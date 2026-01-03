كان المشهدُ الأمني في العراقِ خلال العامِ ِ الفين وخمسة وعشرين، مشهدا جدليًا، فعلى الرغمِ من ان هذا العامَ كان ضمن سلسلةِ الأعوامِ الأخيرةِ التي عُرفت بانها أعوامُ الاستقرارِ الأمني الاستثنائي، الا انه شهد حوادثَ امنية ً استثنائية ً على صعيدِ الامنِ المجتمعي والامنِ السياسي ايضًا، فيكفي انه العامُ الذي كان الحدَ الفاصلَ بين كتابةِ عصرِ نجاةِ العراقِ من هاويةِ معاركِ الشرقِ الأوسطِ وتصادمِ المحاور، او السقوطِ فيها.ووفقا للترتيبِ الزمني، وابتداءً من يناير الفين وخمسةٍ وعشرين، وقعت العديدُ من الحوادثِ الأمنيةِ التي شغلت الرأي العامَ وتسببت بجدلٍ سياسيٍ أيضا، من بينِها انفجارُ كدسِ عتادٍ في الطارمية ما أدى الى استشهادِ اربعةِ اشخاصٍ بينهم ثلاثةُ ضباطٍ فضلا عن إصابةِ خمسةٍ اخرين، كما تسبب تسليمُ العراقِ المعارضَ السياسي سلمان الخالدي، الى السلطاتِ حالة َ جدلٍ واسعة ً سياسيا وشعبيا، وفي فبراير، تم تسجيلُ عددٍ من الاحداثِ الأمنيةِ المريبةِ، من بينِها انتشارُ معلوماتٍ عن اقتحامِ القواتِ الامريكيةِ بعجلاتٍ وطائراتٍ مروحيةٍ لمطارِ النجف في اطارِ عمليةٍ قيل انها تتعلقُ بالمختطفةِ اليزابيث تسوركوف، بالمقابلِ صدر نفيٌ من مستشاريةِ الامنِ القومي حينها وأوضحت ان ما جرى هو زيارة ُ فريقٍ استشاريٍ امريكي الى النجف، الا ان الحدثَ هناك بقي غيرَ معروفِ التفاصيل، كما شهد ذلك الشهرُ قصفَ حقلِ خورمور بطائرةٍ مسيرةٍ في اولِ استهدافٍ للحقلِ خلال الفين وخمسة وعشرين .شهد شهرُ مارس والاشهرُ اللاحقة ُ عملياتِ اعتقالٍ طالت سوريين، قاموا بنشرِ منشوراتٍ وصفت بالتحريضيةِ او تهددُ الامنَ القومي العراقي، خصوصا مع التصعيدِ الشعبي العراقي السوري الذي اندلع على خلفيةِ سقوطِ نظامِ الأسد ووصولِ المعارضةِ السوريةِ المسلحةِ الى الحكمِ بقيادةِ احمد الشرع، كما شهدت المحافظات ُ العراقية ُ حملاتٍ مكثفة ً لاعتقالِ شخصياتٍ قيل انها منضوية ٌ ضمن تنظيماتٍ جديدةٍ لحزبِ البعث، والترويجِ له، بالإضافةِ الى قتلِ واعتقالِ العديدِ من قياداتِ داعش البارزة، وشهدت الاشهرُ اللاحقة ُ حوادثَ امنية ً بارزة ً، بينها اتخاذُ مستشاريةِ الامنِ القومي قرارا بحظرِ السلفيةِ المدخليةِ في العراق قبل ان يتمَّ التراجعُ عن القرار، الا ان ملفَ السلفيةِ المدخلية اثير فيما بعد بشكلٍ اكبرَ بعد وفاةِ احدِ أئمةِ المساجدِ في منطقةِ الدورة والذي قيل انه توفي بعد مشادةٍ كلاميةٍ مع عددٍ من المدخلية، وفي شهر مايو ضجت الأوساطُ الشعبيةُ والسياسيةُ بوفاةِ طالبين واصابةِ ثمانيةٍ في صفوفِ طلابِ الكليةِ العسكرية في نتيجة َالتدريبِ البدني القاسي وسوءِ المعاملةِ بالتعاملِ مع اشعةِ الشمسِ والجفافِ وتوفيرِ المياه للطلاب.