الإعمار والتنمية: الإطار التنسيقي لم يتبن رسميا ترشيح المالكي حتى الآن

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
روسيا تعلن تدمير 22 مسيرة أوكرانية فوق كورسك
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

الإعمار والتنمية: الإطار التنسيقي لم يتبن رسميا ترشيح المالكي حتى الآن

خاص السومرية

2026-01-22 | 14:20
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
الإعمار والتنمية: الإطار التنسيقي لم يتبن رسميا ترشيح المالكي حتى الآن
886 شوهد

أكد النائب عن ائتلاف الاعمار والتنمية عبد الرحمن اللويزي، اليوم الخميس، احتفاظ تحالفه بحق ترشيح محمد شياع السوداني لمنصب رئيس الوزراء، فيما اشار الى ان هناك تحفظاً من قبل بعض الاطراف في الاطار التنسيقي على ترشيح المالكي لذلك لم يتبن ترشيحه رسمياً حتى الان.

وقال اللويزي، في حديثه لبرنامج "علنا" الذي تبثه قناة السومرية، إن "تقديم محمد شياع السوداني لزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي كمرشح لمنصب رئاسة الوزراء لا يعني تنازله عن حقه في الترشيح، مشيرا إلى أن هذه الخطوة جاءت في ظل حالة الانسداد السياسي التي دفعت الإطار التنسيقي إلى حصر التفاهمات بين الطرفين".
 
وأضاف، أن "تقديم محمد شياع السوداني لزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي كمرشح لمنصب رئاسة الوزراء لا يعني تنازله عن حقه في الترشيح"، مشيرا إلى أن "هذه الخطوة جاءت في ظل حالة الانسداد السياسي التي دفعت الإطار التنسيقي إلى حصر التفاهمات

وتابع، أن "السوداني يحتفظ بحقه في الترشح لمنصب رئاسة الوزراء في حال لم يتمكن المالكي من نيل ثقة البرلمان"، لافتا إلى "وجود تحفظات من قبل عدد من الكتل داخل الفضاء الوطني على ترشيح المالكي لولاية ثالثة".

وأوضح أن "السوداني أراد منح الفرصة للمالكي لمحاولة تشكيل الحكومة ونيل ثقة مجلس النواب، إلا أن ذلك لن يكون على حساب الاستحقاق الانتخابي لائتلاف الاعمار والتنمية..".

وأكمل، أن "الإطار التنسيقي الى هذه اللحظة لم يتبنى فكرة ترشيح المالكي رسمياً لمنصب رئاسة الوزراء، والسبب الرئيس معروف كون بعض الأطراف في الإطار أبدت اعتراضها على هذا الترشيح ومن خلال زيارة المالكي لها نستطيع معرفتها"، مردفاً أنه "ستبرز في تسمية الوزارات العديد من المشاكل على مستوى المكونات وهذا ما سيجعل الاعتراضات السياسية الحالية تخفت او تغيب عند اكمال انتخاب رئيس الوزراء الجديد".

وأشار الى ان "الوضع في المحافظات الغربية تغير تماماً بعد ما حصل في عام 2014 لذلك هم بمعزل كبير عن ما يجري في المنطقة وفي سوريا بالتحديد ولا يوجد أي تعاطف مع ما يجري من احداث".

وأوضح أن "ما يجري الان من إجراءات وقرارات حكومية لو كانت غير منظمة لكان هناك خشية او خوف من تأزم الأوضاع مجدداً في العراق لكن الخطوات الحالية كلها مدروسة ومحسوبة وحتى ما يجري في سوريا منظم فهو صراع بين قوى مختلفة".

وبين، أن "الأوضاع الحالية فيها تداعيات لا يجب اهمالها لكن لا تصل الى مرحلة تخويف الناس والمبالغة في ردود الفعل، لان اكثر ما كان خطيراً على العراق هو مخيم الهول ومستشارية الامن القومي تعاملت معه منذ فترة طويلة وقلصت الخطر".

ونوه بان "خطوة قاسم الاعرجي الماضية في مخيم الهول انتقدت من قبل الكثير من الكتل السياسية والان الجميع يشكره على ما فعله لأنه ابعد الخطر عن العراق من خلال افراغه وتقليص اعداد الإرهابيين فيه واعتبروها حكيمة واستباقية"، مؤكداً أن "المواطنين في كل المحافظات وخصوصاً الغربية لديهم ثقة كبيرة بالحكومة الحالية ولن ينصاعوا الى الرغبات كما حصل في 2014 وهذا السيناريو بعيد جداً".
 
