تراجع الاقبال على شراء الذهب في البصرة

تجاوز المثقال الواحد للذهب المليون دينار متأثرًا بسعر صرف الدولار ما أدّى إلى تراجع الاقبال على شراء الذهب في .

تراجعت نسبُ الاقبال على شراءِ الذهبِ في الى مستوياتٍ متدنيةٍ بسببِ إرتفاع الاسعار التي تأثرت بشكلٍ مباشرٍ بإرتفاع سعرِ صرفِ الدولار. وقال عددٌ من صاغة الذهب للسومرية إنّ سعر المثقال الواحد تجاو المليون دينار الامرُ الذي إنعكس على القدرةِ الشرائيةِ للفرد. التفاصيل في تقرير مروة صفاء.