعُ بالمراقبة.

المقاومة.. الانتصار بالانتخابات يفقدها شهية السلاح
وسطَ هذه الأجواءِ السياسيةِ التي كان يسيطرُ عليها اتجاهٌ واحدٌ بين المحورِ واللامحور، أجريت الانتخاباتُ العراقيةُ التي وصفت بالاستثنائية، وكان الجميعُ يرى في هذه الانتخاباتِ حربا إضافيةً ومكملةً لطوفانِ الأقصى وحربِ الاثني عشر يوما، لكن تراجعَ قوى المحورِ في المنطقة، انعكس الى تصاعدِ قوتِه في العراقِ "انتخابيا"، لتسيطرَ الفصائلُ على نحوِ تسعين مقعدا في البرلمان، وبالرغمِ من ان "هذا الانتصارَ" تم تصويرُه على انه "انتصارث ممانعةٍ ومقاومةٍ"، لكنه انعكس بطريقةٍ أخرى في النهايةِ، فالتمكنُ السياسي فرض "تراجعا مسلحا" لا العكس، عندما أعلنت اربعةُ فصائلَ مسلحةٍ في أواخرِ العامِ عن مبادرةٍ لحصرِ سلاحِها، وانتقالِها من المقاومةِ الى العملِ السياسي، بل وحذفِ مفردةِ "فصائل" من قاموسِها، والتعاملِ كدولةٍ كما تقول.

نهاية سعيدة.. 2025 ينتهي بصلح سياسي وبرلمان مكتمل
لكن خلافا للتوترِ السياسي الذي سيطر على العامِ الفين وخمسةٍ وعشرين ، كانت نهايتُه مختلفةً سياسيا، فمنذ اعلانِ نتائجِ الانتخاباتِ، هدأ كلُ شيءٍ واصبح المشهدُ السياسي تطغى عليه ملامحُ الصلحِ والتي ظهرت بوضوحٍ في الجلسةِ الاولى للبرلمانِ الجديد، عندما ظهر المتخاصمون متصافحين ويلتقطون الصورَ سويةً، كما انعكس سلوكُ التسامحِ على المسارِ السياسي عندما مرت مناصبُ هيئةِ رئاسةِ البرلمانِ بسلامٍ، لينهي العراقُ عامَ الفين وخمسةٍ وعشرين بتشكيلِ برلمانٍ جديدٍ مكتملِ الرئاسةِ، بانتظارِ العامِ الجديدِ لحسمِ الرئاستين المتبقيتين.


 
>> تابع قناة السومرية على  منصةX 

سياسة

محليات

خاص السومرية

أمن

بالفيديو

بغداد

العراق

الشرع

السومرية

ترامب

محمد شياع السوداني

شياع السوداني

دونالد ترامب

ضد الحكومة

محمد شياع

شرم الشيخ

السوداني

الحلبوسي

Alsumaria Tv

اخترنا لك
المجتمع العراقي في 2025.. انقسام من الدكتورة بان الى حريق الهايبر ماركت
12:46 | 2026-01-03
12:46 | 2026-01-03
أمن العراق 2025.. النجاة من حرب الـ12 و"اغتيال انتخابي" وتسوركوف "حرة"
11:24 | 2026-01-03
11:24 | 2026-01-03
اقتصاد العراق 2025.. غلق منصة الدولار و"لعنة" الرواتب
11:05 | 2026-01-03
11:05 | 2026-01-03
تجربة "النائب الثاني" قد تتكرر بانتخاب رئيس الجمهورية.. الترشيح المفتوح "خطر" والتصويت لا رجعة فيه
04:58 | 2026-01-03
04:58 | 2026-01-03
800 "اغتصاب" في العراق سنويا.. مشاهد التحرش الجماعي تغرق العراقيين بمحاولات الفهم: من هؤلاء الزومبيات؟
02:29 | 2026-01-03
02:29 | 2026-01-03
بين الانفراج والركود.. كيف تستقبل هذه الأبراج أول يوم من 2026؟
04:15 | 2026-01-01
04:15 | 2026-01-01

