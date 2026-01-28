تغريدة ترامب تبعثر أوراق الإطار التنسيقي... هل ينقذ نفسه والعراق من العزلة وفقدان الدعم الدولي؟

قوى الإطار تسعى للخروج بموقف ينأى بالعراق عن العزلة وفقدان



ينظرُ الإطارُ التنسيقي إلى موقفِ الإدارةِ الأمريكيةِ بوصفِه محاولة ً واضحة ً للتأثيرِ على مسارِ العمليةِ السياسيةِ العراقيةِ، لكنه يسعى في الوقتِ نفسِه لإصدارِ مواقفَ تنأى بالعراقِ عن العزلةِ الدوليةِ وفقدانِ الدعمِ الأمريكي.. التفاصيلُ في تقريرِ .