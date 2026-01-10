"عزل الفصائل" عن الحكومة.. هل يمكن ابعاد قوى تمتلك نصف مقاعد الاطار ولمن ستذهب الوزارات الخمس؟

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
Biotic
من
10:15 AM
الى
10:50 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
ترامب يحسم جدل منح مادورو عفوا رئاسيا
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-552662-639036298440558642.jpg
"عزل الفصائل" عن الحكومة.. هل يمكن ابعاد قوى تمتلك نصف مقاعد الاطار ولمن ستذهب الوزارات الخمس؟
خاص السومرية
2026-01-10 | 03:16
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
969 شوهد
السومرية نيوز
في الأيام الأولى وقبل اجراء الانتخابات العراقية الأخيرة ومن ثم تحقيق فوز استثنائي للقوى السياسية المرتبطة بالفصائل بتحقيق اكثر من 90 مقعدا في البرلمان الحالي، أثيرت معلومات وتقارير عن رسائل أمريكية وضعت خطا احمر على مشاركة قوى الفصائل بالحكومة القادمة، وهو مطلب بدا وكأنه مستبعدا وغير جدي، وكررت الكثير من القوى السياسية نفيها الصريح لمثل هذه الرسائل والمطالب، لكن الجانب الأميركي يبدو أنه لم يعد يعتمد على إيصال الرسائل
السري
وترك التقارير والتسريبات هي من تتحدث عن وجهة النظر الأميركية، بل انتقلت الى الحديث صراحة عن "معايير
القبول
الأميركي" للحكومة التي يجب ان تكون.
في لقاء مع وزير العدل قال القائم باعمال السفارة الامريكية في
بغداد
جوشوا
هاريس
ان "
الولايات المتحدة
ستواصل الحديث بوضوح عن ضرورة الحاجة الملحة لتفكيك الميليشيات المدعومة من
ايران
والتي تقوض سيادة
العراق
وتهدد الأمريكيين والعراقيين وتنهب الموارد العراقية"، وبعد ذلك بيومين التقى هاريس بزعيم تيار الحكمة
السيد عمار الحكيم
، أكد هاريس مجدداً على أن إشراك الفصائل في
الحكومة العراقية
، بأي صفة كانت، يتعارض مع شراكة أمريكية-عراقية متينة، وستواصل الولايات المتحدة التأكيد بوضوح على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لتفكيك الفصائل الخاضعة لاجندة خارجية وتهدد سيادة العراق واستقراره واقتصاده"، بحسب تعبير هاريس.
اللهجة الامريكية تجاه الفصائل ومشاركتها بالحكومة باتت اكثر وضوحا ولم تعد كرسائل جانبية تعطى بالسر، ولكن في برلمان تشكل فيه قوى الفصائل اقل من ثلثه بقليل، يصبح الحديث عن "معايير أمريكية" ترفض مشاركتهم في الحكومة، بمثابة تعدٍ غير مبرر وتدخل صريح، لكن في كلا الحالتين، سواء الاخذ بهذه المعايير او رفضها، ستكون له تبعات مختلفة، خصوصا وان الجانب الأميركي يعبر عن رفضه لمشاركة الفصائل بالحكومة "بأي صفة كانت"، وهذا يعني اقصاء كامل للفصائل من جميع مفاصل الدولة ربما، خصوصا وانه لم يتحدث عن الحكومة القادمة، بل عن الحكومة العراقية بالمجمل، هذا يعني ان في المرحلة المقبلة على الأقل لن يكون للفصائل اشتراك بالوزارات او المستشارين او أي منصب حكومي، ومن غير المعروف ما اذا كان يتطور ذلك الى اقصاء الشخصيات الموجودة في مناصبها الحالية أيضا من مدراء ووكلاء ورؤساء هيئات، كما ان هذه الرؤية تجعل من الصعب معرفة كيف تنظر الولايات المتحدة الى
هيئة الحشد الشعبي
، وما اذا كانت لا تعتبرها مؤسسة حكومية فجميع المناصب فيها تشغلها شخصيات من الفصائل.
بكل الأحوال، أصبحت نقاشات الحكومة المقبلة مثقلة بتعقيدات جديدة، فمن بين 12 شخصية تجلس على طاولة الاطار، هناك 4 شخصيات على الأقل من المفترض انها "لا ناقة لها ولا جمل" في مناقشات الحكومة الجديدة، فيما لو قرر الاطار التنسيقي بالفعل الاخذ بنظر الاعتبار الرسائل الامريكية، فالتلميحات الامريكية واضحة، وتتلخص بان اشراك الفصائل بالحكومة المقبلة يعني "لا وجود لعلاقة متينة بين بغداد وواشنطن"، وهذه الجملة تقرأها بغداد بطرق مختلفة، ابرزها عدم إمكانية الوصول الى عائدات النفط والدولار بسهولة.
