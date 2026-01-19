عددهم 6 اضعاف المختبئين في العراق الان.. ماذا جرى لسجناء داعش بعد زحف قوات الشرع لمناطق قسد؟

واحدة من ابرز المخاوف المتصاعدة هو الوضع الجديد الذي سيتعامل معه في الحدود المجاورة للمناطق الكردية في العراق، فبعد اكثر من 10 سنوات من واقع الحالي الذي اعتاد العراق للتعامل معه والذي يتمثل بالتعامل مع "جارين"، فما قبل سقوط الأسد كان العراق يتعامل من ولغاية الحدود مع مع الجار " " تحت قيادة دمشق والأسد، ومن نهر الى الأعلى مع قوات قسد الحليفة للقوات الامريكية، وبعد سقوط الأسد تبدل الامر في الحدود من الفرات جنوبا وبقي كما هو عليه فيما يتعلق بالحدود مع قسد.بدأ العراق يحشد عدد من القوات لتعزيز الحدود مع سوريا كما صدرت دعوة واضحة من زعيم لضرورة تعزيز امن الحدود، وسط مخاوف من إمكانية هرب عدد من مقاتلي قسد وحزب الى ، وهو ما قد يقود في النهاية الى مخاوف أخرى تتعلق بامتلاك سوريا الجديدة وقواتها ذرائع تشابه الذرائع التركية بالدخول او تنفيذ عمليات عسكرية في شمال العراق لملاحقة مقاتلي الكردستاني.المخاوف الأخرى التي تصاعدت هو مشاهد فتح عدد من السجون، بعد ان بدأت قوات الشرع بالسيطرة على عدد من المناطق التي كانت تحت سيطرة قوات قسد الكردية منذ اكثر من 10 سنوات، لكن ليس كل السجون تحت سيطرة قوات قسد تضم عناصر داعش، فهناك حوالي 50 الف معتقل من أهالي المناطق التي تسيطر عليها قسد في السجون التي تديرها.اما عدد عناصر داعش السجناء في سجون قسد فيقدر عددهم بـ12 الف عنصر، معظمهم في سجون تقع في منطقة الشدادي والباغوز، وهي مناطق لم تدخل اليها قوات حكومة دمشق أساسا، واكتفى الامر بالدخول الى جانبي نهر الفرات بالتوغل لمسافة قريبة بعد نهر الفرات ولم يتم الزحف الى مناطق ولاتزال سجون داعش ومخيم تحت سيطرة قوات قسد.وعموما يبقى عدد سجناء داعش ومصيرهم يثير المخاوف خصوصا وان عددهم 12 الف سجين وهو رقم يعادل 4 اضعاف عدد العناصر النشطين حاليا من داعش في العراق وسوريا والبالغ بين 3 الى 4 الاف عنصر، ويعادل حوالي 6 اضعاف عدد عناصر داعش النشطين في العراق والبالغ عددهم حوالي الف عنصر بحسب تقديرات استخبارية.