عددهم 6 اضعاف المختبئين في العراق الان.. ماذا جرى لسجناء داعش بعد زحف قوات الشرع لمناطق قسد؟

خاص السومرية

2026-01-19 | 01:19
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
عددهم 6 اضعاف المختبئين في العراق الان.. ماذا جرى لسجناء داعش بعد زحف قوات الشرع لمناطق قسد؟
654 شوهد

السومرية نيوز

منذ تراجع قوات قسد في شمال شرق سوريا والتي كانت مجاورة لحدود العراق من نهر الفرات باتجاه الشمال وصولا الى الموصل والحدود مع تركيا، وظهور مشاهد لفتح بعض السجون على يد مقاتلي الحكومة الجديدة في دمشق، تتصاعد التساؤلات والمخاوف العراقية من الواقع الجديد.


واحدة من ابرز المخاوف المتصاعدة هو الوضع الجديد الذي سيتعامل معه العراق في الحدود المجاورة للمناطق الكردية في العراق، فبعد اكثر من 10 سنوات من واقع الحالي الذي اعتاد العراق للتعامل معه والذي يتمثل بالتعامل مع "جارين"، فما قبل سقوط الأسد كان العراق يتعامل من نهر الفرات ولغاية الحدود مع الأردن مع الجار "سوريا" تحت قيادة دمشق والأسد، ومن نهر الفرات الى الأعلى مع قوات قسد الحليفة للقوات الامريكية، وبعد سقوط الأسد تبدل الامر في الحدود من الفرات جنوبا وبقي كما هو عليه فيما يتعلق بالحدود مع قسد.

بدأ العراق يحشد عدد من القوات لتعزيز الحدود مع سوريا كما صدرت دعوة واضحة من زعيم التيار الوطني الشيعي السيد مقتدى الصدر لضرورة تعزيز امن الحدود، وسط مخاوف من إمكانية هرب عدد من مقاتلي قسد وحزب العمال الكردستاني الى كردستان العراق، وهو ما قد يقود في النهاية الى مخاوف أخرى تتعلق بامتلاك سوريا الجديدة وقواتها ذرائع تشابه الذرائع التركية بالدخول او تنفيذ عمليات عسكرية في شمال العراق لملاحقة مقاتلي حزب العمال الكردستاني.

المخاوف الأخرى التي تصاعدت هو مشاهد فتح عدد من السجون، بعد ان بدأت قوات الشرع بالسيطرة على عدد من المناطق التي كانت تحت سيطرة قوات قسد الكردية منذ اكثر من 10 سنوات، لكن ليس كل السجون تحت سيطرة قوات قسد تضم عناصر داعش، فهناك حوالي 50 الف معتقل من أهالي المناطق التي تسيطر عليها قسد في السجون التي تديرها.

اما عدد عناصر داعش السجناء في سجون قسد فيقدر عددهم بـ12 الف عنصر، معظمهم في سجون تقع في منطقة الشدادي والباغوز، وهي مناطق لم تدخل اليها قوات حكومة دمشق أساسا، واكتفى الامر بالدخول الى جانبي نهر الفرات بالتوغل لمسافة قريبة بعد نهر الفرات ولم يتم الزحف الى مناطق الشمال الشرقي ولاتزال سجون داعش ومخيم الهول تحت سيطرة قوات قسد.

وعموما يبقى عدد سجناء داعش ومصيرهم يثير المخاوف خصوصا وان عددهم 12 الف سجين وهو رقم يعادل 4 اضعاف عدد العناصر النشطين حاليا من داعش في العراق وسوريا والبالغ بين 3 الى 4 الاف عنصر، ويعادل حوالي 6 اضعاف عدد عناصر داعش النشطين في العراق والبالغ عددهم حوالي الف عنصر بحسب تقديرات استخبارية.

>> تابع قناة السومرية على  منصةX 
من الأخير
Play
من الأخير
الإطار المنقسم يزن كلفة ترشيح المالكي - من الأخير م٢ - حلقة ١١٥ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-18
Play
الإطار المنقسم يزن كلفة ترشيح المالكي - من الأخير م٢ - حلقة ١١٥ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-18
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-18
Play
نشرة ١٨ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-18
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 18-01-2026 | 2025
12:30 | 2026-01-18
Play
العراق في دقيقة 18-01-2026 | 2025
12:30 | 2026-01-18
Live Talk
Play
Live Talk
العراق على خريطة المغامرات العالمية - Live Talk - الحلقة ٢٠٥ | 2026
10:30 | 2026-01-18
Play
العراق على خريطة المغامرات العالمية - Live Talk - الحلقة ٢٠٥ | 2026
10:30 | 2026-01-18
ناس وناس
Play
ناس وناس
سوق الرمادي الأنبار - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٠١ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-18
Play
سوق الرمادي الأنبار - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٠١ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-18
عشرين
Play
عشرين
الاطار ينقسم بين شيخه ومرشحه! - عشرين م٤ - الحلقة ٥٣ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-17
Play
الاطار ينقسم بين شيخه ومرشحه! - عشرين م٤ - الحلقة ٥٣ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-17
رحال
Play
رحال
جلسة فنية مميزة مع أحمد الطيب - رحال م٦ - الحلقة ٢٨ | الموسم 6
13:30 | 2026-01-17
Play
جلسة فنية مميزة مع أحمد الطيب - رحال م٦ - الحلقة ٢٨ | الموسم 6
13:30 | 2026-01-17
Biotic
Play
Biotic
تأثير الهرمونات على الجسم - م٤ Biotic - الحلقة ٣٧ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-16
Play
تأثير الهرمونات على الجسم - م٤ Biotic - الحلقة ٣٧ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-16
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
ابعاد وخصومات تحاصر حامي الدستور - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤١ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-16
Play
ابعاد وخصومات تحاصر حامي الدستور - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤١ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-16
الهوا الك
Play
الهوا الك
راتب الرعاية.. معاناة مستمرّة للمواطن العراقي - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤١ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-16
Play
راتب الرعاية.. معاناة مستمرّة للمواطن العراقي - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤١ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-16
اخترنا لك
قرارات المجلس الاقتصادي تتسبب بارباك الاسواق.. فيديو
15:24 | 2026-01-17
زلزال إيجابي يضرب برج الجدي ويقلب موازين حياته للأبد!
00:00 | 2026-01-17
الزائرون يسيرون صوب الكاظمية لاحياء الزيارة الرجبية
02:54 | 2026-01-13
تراجع الاقبال على شراء الذهب في البصرة
04:44 | 2026-01-12
تنازل السوداني للمالكي.. 3 سيناريوهات محتملة وراء القرار المفاجئ
03:40 | 2026-01-11
العنكوشي لـ السومرية: البرلمان يدعم أتمتة الدولة وتعظيم الإيرادات بعيداً عن الضرائب
10:12 | 2026-01-10

