عددهم 6 اضعاف المختبئين في العراق الان.. ماذا جرى لسجناء داعش بعد زحف قوات الشرع لمناطق قسد؟
خاص السومرية
2026-01-19 | 01:19
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
654 شوهد
السومرية نيوز
منذ تراجع قوات قسد في شمال شرق
سوريا
والتي كانت مجاورة لحدود
العراق
من
نهر الفرات
باتجاه الشمال وصولا الى
الموصل
والحدود مع
تركيا
، وظهور مشاهد لفتح بعض السجون على يد مقاتلي الحكومة الجديدة في دمشق، تتصاعد التساؤلات والمخاوف العراقية من الواقع الجديد.
واحدة من ابرز المخاوف المتصاعدة هو الوضع الجديد الذي سيتعامل معه
العراق
في الحدود المجاورة للمناطق الكردية في العراق، فبعد اكثر من 10 سنوات من واقع الحالي الذي اعتاد العراق للتعامل معه والذي يتمثل بالتعامل مع "جارين"، فما قبل سقوط الأسد كان العراق يتعامل من
نهر الفرات
ولغاية الحدود مع
الأردن
مع الجار "
سوريا
" تحت قيادة دمشق والأسد، ومن نهر
الفرات
الى الأعلى مع قوات قسد الحليفة للقوات الامريكية، وبعد سقوط الأسد تبدل الامر في الحدود من الفرات جنوبا وبقي كما هو عليه فيما يتعلق بالحدود مع قسد.
بدأ العراق يحشد عدد من القوات لتعزيز الحدود مع سوريا كما صدرت دعوة واضحة من زعيم
التيار الوطني الشيعي
السيد مقتدى الصدر
لضرورة تعزيز امن الحدود، وسط مخاوف من إمكانية هرب عدد من مقاتلي قسد وحزب
العمال الكردستاني
الى
كردستان العراق
، وهو ما قد يقود في النهاية الى مخاوف أخرى تتعلق بامتلاك سوريا الجديدة وقواتها ذرائع تشابه الذرائع التركية بالدخول او تنفيذ عمليات عسكرية في شمال العراق لملاحقة مقاتلي
حزب العمال
الكردستاني.
المخاوف الأخرى التي تصاعدت هو مشاهد فتح عدد من السجون، بعد ان بدأت قوات الشرع بالسيطرة على عدد من المناطق التي كانت تحت سيطرة قوات قسد الكردية منذ اكثر من 10 سنوات، لكن ليس كل السجون تحت سيطرة قوات قسد تضم عناصر داعش، فهناك حوالي 50 الف معتقل من أهالي المناطق التي تسيطر عليها قسد في السجون التي تديرها.
اما عدد عناصر داعش السجناء في سجون قسد فيقدر عددهم بـ12 الف عنصر، معظمهم في سجون تقع في منطقة الشدادي والباغوز، وهي مناطق لم تدخل اليها قوات حكومة دمشق أساسا، واكتفى الامر بالدخول الى جانبي نهر الفرات بالتوغل لمسافة قريبة بعد نهر الفرات ولم يتم الزحف الى مناطق
الشمال الشرقي
ولاتزال سجون داعش ومخيم
الهول
تحت سيطرة قوات قسد.
وعموما يبقى عدد سجناء داعش ومصيرهم يثير المخاوف خصوصا وان عددهم 12 الف سجين وهو رقم يعادل 4 اضعاف عدد العناصر النشطين حاليا من داعش في العراق وسوريا والبالغ بين 3 الى 4 الاف عنصر، ويعادل حوالي 6 اضعاف عدد عناصر داعش النشطين في العراق والبالغ عددهم حوالي الف عنصر بحسب تقديرات استخبارية.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
