Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
​تعليق روسي جديد يخص اعتقال الرئيس الفنزويلي
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

أمن العراق 2025.. النجاة من حرب الـ12 و"اغتيال انتخابي" وتسوركوف "حرة"

خاص السومرية

2026-01-03 | 11:24 2026-01-03T11:24:47+00:00
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram

أمن العراق 2025.. النجاة من حرب الـ12 و"اغتيال انتخابي" وتسوركوف "حرة"

43 شوهد

2025.. الحد الفاصل بين النجاة وهاوية الشرق الاوسط


كان المشهدُ الأمني في العراقِ خلال العامِ ِ الفين وخمسة وعشرين، مشهدا جدليًا، فعلى الرغمِ من ان هذا العامَ كان ضمن سلسلةِ الأعوامِ الأخيرةِ التي عُرفت بانها أعوامُ الاستقرارِ الأمني الاستثنائي، الا انه شهد حوادثَ امنية ً استثنائية ً على صعيدِ الامنِ المجتمعي والامنِ السياسي ايضًا، فيكفي انه العامُ الذي كان الحدَ الفاصلَ بين كتابةِ عصرِ نجاةِ العراقِ من هاويةِ معاركِ الشرقِ الأوسطِ وتصادمِ المحاور، او السقوطِ فيها.

جدل وغموض.. العراق يسلم معارضا كويتيا والاميركان في النجف
 ووفقا للترتيبِ الزمني، وابتداءً من يناير الفين وخمسةٍ وعشرين، وقعت العديدُ من الحوادثِ الأمنيةِ التي شغلت الرأي العامَ وتسببت بجدلٍ سياسيٍ أيضا، من بينِها انفجارُ كدسِ عتادٍ في الطارمية ما أدى الى استشهادِ اربعةِ اشخاصٍ بينهم ثلاثةُ ضباطٍ فضلا عن إصابةِ خمسةٍ اخرين، كما تسبب تسليمُ العراقِ المعارضَ السياسي الكويتي سلمان الخالدي، الى السلطاتِ الكويتية حالة َ جدلٍ واسعة ً سياسيا وشعبيا، وفي فبراير، تم تسجيلُ عددٍ من الاحداثِ الأمنيةِ المريبةِ، من بينِها انتشارُ معلوماتٍ عن اقتحامِ القواتِ الامريكيةِ بعجلاتٍ وطائراتٍ مروحيةٍ لمطارِ النجف في اطارِ عمليةٍ قيل انها تتعلقُ بالمختطفةِ اليزابيث تسوركوف، بالمقابلِ صدر نفيٌ من مستشاريةِ الامنِ القومي حينها وأوضحت ان ما جرى هو زيارة ُ فريقٍ استشاريٍ امريكي الى النجف، الا ان الحدثَ هناك بقي غيرَ معروفِ التفاصيل، كما شهد ذلك الشهرُ قصفَ حقلِ خورمور بطائرةٍ مسيرةٍ في اولِ استهدافٍ للحقلِ خلال الفين وخمسة وعشرين .

فوبيا سوريا.. العراق يلاحق السوريين والبعثيين والمدخلية
 شهد شهرُ مارس والاشهرُ اللاحقة ُ عملياتِ اعتقالٍ طالت سوريين، قاموا بنشرِ منشوراتٍ وصفت بالتحريضيةِ او تهددُ الامنَ القومي العراقي، خصوصا مع التصعيدِ الشعبي العراقي السوري الذي اندلع على خلفيةِ سقوطِ نظامِ الأسد ووصولِ المعارضةِ السوريةِ المسلحةِ الى الحكمِ بقيادةِ احمد الشرع، كما شهدت المحافظات ُ العراقية ُ حملاتٍ مكثفة ً لاعتقالِ شخصياتٍ قيل انها منضوية ٌ ضمن تنظيماتٍ جديدةٍ لحزبِ البعث، والترويجِ له، بالإضافةِ الى قتلِ واعتقالِ العديدِ من قياداتِ داعش البارزة، وشهدت الاشهرُ اللاحقة ُ حوادثَ امنية ً بارزة ً، بينها اتخاذُ مستشاريةِ الامنِ القومي قرارا بحظرِ السلفيةِ المدخليةِ في العراق قبل ان يتمَّ التراجعُ عن القرار، الا ان ملفَ السلفيةِ المدخلية اثير فيما بعد بشكلٍ اكبرَ بعد وفاةِ احدِ أئمةِ المساجدِ في منطقةِ الدورة والذي قيل انه توفي بعد مشادةٍ كلاميةٍ مع عددٍ من المدخلية، وفي شهر مايو ضجت الأوساطُ الشعبيةُ والسياسيةُ بوفاةِ طالبين واصابةِ ثمانيةٍ في صفوفِ طلابِ الكليةِ العسكرية في ذي قار نتيجة َالتدريبِ البدني القاسي وسوءِ المعاملةِ بالتعاملِ مع اشعةِ الشمسِ والجفافِ وتوفيرِ المياه للطلاب.

