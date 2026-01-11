تنازل السوداني للمالكي.. 3 سيناريوهات محتملة وراء القرار المفاجئ

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
يوروماكس euromaxx
من
09:00 AM
الى
09:30 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
هاكرز يسرقون بيانات 17 مليون حساب على "إنستغرام"
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-552741-639037177462083847.webp
تنازل السوداني للمالكي.. 3 سيناريوهات محتملة وراء القرار المفاجئ
خاص السومرية
2026-01-11 | 03:40
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
2,902 شوهد
السومرية نيوز
لم تكن هناك اية مقدمات للإعلان السياسي الصاخب الذي صدح خلال الساعات القليلة الماضية، فبعد الجمود السياسي الواضح الذي سيطر على الاطار التنسيقي متوقفا على قطبين اثنين هما كل من زعيم ائتلاف دولة القانون
نوري المالكي
، وزعيم ائتلاف الاعمار والتنمية
محمد شياع السوداني
، جاء قرار
السوداني
بالانسحاب لصالح
المالكي
كمفاجأة غير متوقعة، ولا تزال بحاجة الى تفسيرات.
بينما كان اجتماع الاطار التنسيقي المؤجل منذ الأربعاء الماضي والذي وصف بانه "اجتماع حاسم" لايزال منعقدًا، تسرب الى الأجواء السياسية عبر مصادر اولًا، انسحاب
السوداني
لصالح
المالكي
كمرشح وحيد للاطار التنسيقي لرئاسة الوزراء، ليؤكد عدد من أعضاء ائتلاف دولة القانون هذه المعلومة لاحقا باطلاق التبريكات لزعيمهم، وجاء هذا التطور بعد اجتماعات خاصة بين المالكي والسوداني بمقترح من الاطار التنسيقي ذاته، فقادة الاطار وجدوا انفسهم عالقين بالحرج بين قطبين رئيسيين على طاولة الاطار، فلا هم يستطيعون اختيار شخص واحد منهما علنًا واستبعاد الاخر خشية من الحرج، ولا ابدا كل من السوداني او المالكي تراجعه عن موقفه، لذلك اختار الاطار رمي الكرة في ملعب القطبين المتنافسين وهو بمثابة الغاء ذاتي للجنة الاطار التنسيقي التي تشكلت سابقا وكانت مسؤوليتها مقابلة المرشحين والتي استقرت على 9 مرشحين لاحقا.
وفجأة وقبل انتهاء اجتماع الاطار تسرب الى الاعلام الإعلان عن تنازل السوداني للمالكي، وهو تنازل مفاجئ لايشبه ما كان ائتلاف الاعمار والتنمية يعلنه ويؤكد عليه دائما بالتمسك النهائي بالسوداني كمرشح لولاية ثانية، لذلك، كل شيء مفاجئ لا بد له من تفسير، خصوصا وان هذا التنازل وترشيح المالكي يأتي في الوقت الذي تصاعدت فيه حدة اللهجة الامريكية عن ما هو مطلوب من الحكومة القادمة في
العراق
.
"ثقة الفصائل".. الاطمئنان مقابل السلاح
ينظر الى المالكي عموما بانه مقرب من الفصائل والراعي الرسمي لجمع القوى الشيعية والاطار التنسيقي تحديدا، لذلك فان النظرة الأولى ترى ان ترشيح المالكي يتعارض تماما مع متطلبات "حصر السلاح بيد الدولة او تفكيك الفصائل"، لكن في الحقيقة، وفي هذه المرحلة الحرجة ليس امام الفصائل والمعادلة السياسية الشيعية عموما سوى خيارين، الأول هو التصادم المباشر مع
الولايات المتحدة
وعدم الاخذ باراء او متطلبات
واشنطن
، وهذه مغامرة كبيرة سيكون الاقتصاد اول ضحاياها قبل الحديث عن التبعات الأمنية الأخرى، اما الخيار الاخر فهو الخضوع للمتطلبات الامريكية المتعلق بحصر السلاح وتفكيك الفصائل، وهذا الخيار ربما تقبل به الفصائل على مضض لإنقاذ المعادلة السياسية، لكنها تحتاج حينها الى رئيس حكومة "تثق به"، فتخلي قوى الفصائل عن السلاح والانكفاء خطوة الى الوراء وعدم المشاركة حتى في الحكومة والوزارات، قد يعطي فرصة قوية لرئيس الحكومة القادم لاستضعافها، لذلك ستحتاج الى رئيس حكومة تثق به، وهذا اول الخيارات لدى الاطار التنسيقي الذي قد يدفعه لاختيار المالكي رئيسا للوزراء، فهو الوحيد ربما القادر على حصر السلاح "بالتفاهم" وليس بالتصادم، بسبب ثقة الفصائل به.