في شهرِ يونيو شعر العراقُ بانه يقفُ على حافةِ الهاويةِ، مع شنِ طيرانِ الاحتلالِ الإسرائيلي هجماتٍ وضرباتٍ قوية ً في الداخلِ الإيراني، وبدأت تتصاعدُ الاحداثُ خلال اثني عشر يوما بالقصفِ والصواريخِ المتبادلةِ بين الطرفين، واضطر العراقُ لايقافِ الطيرانِ والرحلاتِ الجوية لايامٍ وكان الجميعُ تحت اختبارٍ وترقبٍ فيما لو ستستهدفُ الطائراتُ الإسرائيليةُ العراقَ أيضا او ان تنخرطَ الفصائلُ في الحربِ، الا ان الأيامَ مرت بسلامٍ ونجا العراقُ مرةً أخرى من تصعيدِ الشرقِ الأوسطِ الجديد، لكن مع اليومِ الأخيرِ لنهايةِ الحربِ استهدفت طائرات ٌ مسيرة ٌ رادارا في قاعدةٍ عسكريةٍ عراقيةٍ بالتاجي فضلا عن استهدافِ طائرةٍ مسيرةٍ لقاعدةِ الامامِ علي في ، فضلا عن اسقاطِ طائراتٍ مسيرةٍ أخرى في عددٍ من المناطقِ، ولم تتكشفْ حتى الان تفاصيلُ هذه الهجماتِ ومن يقفُ وراءَها.في الأسابيعِ اللاحقةِ بدأت عملياتُ انسحابِ القواتِ الامريكيةِ من العراق، وفق اتفاقٍ سابقٍ يستمرُ حتى ايلول الفين وستة وعشرين 2026، كما وقعت حادثة ُ دائرةِ زراعةِ الدورةِ بسقوطِ ضحايا وجرحى بهجومٍ لاحدِ الفصائلِ على مديريةِ الزراعةِ بسببِ اقالةِ واستبدالِ مديرِ الدائرة، فيما اتهمت الحكومة ُ حينَها كتائبَ حزبِ الله في الحادثةِ، الا ان الكتائبَ وصفت ما حصل بـ"المؤامرةِ والفخِ"، وشهدت محافظة ُ احداثا امنية ً مثيرة ً حيث وقعت معركة ٌ لساعاتٍ طويلةٍ خلال الليلِ في شهرِ اب خلال محاولةِ اعتقالِ القواتِ الأمنيةِ في السليمانيةِ التابعةِ لحزبِ الاتحادِ الوطني الكردستاني، للاهور شيخ جنكي الرئيسِ المشتركِ السابقِ لحزبِ الاتحاد، حيث اتهمت السليمانية شيخ جنكي بالتخطيطِ لاغتيالِ ابنِ عمِه بافل ، وفي سياقِ الضغوطاتِ المتصاعدةِ لحصرِ السلاحِ بيدِ الدولةِ والتضييقِ على الفصائلِ أدرجت الخارجية ُ الامريكية فصائلَ النجباءِ وانصارِ الله الاوفياءِ وكتائبِ الامامِ علي وكتائبِ سيدِ الشهداء على قائمةِ الإرهابِ، بالمقابلِ صوت الكونغرسُ الأمريكي على الغاءِ التفويضِ الممنوحِ الى الرئيسِ الأمريكي عامي الفٍ وتسعِمئةٍ وواحدٍ وتسعين والفين واثنين لشنِ ضرباتٍ عسكريةٍ في العراق، كما تم الإعلانُ عن تحريرِ المختطفة تسوركوف بعد اكثرَ من عامين على اختطافِها في ، كما شهد العامُ في الأشهرِ الأخيرةِ تطوراتٍ امنية ً تتعلقُ بالانتخاباتِ حيث تم اغتيالُ المرشحِ عن السيادةِ صفاء بعبوةٍ لاصقةٍ في عجلتِه وكانت اولَّ عمليةِ اغتيالٍ انتخابيٍ منذ عقدٍ، فيما لم تشهدْ الانتخاباتُ احداثا امنية ً كبيرة ً جدا فيما عدا بعضَ الخروقات.