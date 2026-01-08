الرسوم السابقة اعتبرها مرتفعة حينها.. كيف سيقرأ ترامب الرفع الأخير للرسوم الجمركية في العراق؟

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
من الأخير
من
06:00 AM
الى
06:45 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
النفط الفنزويلية تتفاوض مع إدارة ترامب بشأن بيع النفط
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-552406-639034481684167045.jpg
الرسوم السابقة اعتبرها مرتفعة حينها.. كيف سيقرأ ترامب الرفع الأخير للرسوم الجمركية في العراق؟
خاص السومرية
2026-01-08 | 00:48
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
434 شوهد
السومرية
نيوز-خاص
تنشغل مختلف الأوساط الشعبية والسياسية والاقتصادية، بقرار رفع الرسوم
الجمركية
في منافذ
العراق
كافة وعلى مختلف البضائع المستوردة والذي تم تطبيقه ابتداء من مطلع العام الجديد، ويدور الانشغال والتساؤلات حول البضائع التي ستتأثر بارتفاع الأسعار وبين تجار غاضبين ونقابة تقول ان
الادوية
سترتفع أسعارها.
لكن بعيدا عن ذلك كله، قد يقفز سؤال اخر يتعلق بتأثير هذه الرسوم على "العلاقات الدولية"، وتحديدا
الولايات المتحدة
الامريكية، فحرب الرسوم التي شنها
ترامب
معترضا على البلدان التي تفرض رسوما مرتفعة على السلع الامريكية لاتزال فعالة.
بداية ان الرسوم الحالية ليست رسوما جديدة، بل هي قانون مشرع منذ 2010 لكن
العراق
لم يفعله، وكان يفرض رسوما تقديرية باخذ 3 الى 4 ملايين دينار مقطوعة لكل حاوية بغض النظر عن نوعية السلع داخل هذه الحاوية وقيمتها الحقيقية، اما السلع خارج الحاوية فيتم اخذ رسوم تبلغ 6.5% فقط من بينها الهواتف النقالة والأجهزة الكهربائية، وهناك قوائم لبعض السلع مثل
الادوية
والمواد الغذائية تفرض عليها رسوم اقل بكثير وبقائمة مستقلة.
مع ذلك، كان ترامب قد احتسب العراق ضمن البلدان التي تفرض رسوما عالية على البضائع الأميركية، وحددها حينها بانها تبلغ 78% ومن غير المعروف كيف احتسب هذه النسبة، ووفقا لذلك وضع رسوما على العراق بنسبة النصف أي 39%، ثم ابلغ العراق بانه سيخفضها الى 30%، وفي النهاية حددها بـ35%، أي ان الرسوم على أي بضائع عراقية تذهب الى
أمريكا
ستفرض عليها رسوم تبلغ 35%.
اما اليوم، وبعد اعتماد أسعار جمركية جديدة من العراق، خصوصا للسلع الكمالية مثل الهواتف النقالة والأجهزة الكهربائية، خصوصا وان الرسوم على الهواتف النقالة ارتفعت من 6.5% الى 30%، فهذا يطرح تساؤلات عن كيف سينظر ترامب الى ارتفاع الرسوم من قبل العراق على البضائع، خصوصا وان النسبة الأعظم من استيرادات العراق من أمريكا هي بضائع كمالية وهواتف نقالة وأجهزة كهربائية، والتي كانت حصتها النسبة الأكبر من الرسوم في قائمة الرسوم العراقية الجديدة، حيث بلغت 30%.
هذا يطرح تساؤلات عما اذا سيغير ترامب من نسبة الرسوم على البضائع العراقية الداخلة الى أمريكا، او النظر الى القرار بأنه "تحديًا"، خصوصا وانه سبق ان اعتبر من يرفع الرسوم على السلع الامريكية ردا على رفعه الرسوم على سلع ذلك البلد، فانه بمثابة اعلان حرب تجارية مع ترامب.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
ترامب يدعو الى خطة بديلة تخص الرسوم الجمركية
14:00 | 2025-11-06
ترامب بشأن الرسوم الجمركية: مسألة تتعلق بأمننا القومي
11:53 | 2025-10-21
البرازيل تعلن بدء مباحثات مع أميركا بشأن الرسوم الجمركية
09:29 | 2025-10-26
ترامب بشأن الرسوم: نستخدمها كأداة لوقف الحروب
13:42 | 2025-12-02
العراق
الرسوم الجمركية
الولايات المتحدة
السومرية نيوز
سومرية نيوز
السومرية
الجمركية
الكمالي
الادوية
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
"احتفلوا يوم الخميس".. التربية تصدر توجيهاً للمدارس كافة
محليات
40.87%
08:29 | 2026-01-06
"احتفلوا يوم الخميس".. التربية تصدر توجيهاً للمدارس كافة
08:29 | 2026-01-06
الدولار يعاود الارتفاع مع إغلاق البورصة المحلية
اقتصاد
22.45%
08:29 | 2026-01-07
الدولار يعاود الارتفاع مع إغلاق البورصة المحلية
08:29 | 2026-01-07
اخر تحديثات الأسعار.. الدولار ينخفض تدريجيا بعد القفزة
اقتصاد
19.84%
02:41 | 2026-01-07
اخر تحديثات الأسعار.. الدولار ينخفض تدريجيا بعد القفزة
02:41 | 2026-01-07
حقيقة وجود ازمة بغاز الطبخ في العراق
محليات
16.84%
05:08 | 2026-01-06
حقيقة وجود ازمة بغاز الطبخ في العراق
05:08 | 2026-01-06
المزيد
أحدث الحلقات
مايك السومرية
الممثلة نجلاء فهمي - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٩ | season 1
15:00 | 2026-01-07
مايك السومرية
الممثلة نجلاء فهمي - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٩ | season 1
15:00 | 2026-01-07
من الأخير
الإطار عالق بين السليمانية وأربيل - من الأخير م٢ - حلقة ١١٢ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-07
من الأخير
الإطار عالق بين السليمانية وأربيل - من الأخير م٢ - حلقة ١١٢ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-07
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٧ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-07