>> تابع قناة السومرية على  منصةX 
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv

أحدث الحلقات
علناً
Play
علناً
كواليس انسحاب السوداني من الترشيح لرئاسة الوزراء - علناً م٤ - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
15:10 | 2026-01-22
Play
كواليس انسحاب السوداني من الترشيح لرئاسة الوزراء - علناً م٤ - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
15:10 | 2026-01-22
هنادي وليان
Play
هنادي وليان
الكركم وفوائده على البشرة ومحاربة الالتهاب - هنادي وليان - الحلقة ٢٠ | 2025
14:30 | 2026-01-22
Play
الكركم وفوائده على البشرة ومحاربة الالتهاب - هنادي وليان - الحلقة ٢٠ | 2025
14:30 | 2026-01-22
Celebrity
Play
Celebrity
الفنان والملحن علي بدر - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٩ | الموسم 4
14:00 | 2026-01-22
Play
الفنان والملحن علي بدر - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٩ | الموسم 4
14:00 | 2026-01-22
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٤ الى ٣٠ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-01-22
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٤ الى ٣٠ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-01-22
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-22
Play
نشرة ٢٢ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-22
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 22-1-2026 | 2026
12:30 | 2026-01-22
Play
العراق في دقيقة 22-1-2026 | 2026
12:30 | 2026-01-22
Live Talk
Play
Live Talk
تميز العقلي والابداع في عصر السرعة - Live Talk - الحلقة ٢٠٩ | 2026
10:30 | 2026-01-22
Play
تميز العقلي والابداع في عصر السرعة - Live Talk - الحلقة ٢٠٩ | 2026
10:30 | 2026-01-22
ناس وناس
Play
ناس وناس
ساحة الخلاني بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٠٥ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-22
Play
ساحة الخلاني بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٠٥ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-22
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
الفنانة أسماء صفاء - MIC Alsumaria - الحلقة ٤١ | season 1
15:00 | 2026-01-21
Play
الفنانة أسماء صفاء - MIC Alsumaria - الحلقة ٤١ | season 1
15:00 | 2026-01-21
من الأخير
Play
من الأخير
المالكي ينتظر الظرف المختوم - من الأخير م٢ - حلقة ١١٨ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-21
Play
المالكي ينتظر الظرف المختوم - من الأخير م٢ - حلقة ١١٨ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-21
الأكثر مشاهدة
علناً
Play
علناً
كواليس انسحاب السوداني من الترشيح لرئاسة الوزراء - علناً م٤ - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
15:10 | 2026-01-22
Play
كواليس انسحاب السوداني من الترشيح لرئاسة الوزراء - علناً م٤ - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
15:10 | 2026-01-22
هنادي وليان
Play
هنادي وليان
الكركم وفوائده على البشرة ومحاربة الالتهاب - هنادي وليان - الحلقة ٢٠ | 2025
14:30 | 2026-01-22
Play
الكركم وفوائده على البشرة ومحاربة الالتهاب - هنادي وليان - الحلقة ٢٠ | 2025
14:30 | 2026-01-22
Celebrity
Play
Celebrity
الفنان والملحن علي بدر - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٩ | الموسم 4
14:00 | 2026-01-22
Play
الفنان والملحن علي بدر - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٩ | الموسم 4
14:00 | 2026-01-22
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٤ الى ٣٠ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-01-22
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٤ الى ٣٠ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-01-22
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-22
Play
نشرة ٢٢ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-22
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 22-1-2026 | 2026
12:30 | 2026-01-22
Play
العراق في دقيقة 22-1-2026 | 2026
12:30 | 2026-01-22
Live Talk
Play
Live Talk
تميز العقلي والابداع في عصر السرعة - Live Talk - الحلقة ٢٠٩ | 2026
10:30 | 2026-01-22
Play
تميز العقلي والابداع في عصر السرعة - Live Talk - الحلقة ٢٠٩ | 2026
10:30 | 2026-01-22
ناس وناس
Play
ناس وناس
ساحة الخلاني بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٠٥ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-22
Play
ساحة الخلاني بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٠٥ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-22
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
الفنانة أسماء صفاء - MIC Alsumaria - الحلقة ٤١ | season 1
15:00 | 2026-01-21
Play
الفنانة أسماء صفاء - MIC Alsumaria - الحلقة ٤١ | season 1
15:00 | 2026-01-21
من الأخير
Play
من الأخير
المالكي ينتظر الظرف المختوم - من الأخير م٢ - حلقة ١١٨ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-21
Play
المالكي ينتظر الظرف المختوم - من الأخير م٢ - حلقة ١١٨ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-21

اخترنا لك
توقعات الأبراج ليوم 22 كانون الثاني: عروض مغرية وتغييرات مهنية
02:09 | 2026-01-22
فرص مهنية واعدة وجاذبية عاطفية لافتة.. أبراج يوم 21 كانون الثاني
02:24 | 2026-01-21
"إلى الجبهة دفاعا عن الشرف والأرض".. أكراد من السليمانية يعلنون عبر السومرية التوجه إلى روجافا دعما لقسد
08:50 | 2026-01-20
في أبراج اليوم: انقلابات كبرى للجدي والدلو وتحذير شديد للقوس!
03:12 | 2026-01-19
عددهم 6 اضعاف المختبئين في العراق الان.. ماذا جرى لسجناء داعش بعد زحف قوات الشرع لمناطق قسد؟
01:19 | 2026-01-19
قرارات المجلس الاقتصادي تتسبب بارباك الاسواق.. فيديو
15:24 | 2026-01-17

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.