حبس الانفاس.. العراق يراقب الصواريخ لـ12 يوما مرعبا
 في شهرِ يونيو شعر العراقُ بانه يقفُ على حافةِ الهاويةِ، مع شنِ طيرانِ الاحتلالِ الإسرائيلي هجماتٍ وضرباتٍ قوية ً في الداخلِ الإيراني، وبدأت تتصاعدُ الاحداثُ خلال اثني عشر يوما بالقصفِ والصواريخِ المتبادلةِ بين الطرفين، واضطر العراقُ لايقافِ الطيرانِ والرحلاتِ الجوية لايامٍ وكان الجميعُ تحت اختبارٍ وترقبٍ فيما لو ستستهدفُ الطائراتُ الإسرائيليةُ العراقَ أيضا او ان تنخرطَ الفصائلُ في الحربِ، الا ان الأيامَ مرت بسلامٍ ونجا العراقُ مرةً أخرى من تصعيدِ الشرقِ الأوسطِ الجديد، لكن مع اليومِ الأخيرِ لنهايةِ الحربِ استهدفت طائرات ٌ مسيرة ٌ رادارا في قاعدةٍ عسكريةٍ عراقيةٍ بالتاجي فضلا عن استهدافِ طائرةٍ مسيرةٍ لقاعدةِ الامامِ علي في الناصرية، فضلا عن اسقاطِ طائراتٍ مسيرةٍ أخرى في عددٍ من المناطقِ، ولم تتكشفْ حتى الان تفاصيلُ هذه الهجماتِ ومن يقفُ وراءَها.

السلاح وواشنطن.. أمريكا تنسحب والسلاح يهاجم زراعة الدورة وتسوركوف حرة
 في الأسابيعِ اللاحقةِ بدأت عملياتُ انسحابِ القواتِ الامريكيةِ من العراق، وفق اتفاقٍ سابقٍ يستمرُ حتى ايلول الفين وستة وعشرين 2026، كما وقعت حادثة ُ دائرةِ زراعةِ الدورةِ بسقوطِ ضحايا وجرحى بهجومٍ لاحدِ الفصائلِ على مديريةِ الزراعةِ بسببِ اقالةِ واستبدالِ مديرِ الدائرة، فيما اتهمت الحكومة ُ حينَها كتائبَ حزبِ الله في الحادثةِ، الا ان الكتائبَ وصفت ما حصل بـ"المؤامرةِ والفخِ"، وشهدت محافظة ُ السليمانية احداثا امنية ً مثيرة ً حيث وقعت معركة ٌ لساعاتٍ طويلةٍ خلال الليلِ في شهرِ اب خلال محاولةِ اعتقالِ القواتِ الأمنيةِ في السليمانيةِ التابعةِ لحزبِ الاتحادِ الوطني الكردستاني، للاهور شيخ جنكي الرئيسِ المشتركِ السابقِ لحزبِ الاتحاد، حيث اتهمت السليمانية شيخ جنكي بالتخطيطِ لاغتيالِ ابنِ عمِه بافل طالباني، وفي سياقِ الضغوطاتِ المتصاعدةِ لحصرِ السلاحِ بيدِ الدولةِ والتضييقِ على الفصائلِ أدرجت الخارجية ُ الامريكية فصائلَ النجباءِ وانصارِ الله الاوفياءِ وكتائبِ الامامِ علي وكتائبِ سيدِ الشهداء على قائمةِ الإرهابِ، بالمقابلِ صوت الكونغرسُ الأمريكي على الغاءِ التفويضِ الممنوحِ الى الرئيسِ الأمريكي عامي الفٍ وتسعِمئةٍ وواحدٍ وتسعين والفين واثنين لشنِ ضرباتٍ عسكريةٍ في العراق، كما تم الإعلانُ عن تحريرِ المختطفة تسوركوف بعد اكثرَ من عامين على اختطافِها في بغداد، كما شهد العامُ في الأشهرِ الأخيرةِ تطوراتٍ امنية ً تتعلقُ بالانتخاباتِ حيث تم اغتيالُ المرشحِ عن السيادةِ صفاء المشهداني بعبوةٍ لاصقةٍ في عجلتِه وكانت اولَّ عمليةِ اغتيالٍ انتخابيٍ منذ عقدٍ، فيما لم تشهدْ الانتخاباتُ احداثا امنية ً كبيرة ً جدا فيما عدا بعضَ الخروقات.