الازمة الاقتصادية
معروف ان واحدة من اكثر القضايا الملحة والمقلقة التي ستواجه الحكومة المقبلة، هي الازمة المالية وتراجع أسعار النفط، لذلك ينظر للحكومة القادمة على انها "حكومة أزمات" لا حكومة رفاهية، أي ان الانفاق يجب ان يتقلص وتفرض الرسوم والضرائب وتتوقف الكثير من عمليات الانفاق او ربما تقليص الدعم على الكثير من القضايا التي على مساس مباشر مع حياة المواطنين.
لذلك، ولأن السوداني عرف بالفترة الأخيرة بانه يتوجه نحو فرض رسوم وضرائب، فهذا يعني ان الرفض تجاه ما سيقوم به سيكون مضاعفا، في حال ذهب نحو المزيد من القرارات القاسية اقتصاديا، ومن هنا يعرف الاطار التنسيقي ان انقاذ الحكومة المقبلة، يعني عدم الإبقاء على السوداني الذي سيضطر لفرض المزيد من القرارات الاقتصادية القاسية، لكن نفس القرارات ممكن ان تأتي من المالكي الذي عُرف عنه "السخاء" في الانفاق خلال حكومته نتيجة لارتفاع أسعار النفط، لذلك فان أي ضرائب او رسوم يتخذها، لن يستقبلها الشارع كقرارات "مقصودة" ملتصقة بشخصية رئيس الحكومة مثل السوداني، بل قرارات طارئة وضرورية ويجب اتخاذها.
مناورة سياسية
ينظر لتنازل السوداني لصالح المالكي من جانب اخر، على انه مناورة سياسية، فالسوداني على مايبدو أراد ان يخلي مسؤوليته من أي انسداد سياسي محتمل، لكنه يصر على ان
رئاسة الوزراء
لا يجب ان تذهب لمرشح تسوية، وهي القناعة التي باتت تدور في فلك الاطار التنسيقي أيضا الذي يرى ان المرحلة تتطلب رئيس وزراء "مجرّب" وليس شخصية جديدة تحاول تجربة حظها، لذلك وبينما يصر السوداني على منح رئاسة الوزراء لمرشح يمتلك كتلة سياسية وليس الذهاب لمرشح تسوية، وللتخلص من الانسداد، قرر التنازل للمالكي، لكنه بالمقابل وضع الاطار التنسيقي امام موقف المرجعية القديم ضد المالكي، وكذلك التيار الصدري، بالإضافة الى الرأي الدولي وبعض الشركاء ولاسيما بعض القوى السنية التي لديها موقف سلبي تجاه المالكي، بالإضافة الى بعض الفئات في
الشارع العراقي
.
وعلى ما يبدو ان هذه المناورة تهدف أولا لتثبيت مبدأ ان "رئاسة الوزراء لمن لديه كتلة سياسية" وغلق الباب امام مرشحي التسوية، وبعد ذلك، اذا لم ينجح المالكي بعبور هذه العقبات، سيضطر الاطار حينها العودة للسوداني على اعتبار انه أدى ما عليه وتنازل، لكن الظروف لم تسمح للمالكي بالوصول.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
مصدر: السوداني يتنازل للمالكي بشأن الترشيح لمنصب رئيس الوزراء
13:00 | 2026-01-10
الشيخ نعيم قاسم: لن نقبل بنزع السلاح والمشاركة بلجنة المكيانيزم تنازل مجاني
08:57 | 2025-12-05
هل تنازل العراق عن ديونه لتركيا مقابل فتح المياه؟
12:39 | 2025-11-02
السوداني: إنهاء مهمة التحالف الدولي ويونامي يعكس متانة السيادة العراقية واستقلال القرار السياسي
03:06 | 2025-12-20
سياسة
خاص السومرية
السوداني
المالكي
محمد شياع السوداني
ارتفاع أسعار النفط
الولايات المتحدة
الشارع العراقي
السومرية نيوز
رئاسة الوزراء
شياع السوداني
نوري المالكي
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
توضيح جديد من وزارة النفط بشأن أزمة "غاز الطبخ"
محليات
35.24%
07:10 | 2026-01-10
توضيح جديد من وزارة النفط بشأن أزمة "غاز الطبخ"
07:10 | 2026-01-10
مصدر: السوداني يتنازل للمالكي بشأن الترشيح لمنصب رئيس الوزراء
سياسة
24.14%
13:00 | 2026-01-10
مصدر: السوداني يتنازل للمالكي بشأن الترشيح لمنصب رئيس الوزراء
13:00 | 2026-01-10
مع بداية الأسبوع.. انخفاض جديد في أسعار الدولار بالأسواق العراقية
اقتصاد
21.04%
02:37 | 2026-01-10
مع بداية الأسبوع.. انخفاض جديد في أسعار الدولار بالأسواق العراقية
02:37 | 2026-01-10
تقلبات الطقس تكشر عن انيابها.. أمطار وثلوج وعواصف غبارية
محليات
19.58%
00:38 | 2026-01-10
تقلبات الطقس تكشر عن انيابها.. أمطار وثلوج وعواصف غبارية
00:38 | 2026-01-10
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
سوق النهضة بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٩٧ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-11
ناس وناس
سوق النهضة بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٩٧ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-11
عشرين
رئاسة الوزراء.. كل الطرق تؤدي الى التسوية! - عشرين م٤ - الحلقة ٥١ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-10
عشرين
رئاسة الوزراء.. كل الطرق تؤدي الى التسوية! - عشرين م٤ - الحلقة ٥١ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-10
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-10
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-10
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 10-01-2026 | 2025
12:30 | 2026-01-10
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 10-01-2026 | 2025
12:30 | 2026-01-10
Biotic
اسباب تكرار ألم الرقبة والظهر- م٤ Biotic - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-09
Biotic
اسباب تكرار ألم الرقبة والظهر- م٤ Biotic - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-09
