الرسوم السابقة اعتبرها مرتفعة حينها.. كيف سيقرأ ترامب الرفع الأخير للرسوم الجمركية في العراق؟

لكن بعيدا عن ذلك كله، قد يقفز سؤال اخر يتعلق بتأثير هذه الرسوم على "العلاقات الدولية"، وتحديدا الامريكية، فحرب الرسوم التي شنها معترضا على البلدان التي تفرض رسوما مرتفعة على السلع الامريكية لاتزال فعالة.بداية ان الرسوم الحالية ليست رسوما جديدة، بل هي قانون مشرع منذ 2010 لكن لم يفعله، وكان يفرض رسوما تقديرية باخذ 3 الى 4 ملايين دينار مقطوعة لكل حاوية بغض النظر عن نوعية السلع داخل هذه الحاوية وقيمتها الحقيقية، اما السلع خارج الحاوية فيتم اخذ رسوم تبلغ 6.5% فقط من بينها الهواتف النقالة والأجهزة الكهربائية، وهناك قوائم لبعض السلع مثل والمواد الغذائية تفرض عليها رسوم اقل بكثير وبقائمة مستقلة.مع ذلك، كان ترامب قد احتسب العراق ضمن البلدان التي تفرض رسوما عالية على البضائع الأميركية، وحددها حينها بانها تبلغ 78% ومن غير المعروف كيف احتسب هذه النسبة، ووفقا لذلك وضع رسوما على العراق بنسبة النصف أي 39%، ثم ابلغ العراق بانه سيخفضها الى 30%، وفي النهاية حددها بـ35%، أي ان الرسوم على أي بضائع عراقية تذهب الى ستفرض عليها رسوم تبلغ 35%.اما اليوم، وبعد اعتماد أسعار جمركية جديدة من العراق، خصوصا للسلع الكمالية مثل الهواتف النقالة والأجهزة الكهربائية، خصوصا وان الرسوم على الهواتف النقالة ارتفعت من 6.5% الى 30%، فهذا يطرح تساؤلات عن كيف سينظر ترامب الى ارتفاع الرسوم من قبل العراق على البضائع، خصوصا وان النسبة الأعظم من استيرادات العراق من أمريكا هي بضائع كمالية وهواتف نقالة وأجهزة كهربائية، والتي كانت حصتها النسبة الأكبر من الرسوم في قائمة الرسوم العراقية الجديدة، حيث بلغت 30%.هذا يطرح تساؤلات عما اذا سيغير ترامب من نسبة الرسوم على البضائع العراقية الداخلة الى أمريكا، او النظر الى القرار بأنه "تحديًا"، خصوصا وانه سبق ان اعتبر من يرفع الرسوم على السلع الامريكية ردا على رفعه الرسوم على سلع ذلك البلد، فانه بمثابة اعلان حرب تجارية مع ترامب.