من بين حوالي 187 مقعدا تابعا للاطار التنسيقي، هناك 85 مقعدا للفصائل، ما يعني اقل من النصف بقليل، وفي حال اختار الاطار فعلا "عزل الفصائل من الحكومة"، هذا يعني تشكل جبهتين ربما وانشقاق الاطار بفعل العزل هذا، الى اطار حاكم، واطار يراقب فقط، وهو ما لا ترضى به قوى الفصائل التي تمتلك هذا العدد من المقاعد وتنظر الى ان لها استحقاقا انتخابيا يوازي عدد مقاعدها، ومن غير المعروف كيف سيتم حل هذه المعضلة التي باتت تثقل خيارات الاطار بطبيعة ونوعية
رئيس الوزراء
القادم وكذلك توزيع الوزارات، فهناك 12 وزارة من حصة القوى الشيعية، من المفترض ان 5 منها على الأقل من حصة الفصائل نسبة الى عدد المقاعد التي حصلوا عليها، ومن غير المعروف ما اذا كانت ستختار طريقة "الوزير بالإنابة" أي اختيار وزير مستقل لكنه مملوك للفصيل صاحب حصة الوزارة بطريقة او باخرى، ام ان هذه الطريقة لا يمكن ان يتم خداع
واشنطن
فيها مجددا، ام ان هذه الوزارات ستعطى الى القوى السياسية الشيعية الأخرى الشريكة التي لا تمتلك فصائل لتديرها بدلا من الفصائل، وبهذه الحالة ستنظر الفصائل على انها خسرت استحقاقها الانتخابي.
في النهاية، من المؤكد ان النقاش على رئيس الوزراء القادم اصبح اكثر تعقيدا، وسيكون الرئيس المقبل بحاجة الى "مهارات" من نوع اخر، حول كيفية التلاعب مع واشنطن بطريقة لا تثير حفيظة واعتراض الفصائل التي ربما ستضطر للتخلي عن حصصها من الوزارات، وسط تساؤلات عن الثمن المقابل الذي قد تقوم الحكومة والقوى السياسية الأخرى بتعويض الفصائل من خلاله.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
مجلة أمريكية: الاتصالات منحت عقدا قد يمكن الفصائل من التجسس على بيانات العراقيين
05:13 | 2025-10-29
ماسك يتحدث عن "نجاح جزئي" لوزارة كفاءة الحكومة
17:36 | 2025-12-10
لجنة الامن القومي الإيرانية ترجح "هجمات إسرائيلية" محتملة على الفصائل في العراق
04:09 | 2025-11-06
زيد الحماد: العزم سيحصد خمسة مقاعد بالأنبار وردنا على الخصوم بصناديق الاقتراع
10:46 | 2025-11-07
الفصائل
العراق
الوزارات
الحكومة
السيد عمار الحكيم
هيئة الحشد الشعبي
الحكومة العراقية
الولايات المتحدة
السومرية نيوز
رئيس الوزراء
الحشد الشعبي
عمار الحكيم
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
تحذير من السفر غداً.. الطقس فقد الاستقرار والانجماد والامطار والاتربة قادمة
محليات
32.15%
09:54 | 2026-01-08
تحذير من السفر غداً.. الطقس فقد الاستقرار والانجماد والامطار والاتربة قادمة
09:54 | 2026-01-08
استعدوا من اليوم.. العراق يستقبل موجة جديدة تستمر حتى الثلاثاء
محليات
28.42%
00:50 | 2026-01-09
استعدوا من اليوم.. العراق يستقبل موجة جديدة تستمر حتى الثلاثاء
00:50 | 2026-01-09
مع بداية الأسبوع.. انخفاض جديد في أسعار الدولار بالأسواق العراقية
اقتصاد
22.56%
02:37 | 2026-01-10
مع بداية الأسبوع.. انخفاض جديد في أسعار الدولار بالأسواق العراقية
02:37 | 2026-01-10
شهداء وفوضى في طهران.. التلفزيون الإيراني يكشف تفاصيل ما جرى ليلة أمس
دوليات
16.88%
06:23 | 2026-01-09
شهداء وفوضى في طهران.. التلفزيون الإيراني يكشف تفاصيل ما جرى ليلة أمس
06:23 | 2026-01-09
المزيد
أحدث الحلقات
Biotic
اسباب تكرار ألم الرقبة والظهر- م٤ Biotic - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-09
Biotic
اسباب تكرار ألم الرقبة والظهر- م٤ Biotic - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-09
حصاد السومرية
خيارات صعبة.. 40 مرشحا واطار منقسم - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٠ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-09
حصاد السومرية
خيارات صعبة.. 40 مرشحا واطار منقسم - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٠ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-09
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 9-1-2026 | 2025
13:00 | 2026-01-09
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 9-1-2026 | 2025
13:00 | 2026-01-09
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٩ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-09
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٩ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-09
الهوا الك
أوضاع اقتصادية صعبة والسلة الغذائية شبه مفقودة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٠ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-09
الهوا الك
أوضاع اقتصادية صعبة والسلة الغذائية شبه مفقودة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٠ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-09
عشرين