>> تابع قناة السومرية على  منصةX 

سياسة

خاص السومرية

أمن

بالفيديو

النجف

العراق

السومرية

سوريا

السليمانية

المشهداني

الناصرية

الكونغرس

الكويتية

إسرائيل

كردستان

الكويتي

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv

أحدث الحلقات
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 3-1-2026 | 2025
12:30 | 2026-01-03
Play
العراق في دقيقة 3-1-2026 | 2025
12:30 | 2026-01-03
Biotic
Play
Biotic
الحروق التي تسببها الألعاب النارية في الاعياد - م٤ Biotic - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-02
Play
الحروق التي تسببها الألعاب النارية في الاعياد - م٤ Biotic - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-02
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
اقتصاد العراق 2025..غلق منصة الدولار ولعنة الرواتب - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٩ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-02
Play
اقتصاد العراق 2025..غلق منصة الدولار ولعنة الرواتب - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٩ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-02
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-02
Play
نشرة ٢ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-02
الهوا الك
Play
الهوا الك
مناشدات أنسانية ملحة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٩ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-02
Play
مناشدات أنسانية ملحة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٩ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-02
هنادي وليان
Play
هنادي وليان
أسرار البشرة النضرة - هنادي وليان - الحلقة ١٧ | 2025
14:30 | 2026-01-01
Play
أسرار البشرة النضرة - هنادي وليان - الحلقة ١٧ | 2025
14:30 | 2026-01-01
Celebrity
Play
Celebrity
Best Off 2025 - Celebrity م٤ | الموسم 4
14:00 | 2026-01-01
Play
Best Off 2025 - Celebrity م٤ | الموسم 4
14:00 | 2026-01-01
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
عام 2026 سنة النهضة والعمران | 2026
13:05 | 2026-01-01
Play
عام 2026 سنة النهضة والعمران | 2026
13:05 | 2026-01-01
Live Talk
Play
Live Talk
فنان شامل يصنع هويته الموسيقية الخاصة - Live Talk - الحلقة ١٩٤ | 2025
10:30 | 2026-01-01
Play
فنان شامل يصنع هويته الموسيقية الخاصة - Live Talk - الحلقة ١٩٤ | 2025
10:30 | 2026-01-01
ناس وناس
Play
ناس وناس
السوق العربي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٩١ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-01
Play
السوق العربي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٩١ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-01
الأكثر مشاهدة
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 3-1-2026 | 2025
12:30 | 2026-01-03
Play
العراق في دقيقة 3-1-2026 | 2025
12:30 | 2026-01-03
Biotic
Play
Biotic
الحروق التي تسببها الألعاب النارية في الاعياد - م٤ Biotic - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-02
Play
الحروق التي تسببها الألعاب النارية في الاعياد - م٤ Biotic - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-02
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
اقتصاد العراق 2025..غلق منصة الدولار ولعنة الرواتب - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٩ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-02
Play
اقتصاد العراق 2025..غلق منصة الدولار ولعنة الرواتب - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٩ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-02
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-02
Play
نشرة ٢ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-02
الهوا الك
Play
الهوا الك
مناشدات أنسانية ملحة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٩ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-02
Play
مناشدات أنسانية ملحة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٩ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-02
هنادي وليان
Play
هنادي وليان
أسرار البشرة النضرة - هنادي وليان - الحلقة ١٧ | 2025
14:30 | 2026-01-01
Play
أسرار البشرة النضرة - هنادي وليان - الحلقة ١٧ | 2025
14:30 | 2026-01-01
Celebrity
Play
Celebrity
Best Off 2025 - Celebrity م٤ | الموسم 4
14:00 | 2026-01-01
Play
Best Off 2025 - Celebrity م٤ | الموسم 4
14:00 | 2026-01-01
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
عام 2026 سنة النهضة والعمران | 2026
13:05 | 2026-01-01
Play
عام 2026 سنة النهضة والعمران | 2026
13:05 | 2026-01-01
Live Talk
Play
Live Talk
فنان شامل يصنع هويته الموسيقية الخاصة - Live Talk - الحلقة ١٩٤ | 2025
10:30 | 2026-01-01
Play
فنان شامل يصنع هويته الموسيقية الخاصة - Live Talk - الحلقة ١٩٤ | 2025
10:30 | 2026-01-01
ناس وناس
Play
ناس وناس
السوق العربي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٩١ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-01
Play
السوق العربي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٩١ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-01

اخترنا لك
المجتمع العراقي في 2025.. انقسام من الدكتورة بان الى حريق الهايبر ماركت
12:46 | 2026-01-03
اقتصاد العراق 2025.. غلق منصة الدولار و"لعنة" الرواتب
11:05 | 2026-01-03
سياسة العراق 2025.. حرب التسريبات ومصافحة ترامب واستبدال السلاح بالمقاعد
10:17 | 2026-01-03
تجربة "النائب الثاني" قد تتكرر بانتخاب رئيس الجمهورية.. الترشيح المفتوح "خطر" والتصويت لا رجعة فيه
04:58 | 2026-01-03
800 "اغتصاب" في العراق سنويا.. مشاهد التحرش الجماعي تغرق العراقيين بمحاولات الفهم: من هؤلاء الزومبيات؟
02:29 | 2026-01-03
بين الانفراج والركود.. كيف تستقبل هذه الأبراج أول يوم من 2026؟
04:15 | 2026-01-01

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.