حصاد السومرية
خيارات صعبة.. 40 مرشحا واطار منقسم - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٠ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-09
حصاد السومرية
خيارات صعبة.. 40 مرشحا واطار منقسم - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٠ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-09
الهوا الك
أوضاع اقتصادية صعبة والسلة الغذائية شبه مفقودة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٠ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-09
الهوا الك
أوضاع اقتصادية صعبة والسلة الغذائية شبه مفقودة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٠ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-09
هنادي وليان
من صحة المعدة إلى صحة البشرة! - هنادي وليان - الحلقة ١٨ | 2025
14:30 | 2026-01-08
هنادي وليان
من صحة المعدة إلى صحة البشرة! - هنادي وليان - الحلقة ١٨ | 2025
14:30 | 2026-01-08
Celebrity
الفنان احمد الاسطى - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٨ | الموسم 4
14:00 | 2026-01-08
Celebrity
الفنان احمد الاسطى - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٨ | الموسم 4
14:00 | 2026-01-08
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٠الى ١٦ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-01-08
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٠الى ١٦ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-01-08
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
سوق النهضة بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٩٧ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-11
ناس وناس
سوق النهضة بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٩٧ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-11
عشرين
رئاسة الوزراء.. كل الطرق تؤدي الى التسوية! - عشرين م٤ - الحلقة ٥١ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-10
عشرين
رئاسة الوزراء.. كل الطرق تؤدي الى التسوية! - عشرين م٤ - الحلقة ٥١ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-10
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-10
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-10
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 10-01-2026 | 2025
12:30 | 2026-01-10
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 10-01-2026 | 2025
12:30 | 2026-01-10
Biotic
اسباب تكرار ألم الرقبة والظهر- م٤ Biotic - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-09
Biotic
اسباب تكرار ألم الرقبة والظهر- م٤ Biotic - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-09
حصاد السومرية
خيارات صعبة.. 40 مرشحا واطار منقسم - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٠ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-09
حصاد السومرية
خيارات صعبة.. 40 مرشحا واطار منقسم - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٠ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-09
الهوا الك
أوضاع اقتصادية صعبة والسلة الغذائية شبه مفقودة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٠ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-09
الهوا الك
أوضاع اقتصادية صعبة والسلة الغذائية شبه مفقودة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٠ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-09
لقطات
ضغط السياسيين على الفنانات قبل وبعد 2003 | مايك السومرية
17:00 | 2026-01-08
لقطات
ضغط السياسيين على الفنانات قبل وبعد 2003 | مايك السومرية
17:00 | 2026-01-08
هنادي وليان
من صحة المعدة إلى صحة البشرة! - هنادي وليان - الحلقة ١٨ | 2025
14:30 | 2026-01-08
هنادي وليان
من صحة المعدة إلى صحة البشرة! - هنادي وليان - الحلقة ١٨ | 2025
14:30 | 2026-01-08
Celebrity
الفنان احمد الاسطى - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٨ | الموسم 4
14:00 | 2026-01-08
Celebrity
الفنان احمد الاسطى - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٨ | الموسم 4
14:00 | 2026-01-08
اخترنا لك
العنكوشي لـ السومرية: البرلمان يدعم أتمتة الدولة وتعظيم الإيرادات بعيداً عن الضرائب
10:12 | 2026-01-10
اليوم ليس كأي يوم… يفتح أبوابًا ويغلق أخرى! إليكم توقعات الأبراج ليوم 10/1/2026
07:53 | 2026-01-10
"عزل الفصائل" عن الحكومة.. هل يمكن ابعاد قوى تمتلك نصف مقاعد الاطار ولمن ستذهب الوزارات الخمس؟
03:16 | 2026-01-10
الرسوم السابقة اعتبرها مرتفعة حينها.. كيف سيقرأ ترامب الرفع الأخير للرسوم الجمركية في العراق؟
00:48 | 2026-01-08
يوم الحسم والفرص الذهبية للأبراج... لا تفوت قراءة توقعات الأبراج مع جاكلين عقيقي ليوم 6-1-2026!
05:25 | 2026-01-06
الاضطرابات النفسية عند الرجال… حقيقة صامتة
07:05 | 2026-01-05
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.