رئاسة الوزراء بين نفوذٍ قديم وسلطةٍ قائمة - عشرين م٤ - الحلقة ٥٠ | الموسم 4
15:10 | 2026-01-08
عشرين
رئاسة الوزراء بين نفوذٍ قديم وسلطةٍ قائمة - عشرين م٤ - الحلقة ٥٠ | الموسم 4
15:10 | 2026-01-08
هنادي وليان
من صحة المعدة إلى صحة البشرة! - هنادي وليان - الحلقة ١٨ | 2025
14:30 | 2026-01-08
هنادي وليان
من صحة المعدة إلى صحة البشرة! - هنادي وليان - الحلقة ١٨ | 2025
14:30 | 2026-01-08
Celebrity
الفنان احمد الاسطى - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٨ | الموسم 4
14:00 | 2026-01-08
Celebrity
الفنان احمد الاسطى - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٨ | الموسم 4
14:00 | 2026-01-08
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٠الى ١٦ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-01-08
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٠الى ١٦ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-01-08
Live Talk
لغة الاشارة كجسر انساني - Live Talk - الحلقة ١٩٩ | 2025
10:30 | 2026-01-08
Live Talk
لغة الاشارة كجسر انساني - Live Talk - الحلقة ١٩٩ | 2025
10:30 | 2026-01-08
الأكثر مشاهدة
Biotic
اسباب تكرار ألم الرقبة والظهر- م٤ Biotic - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-09
Biotic
اسباب تكرار ألم الرقبة والظهر- م٤ Biotic - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-09
حصاد السومرية
خيارات صعبة.. 40 مرشحا واطار منقسم - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٠ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-09
حصاد السومرية
خيارات صعبة.. 40 مرشحا واطار منقسم - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٠ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-09
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 9-1-2026 | 2025
13:00 | 2026-01-09
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 9-1-2026 | 2025
13:00 | 2026-01-09
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٩ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-09
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٩ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-09
الهوا الك
أوضاع اقتصادية صعبة والسلة الغذائية شبه مفقودة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٠ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-09
الهوا الك
أوضاع اقتصادية صعبة والسلة الغذائية شبه مفقودة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٠ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-09
عشرين
رئاسة الوزراء بين نفوذٍ قديم وسلطةٍ قائمة - عشرين م٤ - الحلقة ٥٠ | الموسم 4
15:10 | 2026-01-08
عشرين
رئاسة الوزراء بين نفوذٍ قديم وسلطةٍ قائمة - عشرين م٤ - الحلقة ٥٠ | الموسم 4
15:10 | 2026-01-08
هنادي وليان
من صحة المعدة إلى صحة البشرة! - هنادي وليان - الحلقة ١٨ | 2025
14:30 | 2026-01-08
هنادي وليان
من صحة المعدة إلى صحة البشرة! - هنادي وليان - الحلقة ١٨ | 2025
14:30 | 2026-01-08
Celebrity
الفنان احمد الاسطى - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٨ | الموسم 4
14:00 | 2026-01-08
Celebrity
الفنان احمد الاسطى - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٨ | الموسم 4
14:00 | 2026-01-08
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٠الى ١٦ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-01-08
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٠الى ١٦ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-01-08
Live Talk
لغة الاشارة كجسر انساني - Live Talk - الحلقة ١٩٩ | 2025
10:30 | 2026-01-08
Live Talk
لغة الاشارة كجسر انساني - Live Talk - الحلقة ١٩٩ | 2025
10:30 | 2026-01-08
اخترنا لك
اليوم ليس كأي يوم… يفتح أبوابًا ويغلق أخرى! إليكم توقعات الأبراج ليوم 10/1/2026
07:53 | 2026-01-10
الرسوم السابقة اعتبرها مرتفعة حينها.. كيف سيقرأ ترامب الرفع الأخير للرسوم الجمركية في العراق؟
00:48 | 2026-01-08
يوم الحسم والفرص الذهبية للأبراج... لا تفوت قراءة توقعات الأبراج مع جاكلين عقيقي ليوم 6-1-2026!
05:25 | 2026-01-06
الاضطرابات النفسية عند الرجال… حقيقة صامتة
07:05 | 2026-01-05
المجتمع العراقي في 2025.. انقسام من الدكتورة بان الى حريق الهايبر ماركت
12:46 | 2026-01-03
أمن العراق 2025.. النجاة من حرب الـ12 و"اغتيال انتخابي" وتسوركوف "حرة"
11:24 | 2026-01-03
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.