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٧ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-07
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 07-01-2026 | 2025
12:30 | 2026-01-07
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 07-01-2026 | 2025
12:30 | 2026-01-07
Live Talk
الاستثمار المالي في ظل التحديات - Live Talk - الحلقة ١٩٨ | 2025
10:30 | 2026-01-07
Live Talk
الاستثمار المالي في ظل التحديات - Live Talk - الحلقة ١٩٨ | 2025
10:30 | 2026-01-07
ناس وناس
بغداد الفضل - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٩٥ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-07
ناس وناس
بغداد الفضل - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٩٥ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-07
52 دقيقة
الكلاب السائبة في العراق - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٣٢ | الموسم 7
15:00 | 2026-01-06
52 دقيقة
الكلاب السائبة في العراق - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٣٢ | الموسم 7
15:00 | 2026-01-06
منتدى سومر
اعرف واطلب 5-1-2026 | 2026
13:00 | 2026-01-05
منتدى سومر
اعرف واطلب 5-1-2026 | 2026
13:00 | 2026-01-05
طل الصباح
سيرة عبد الكريم عبد القادر - شي لفت انتباهي 4-1-2026 | 2026
00:30 | 2026-01-04
طل الصباح
سيرة عبد الكريم عبد القادر - شي لفت انتباهي 4-1-2026 | 2026
00:30 | 2026-01-04
عشرين
الجمهورية.. صراع الصقور والحمائم بين البارتي واليكتي - عشرين م٤ - الحلقة ٤٩ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-03
عشرين
الجمهورية.. صراع الصقور والحمائم بين البارتي واليكتي - عشرين م٤ - الحلقة ٤٩ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-03
الأكثر مشاهدة
مايك السومرية
الممثلة نجلاء فهمي - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٩ | season 1
15:00 | 2026-01-07
مايك السومرية
الممثلة نجلاء فهمي - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٩ | season 1
15:00 | 2026-01-07
من الأخير
الإطار عالق بين السليمانية وأربيل - من الأخير م٢ - حلقة ١١٢ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-07
من الأخير
الإطار عالق بين السليمانية وأربيل - من الأخير م٢ - حلقة ١١٢ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-07
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٧ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-07
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٧ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-07
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 07-01-2026 | 2025
12:30 | 2026-01-07
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 07-01-2026 | 2025
12:30 | 2026-01-07
Live Talk
الاستثمار المالي في ظل التحديات - Live Talk - الحلقة ١٩٨ | 2025
10:30 | 2026-01-07
Live Talk
الاستثمار المالي في ظل التحديات - Live Talk - الحلقة ١٩٨ | 2025
10:30 | 2026-01-07
ناس وناس
بغداد الفضل - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٩٥ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-07
ناس وناس
بغداد الفضل - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٩٥ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-07
52 دقيقة
الكلاب السائبة في العراق - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٣٢ | الموسم 7
15:00 | 2026-01-06
52 دقيقة
الكلاب السائبة في العراق - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٣٢ | الموسم 7
15:00 | 2026-01-06
منتدى سومر
اعرف واطلب 5-1-2026 | 2026
13:00 | 2026-01-05
منتدى سومر
اعرف واطلب 5-1-2026 | 2026
13:00 | 2026-01-05
طل الصباح
سيرة عبد الكريم عبد القادر - شي لفت انتباهي 4-1-2026 | 2026
00:30 | 2026-01-04
طل الصباح
سيرة عبد الكريم عبد القادر - شي لفت انتباهي 4-1-2026 | 2026
00:30 | 2026-01-04
عشرين
الجمهورية.. صراع الصقور والحمائم بين البارتي واليكتي - عشرين م٤ - الحلقة ٤٩ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-03
عشرين
الجمهورية.. صراع الصقور والحمائم بين البارتي واليكتي - عشرين م٤ - الحلقة ٤٩ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-03
اخترنا لك
يوم الحسم والفرص الذهبية للأبراج... لا تفوت قراءة توقعات الأبراج مع جاكلين عقيقي ليوم 6-1-2026!
05:25 | 2026-01-06
الاضطرابات النفسية عند الرجال… حقيقة صامتة
07:05 | 2026-01-05
المجتمع العراقي في 2025.. انقسام من الدكتورة بان الى حريق الهايبر ماركت
12:46 | 2026-01-03
أمن العراق 2025.. النجاة من حرب الـ12 و"اغتيال انتخابي" وتسوركوف "حرة"
11:24 | 2026-01-03
اقتصاد العراق 2025.. غلق منصة الدولار و"لعنة" الرواتب
11:05 | 2026-01-03
سياسة العراق 2025.. حرب التسريبات ومصافحة ترامب واستبدال السلاح بالمقاعد
10:17 | 2026-01-03
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.