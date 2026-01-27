ارباك شامل في البرلمان.. طلب "غير محسوم" لتأجيل انتخاب رئيس الجمهورية ونقاش حول "المهلة الدستورية"

وقالت الفتلاوي للسومرية، ان "ائتلاف الاعمار والتنمية التزم بالتوقيتات الدستورية وحضر للجلسة المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية، وندعو الكتل السياسية الأخرى للالتزام بالتوقيتات وحضور الجلسة كما تم الالتزام بحضور جلسة انتخاب رئاسة البرلمان وفق التوقيتات".وحول خرق التوقيت الدستوري بتأجيل جلسة انتخاب ، أوضحت الفتلاوي ان "ائتلافها سيعقد اجتماعا مع رئيس البرلمان للتوصل الى حل يتجنب خرق التوقيت الدستوري".وحضر أعضاء ائتلاف الاعمار والتنمية بكامل عدد نوابه البالغ 51 نائبا بعد انضمام حوالي 5 نواب جدد الى النواب الفائزين ضمن الائتلاف، ما يكشف عن غياب الحسابات السياسية حول جلسة انتخاب رئاسة الجمهورية التي تقتصر على القوى الكردية وربما بعض الكتل السنية والشيعية المعترضة على ترشيح لرئاسة الوزراء.وعقد البرلمان جلسته الأولى يوم 29 الماضي، وينص الدستور على انتخاب رئيس الجمهورية خلال 30 يوما من موعد الجلسة الأولى، ما يعني ان يوم 29 الموافق الخميس المقبل هو اليوم الأخير للمهلة الدستورية، لكن رئيس البرلمان قال انه تسلم طلبات من الحزبين الكرديين لتأجيل الجلسة المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية لحين التباحث والخروج بمرشح واحد.لكن الطلب تضمن تأجيل الجلسة الى يوم الاحد المقبل ما يعني بعد المهلة الدستورية بـ3 أيام، وسط توقعات بوجود ثغرة قانونية تفيد بان الـ30 يوما هي أيام الدوام الرسمي مع استبعاد حوالي 8 أيام عطل الجمعة والسبت وعدم احتسابها ضمن الـ30 يوما.